 يومٌ دامٍ في السودان: ماذا وراء تصعيد العنف من قبل الجيش؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

يومٌ دامٍ في السودان: ماذا وراء تصعيد العنف من قبل الجيش؟

أوقف ممثلو الاحتجاجات في السودان التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ودعوا إلى عصيان مدني، في يوم دامٍ وقع فيه عشرات الضحايا بين قتيل وجريح على يد القوات السودانية، فما هو السبب الكامن وراء استخدام القوة من قبل الجيش؟

Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

بعد حوالي شهرين من بدء الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السودانس بالخرطوم، يبدو أن الاحتجاجات ستدخل مرحلة جديدة مع زيادة العنف و"فض الاعتصام بالقوة"، كما تتهم المعارضة المجلس العسكري، وذلك في أعنف يوم شهدته الاحتجاجات منذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/نيسان.

مختارات

إطلاق النار بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق حول المرحلة الانتقالية، يجدد المخاوف من انزلاق البلاد في مزيد من أعمال العنف. فما جدية هذه المخاوف؟ وكيف يمكن تفادي ذلك؟ (14.05.2019)

المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" يفشلان مجددا في التوصل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة. وتأكيدات على مواصلة العمل لإيجاد حل يحقق أهداف الثورة في السودان. (21.05.2019)

فقد أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية"، المرتبطة بحركة الاحتجاجات، بارتفاع عدد ضحايا عملية "فض الاعتصام" اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو) إلى 13 قتيلاً وأكثر من مائة مصاب، مضيفة أن عدد الضحايا "في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنياً".

ورغم نفي المتحدث باسم المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وتأكيده على رغبتهم بمواصلة الحوار مع تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض، إلا أن الأخير أعلن رسمياً وقف التفاوض مع المجلس العسكري، داعياً لعصيان مدني، بدأ به البنك المركزي. وتطرح التطورات الأخيرة تساؤلات عن سبب زيادة العنف وعن مستقبل الانتقال السلمي للسلطة في السودان.
غضب وتنديد على مواقع التواصل
وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تندد بهجوم القوات السودانية على المعتصمين تحت وسمَي "مجزرة_القيادة_العامة"، و"يسقط_المجلس_العسكري".
ويعتبر بعض المغردين أن المجلس العسكري حوّل فرحة العيد إلى مأتم. 


في حين يشبه آخرون القوات السودانية بـ"الميليشيات". 

ويتهم آخرون دولاً عربية بالوقوف وراء فضّ ساحات الاعتصام في السودان. 


ثلاثة أسباب

ويرى المحلل السياسي السوداني محمد الأسباط أن تصاعد استخدام العنف من قبل الجيش السوداني يعود إلى ثلاثة أسباب. ويضيف لـ DW عربية أن "السبب الأول أن قدرته التفاوضية متواضعة جداً ولم يستطع أن يقدم أي عرض مقنع خلال مسار التفاوض ولذلك فهو يناور في حواره مع قوى الحرية والتغيير".

والسبب الثاني، بحسب الأسباط، أن المجلس العسكري "منقسم"، ويوضح: "هناك شخصيات في المجلس العسكري تريد مشاركة القوى المدنية في السلطة تنفيذاً لانتقال ديمقراطي، وهناك آخرون يريدون الاستمرار في الحكم، امتداداً لحكم البشير".

وقد تم تعليق المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

DW Shabab Talk Gast Mohamed Al Asbat aus Somalia

المحلل السياسي السوداني محمد الأسباط


ويعتقد الأسباط أن العامل الثالث هو "تأثير المحور السعودي الإماراتي المصري الذي يؤمن تغطية دولية وإقليمية للعسكريين الذين يريدون البقاء في السلطة".

