 يومان من الإضراب العام في السودان للضغط على المجلس العسكري | أخبار | DW | 28.05.2019

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أخبار

يومان من الإضراب العام في السودان للضغط على المجلس العسكري

بدأ السودانيون الثلاثاء إضرابا عاما يستمر يومين بهدف شل الحركة العامة في البلاد، وبالتالي دعم مطالب الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أشهر في السودان لنقل السلطة من قبضة العسكر إلى قيادة مدنية للدولة والمجتمع.

Sudan | Streik (Getty Images/AFP/A. Shazly)

يشهد السودان اليوم الثلاثاء(28 ايار/مايو 2019) إضرابا عاما يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين يشارك فيه آلاف المواطنين. وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين الى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.

مختارات

تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان يدعو إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد، لمطالبة العسكر بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك غداة زيارة نائب رئيس المجلس العسكري لولي العهد السعودي. (24.05.2019)

المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" يفشلان مجددا في التوصل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة. وتأكيدات على مواصلة العمل لإيجاد حل يحقق أهداف الثورة في السودان. (21.05.2019)

ويأتي الإضراب إثر تعثر المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات. وكان تم الاتفاق على أن يعين مجلس السيادة حكومة مدنية انتقالية، ستعدّ بدورها البلاد لأول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير.

وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، دعا "إعلان قوى الحرية والتغيير" لإضراب عام يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء.

وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين "حكم مدني حكم مدني"، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان. وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها "أنا مضرب".

وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها الثلاثاء، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران رحلاتها الثلاثاء الى الخرطوم فيما قالت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف. كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب. وحمل بعض الموظفين لافتات تقول "لا حافلات اليوم وغدا. نحن مضربون".

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سعر الخبز في السودان لم يتراجع رغم سقوط البشير وبعد مرور خمسة أشهر على الاحتجاجات

في بورتسودان، المرفأ الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر "نريد حكما مدنيا للتخلص من الفساد في بورتسودان". وقال القيادي في التحالف صديق فاروق لفرانس برس "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات". وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".

وقال القيادي البارز في التحالف وجدي صالح لصحافيين مساء الاثنين إنّه "لم يتم تحقيق اختراق بعد" في المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري، لكنّه أشار إلى أنّ التحالف مستعد للتفاوض إذا وافق قادة الجيش على بدء جولة مباحثات جديدة. وقال "نأمل أن نصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري وألا نضطر للدخول في إضراب لأجل غير مسمى".

وقال قادة الاحتجاج إنّ أطباء ومحامين ومدعين في النيابة وموظفين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام وشبكة القطارات والاتصالات والطيران المدني شاركوا في الإضراب.

من جانبه، جدد صديق الصادق المهدي القيادي بحزب "الأمة" السوداني التأكيد على أن الحزب لا يشارك في الإضراب الذي بدأ في السودان اليوم الثلاثاء بناء على دعوة من قوى من المعارضة. وقال المهدي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحزب يرفض المشاركة في الإضراب، رغم كونه "جزءا أصيلا من قوى الحرية والتغيير" خوفا من أن يفتح التصعيد الباب أمام ردود فعل متبادلة من الجانبين.

وأضاف: "مبدأ الإضراب أو التصعيد ليس مرفوضا لدينا كمبدأ، ولكننا نرى أن توقيته غير مناسب، وأنه لا يجب القيام به إلا بعد استنفاد كل فرص التفاوض، حتى لا نفتح الباب لردود الفعل المتبادلة ويتم ضياع كل ما وصلنا إليه ... كما أن القرار يجب أن يُتخذ على مستوى قيادي وتنظيمي أعلى داخل قوى الحرية والتغيير، ويضم تمثيلا أكبر لكل القوى المشاركة بهذا الكيان".

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

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مسائيةDW : تصاعد التوتر بين المجلس العسكري والمعارضة.. إلى أين؟ 30.04.2019

تصاعد التوتر في السودان بعد خلافات حول تشكيل المجلس السيادي المشترك بين المدنيين والعسكريين. قوى إعلان الحرية و التغيير تتهم المجلس العسكري بعدم الجدية في نقل السلطة إلى المدنيين والمجلس يقول إنه لن يسمح بالفوضى . فإلى أين يتجه السودان؟

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بعد شهر على تنحية البشير ووسط أزمة سياسية حادة، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" استئناف التفاوض مع المجلس العسكري. كما أعلن فصيل متمرد بولايتي النيل الأزرق وكردافان عودة نائبه للخرطوم للتفاوض على إنهاء الحرب.

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الاتحاد الإفريقي يمهل جيش السودان شهرين لنقل السلطة للمدنيين 01.05.2019

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