"يوم العزاب"... من فرصة لتوديع العزوبية إلى مهرجان للتسوق

تحتفل الصين ابتدأ من منتصف الليل بـ (يوم العزاب) السنوي حيث يبدأ بإقامة حفل موسيقي ضخم يتم إذاعته عبر التلفزيون، ليستمر فيما بعد طوال يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993، الذي يتزامن مع يوم 11 تشرين ثان/نوفمبر، في الجامعات الصينية كاحتفال بالعزوبية وأيضا كفرصة لإيجاد شريك الحياة المناسب قبل أن تتحول المناسبة السنوية إلى أكبر يوم تسوق عالمي.

ومن المتوقع أن تسجل الصين، التي تشهد تباطؤا اقتصاديا في الوقت الحالي، مبيعات قياسية غدا الاثنين خلال الاحتفالات بيوم العزاب. ويشار إلى جاك ما مؤسس موقع علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية حول يوم العزاب إلى حدث تسوق كبير. ومنذ ذلك الحين، تحطم المنصات التجارية تاوباو وتميل، التابعة لعلى بابا، المبيعات سنويا.

مشاهدة الفيديو 01:13 شارك الأعزب أم المرتبط ـ من هو الأكثر سعادة واستمتاعا في الحياة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2jcUI الأعزب أم المرتبط ـ من هو الأكثر سعادة واستمتاعا في الحياة؟

وكانت على بابا قد سجلت العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار في يوم العزاب، وهو أعلى من المبيعات التي تحققها شركات التجزئة الأمريكية في يوم الجمعة السوداء واثنين الانترنت معا. ويتوقع المحللون تحقيق مبيعات قياسية جديدة هذا العام على الرغم من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التي أدت لتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن علي بابا على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية. ومن المقرر أن تشارك نجمة الغناء الامريكية، تايلور سويفت، في الحفل الخاص بشركة التجارة الالكترونية الصينية العملاقة "علي بابا"،

د. ب/ ط.أ (د.ب.أ)