ففي نهاية الشهر الماضي قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان بأول زيارة خارجية له إلى كل من مصر والإمارات والسعودية منذ توليه السلطة. وأتت زيارة البرهان إلى الإمارات واجتماعه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أعقاب اجتماع نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حمديتي"، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
دعم بالمليارات.. لكن لماذا؟
وكانت الإمارات والسعودية  تعهدتا في أواخر نيسان/أبريل بتقديم مساعدات مالية وأشكال دعم أخرى قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان. وتربط البرهان و"حميدتي" علاقات بالدولتين الخليجيتين من خلال مشاركة السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعرب المحلل السياسي السوداني محمد الأسباط عن اعتقاده أن المساعدات التي تقدمها السعودية والإمارات للسودان "ليست من أجل التضامن العربي"، حسب وصفه. ويضيف في حديث مع DW عربية قائلا إن "للسعودية والإمارات غايات أخرى تتعلق بإجهاض الثورات العربية وهذه الأمر معلوم ومجرب وتم في مصر". ويتابع: "لوضع السودان خصوصية أخرى وهي أن هناك جنوداً سودانيين يقاتلون في اليمن ولذلك فإن هذه الدول تريد ضمان توفير جنود تحت الطلب".
ومن القوات السودانية التي تقاتل في اليمن، "قوات الدعم السريع" التي يرأسها "حمديتي" (نائب رئيس المجلس العسكري) والتي تتهمهما منظمات حقوقية بالقيام "بالإبادة الجماعية" في حرب دارفور التي بدأت عام 2003، رغم نفي حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير هذه الاتهامات حينها.
دول خفيّة؟
وقد حذّر "حمديتي"، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية والإمارات من أن دولاً  وصفها بـ "المتربصة" تريد أن يكون السودان "مثل ليبيا وسوريا"، مشيراً إلى أن هناك جهات – لم يسمّها- تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها.

وفي حين يرى البعض أن السعودية والإمارات هي "الأيادي الخفية" وراء ما يحدث في السودان، مشبهين فض الاعتصام  أمام مقر قيادة الجيش السوداني بما جرى في رابعة العدوية في مصر،

يرى آخرون أن قطر وتركيا تقفان وراء الأحداث الأخيرة "انتقاماً لقمة مكة". 

"سلاح لا يمكن مقاومته"

وأثارت الاحداث الأخيرة في السودان ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الأميركية في السودان أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"، معتبرة أن المجلس لا يمكنه "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. كما دعت ألمانيا أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويرى الأسباط أنه وفي حال استمرار استخدام العنف ضد المعتصمين من قبل الجيش، فإن السودانيين لديهم "سلاح فعّال"، في إشارة للعصيان المدني. 

ويوضح في مقابلته مع DW عربية ما يقصده بذلك قائلا إن "العصيان المدني سلاح لا يمكن مقاومته من قبل أي حكومة حتى ولو كانت لديها إمكانيات كبيرة"، ويضيف: "لا يستطيع الجيش أن يقتل الناس وهم في بيوتهم أثناء العصيان، كما أن الدعم الخليجي لا يستطيع أن يفعل شيئاً عندما يغيب ملايين الموظفين عن مواقع عملهم".
محيي الدين حسين

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بسبب المجلس العسكري.. هل سقط السودان "الجديد" في فخ المحاور؟  

مواضيع ذات صلة

Sudan Soldaten in Khartum

سقوط ضحايا بعد محاولة عسكر السودان "فض الاعتصام بالقوة" 03.06.2019

تجري في العاصمة السودانية محاولة لفض الاعتصام بـ"القوة" من قبل المجلس العسكري، وفق تجمع المهنيين السودانيين ونقلت وسائل إعلام من عين المكان. الأنباء تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى. وآلآلاف المحتجين يغلقون طرقا في أم درمان.

Sudan Proteste in Khartum

برلين تدعو لوقف العنف في السودان وبروكسل تحث على الهدوء 03.06.2019

فيما دعت الحكومة الألمانية إلى وقف العنف في السودان دعا الاتحاد الأوروبي إلى السماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية

Saudi-Arabien König Salman

ثلاث قمم في مكة تخيم عليها الخلافات مع إيران 30.05.2019

تستضيف مدينة مكة ثلاث قمم مهمة يشارك فيها عشرات المسؤولين العرب والمسلمين على مدى يومين بدءا من اليوم الخميس. ويهيمن على القمم الثلاث التوتر مع إيران. كما ستكون الخلافات الخليجية حاضرة في أولى القمم بحضور رئيس وزراء قطر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  