يوفنتوس يعيد البسمة إلى رونالدو!

ذكر موقع صحيفة "توتو سبورت"، أن مزاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، أفضل بكثير مما كان عليه الأمر في شهوره الأخيرة مع فريقه السابق ريال مدريد، وأضاف الموقع الإيطالي أن رونالدو يشعر بأنه بخير مع "البيانكونيري".

وأوضح موقع "توتو سبورت"، أن رونالدو ليس سعيداً فقط بانتقاله إلى يوفنتوس بل أيضاً تسير الأمور مع "السيدة العجوز" بشكل فاق توقعاته، وأضاف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات يحظى بدعم رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي وبقية اللاعبين.

وتابع المصدر أن النجم البرتغالي، يحظى بتقدير خاص من رئيس يوفنتوس أنييلي، الذي يُعرف بقربه الكبير من لاعبي الفريق الإيطالي العملاق، وأضاف أن أنييلي يدعم اللاعبين على المستوى النفسي، فضلاً عن تقاسمه معهم لحظات الحياة اليومية، وأردف أن أنييلي يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.

ونوه المصدر إلى أن رونالدو، شعر بالتأثر بعدما سافر أنييلي في الصيف إلى اليونان من أجل اللقاء مع النجم البرتغالي، الذي كان يقضي عطلته هناك، وأضاف أن هذه الأشياء هي ما كان يفتقدها رونالدو في فترته الأخيرة مع "الميرنغي".

وأشار موقع "توتو سبورت" إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتصرف بشكل مغاير عن أنييلي. إذ يُعتبر بيريز صاحب الكلمة العليا في النادي الملكي، وهناك مسافة بينه وبين باقي اللاعبين، وأردف أن هذا من الأسباب التي دفعت رونالدو للرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مسيرة ناجحة مع "الأبيض الملكي".

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (33 عاماً)، سجل 10 أهداف مع يوفنتوس هذا الموسم في كل المسابقات، في ظل توقعات بارتفاع عدد الأهداف التي يسجلها في مباريات "البيانكونيري" القادمة.