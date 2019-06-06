 يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم بوغبا | عالم الرياضة | DW | 19.08.2019

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عالم الرياضة

يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم بوغبا

يبدو أن يوفنتوس لن يهدأ له بال حتى إتمام صفقة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. "البيانكونيري" وضع استراتيجية جديدة تساعده على ضم النجم الفرنسي وحسم المنافسة مع ريال مدريد الراغب بدوره في ضم بطل العالم مع منتخب "الديكة".

Champions League Barcelona gegen Manchester United | (Reuters/S. Perez)

صورة من الأرشيف.

رغم أن يوفنتوس عزز صفوفه بأكثر من لاعب مميز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلاّ أن "البيانكونيري" يرغب في ضم أسماء أخرى وازنة تساعده على مواصلة سيطرته المحلية، والتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ مدة طويلة.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا على رأس اللاعبين، الذين يأمل "البيانكونيري" في ضمهم قريباً، خاصة وأن النجم الفرنسي محط اهتمام عدة أندية كبيرة. ويبدو أن يوفنتوس قد وجد طريقة جديدة لتحقيق هدفه.

وفي هذا الشأن، أوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة يوفنتوس، ستفتح بداية من السنة القادمة باب المفاوضات مع بول بوغبا ووكيل أعماله مينولا رايولا فضلاً عن فريق مانشستر يونايتد، وذلك تمهيداً لانتقال اللاعب إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية 2020.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس، تُعول على فشل ريال مدريد في حسم صفقة بوغبا في "الميركاتو" الحالي، من أجل التحرك صوب النجم الفرنسي، وإقناعه بحمل قميص الفريق في الموسم المُقبل.

ويُعد ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدمات بول بوغبا، فقد ذكرت تقارير صحفية متطابقة أن نجم "الشياطين الحمر" على رأس قائمة اللاعبين، التي يحاول مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان التعاقد معها.

وكان بول بوغبا قد عبر عن رغبته صراحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى ريال مدريد، بيد أن طلبات مانشستر يونايتد المالية الكبيرة تُعقد حتى الآن مهمة حمل النجم الفرنسي قميص "الأبيض الملكي" في الموسم الحالي.

من جهة أخرى، حسم مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير مستقبل نجمه بول بوغبا مع "الشياطين الحمر"، وقال المدرب النرويجي إن بوغباً سيواصل رحلته مع مانشستر يونايتد ولن يرحل في فترة الانتقالات الصيفية.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

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    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

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    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

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    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

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    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

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    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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