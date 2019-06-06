يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم بوغبا

رغم أن يوفنتوس عزز صفوفه بأكثر من لاعب مميز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلاّ أن "البيانكونيري" يرغب في ضم أسماء أخرى وازنة تساعده على مواصلة سيطرته المحلية، والتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ مدة طويلة.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا على رأس اللاعبين، الذين يأمل "البيانكونيري" في ضمهم قريباً، خاصة وأن النجم الفرنسي محط اهتمام عدة أندية كبيرة. ويبدو أن يوفنتوس قد وجد طريقة جديدة لتحقيق هدفه.

وفي هذا الشأن، أوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة يوفنتوس، ستفتح بداية من السنة القادمة باب المفاوضات مع بول بوغبا ووكيل أعماله مينولا رايولا فضلاً عن فريق مانشستر يونايتد، وذلك تمهيداً لانتقال اللاعب إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس، تُعول على فشل ريال مدريد في حسم صفقة بوغبا في "الميركاتو" الحالي، من أجل التحرك صوب النجم الفرنسي، وإقناعه بحمل قميص الفريق في الموسم المُقبل.

ويُعد ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدمات بول بوغبا، فقد ذكرت تقارير صحفية متطابقة أن نجم "الشياطين الحمر" على رأس قائمة اللاعبين، التي يحاول مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان التعاقد معها.

وكان بول بوغبا قد عبر عن رغبته صراحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى ريال مدريد، بيد أن طلبات مانشستر يونايتد المالية الكبيرة تُعقد حتى الآن مهمة حمل النجم الفرنسي قميص "الأبيض الملكي" في الموسم الحالي.

من جهة أخرى، حسم مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير مستقبل نجمه بول بوغبا مع "الشياطين الحمر"، وقال المدرب النرويجي إن بوغباً سيواصل رحلته مع مانشستر يونايتد ولن يرحل في فترة الانتقالات الصيفية.