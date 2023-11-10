 "يوغا العين" – تمارين يومية بسيطة بنتائج كبيرة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.11.2023

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صحة

"يوغا العين" – تمارين يومية بسيطة بنتائج كبيرة

هناك تمارين بسيطة يمكن للشخص أن يقوم بها لدقائق معدودة يوميا، فتؤدي إلى نتائج جيدة للعين المتعبة. بل إن بعض المرضى الذين يقومون بذلك بانتظام يستغنون عن نظاراتهم بعد فترة وجيزة من التدريب المنتظم للعين. فلتجربها!

صورة رمزية لشخص يرتدي نظارة ويستمع إلى موسيقى

التحديق في الشاشات لفترات طويلة أدى إلى زيادة قصر النظر وأكثر من نصف الشعب الألماني يرتدون نظارات طبية أو عدسات لاصقة طبية.

التحديق في الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر لساعات يضر العين. لكن هناك تمارين قليلة يمكن القيام بها يوميًا فتخفف من إجهاد العين وتحسن الرؤية. وفي بعض الأحيان تأتي التمارين بنتائج رائعة لدرجة أنه لا تعود هناك ضرورة لارتداء النظارة بعد ذلك.

مختارات

وتقول مدربة "يوغا العين" في ميونيخ مارتينا هيلتل إن عشر دقائق من تدريب العضلات يومياً تقوي البصر، وتضيف بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني أن النتائج الأولى ليوغا العين يمكن قياسها بعد سبعة أيام فقط.

واعتمادًا على درجة ضعف الإبصار يقوم بعض الأشخاص بخلع نظاراتهم بعد ممارسة تلك التمرينات. وتوضح مارتينا هيلتل في فيديو ظهر هذا الشهر في "محطة تلفزيون بافاريا" (بايريشه روندفونك) كيفية القيام بتلك التمارين ويمكن الاطلاع على هذا الفيديو في مكتبة الفيديو بموقع القناة الأولى الألمانية "ARD"، بحسب فوكوس

فوائد عديدة ليوغا العين

ويوضح موقع "de.beatyesterday.org" أن التحديق اليومي في الشاشات لفترات طويلة أدى إلى إصابة المزيد من الناس في ألمانيا بقصر النظر، وأنه هناك أكثر من 45 مليون ألماني (أكثر من نصف الشعب) يرتدون نظارات أو عدسات لاصقة.

وينصح الموقع المذكور بالقيام يوميا بعشر دقائق تمارين "يوغا للعين"، والتي من شأنها تخفيف الضغط على العين وتقوية عضلاتها ومحاربة قصر النظر.

أما الفوائد التي يمكن أن تأتي بها يوغا العين فهي تقوية عضلات العين وإراحتها، تنشيط العيون المتعبة من خلال التمارين، تخفيف الصداع، زيادة تدفق الدم إلى العينين، المساعدة ضد جفاف العين ودعم الحفاظ على الرؤية وكذلك علاج تيبس الأكتاف.

خمس تمارين يوغا العين:

التمرين الأول: تغيير اتجاه العينين

انظر لأعلى نحو حاجبيك ولأسفل باتجاه أنفك. قم بتغيير الاتجاه ثماني مرات في تتابع سريع. ثم انظر بالتناوب إلى اليمين واليسار ثماني مرات. بعد النظر للأمام مباشرة، أغمض عينيك واسترخي لبضعة أنفاس. ثم ابدأ مرة أخرى من البداية، وهذه المرة انظر أولاً إلى الأسفل، ثم إلى الأعلى أو إلى اليسار أولاً ثم إلى اليمين.

ويعمل تمرين يوغا العين هذا على استرخاء عضلات العين، وبالتالي منطقة الكتف المتيبسة أيضًا. إذ يمكن أن يكون لعضلات العين المتوترة تأثير طويل المدى على منطقة الرقبة، بحسب موقع "de.beatyesterday.org".

التمرين الثاني: التركيز في اتجاه عقارب الساعة

بعينين مغمضتين، تخيل ساعة. افتح عينيك وانظر إلى الرقم واحد واتبع الأرقام في اتجاه عقارب الساعة. عندما تصل إلى علامة الثانية عشرة، انظر عكس اتجاه عقارب الساعة. ثم أغمض عينيك مرة أخرى واسترخي للحظة. افتح عينيك مرة أخرى وركز نظرك على الأعداد المتضادة: واحد وسبعة وواحد مرة أخرى، اثنان وثمانية واثنان مرة أخرى - وهكذا.

من خلال تحريك عضلات العين والوجه، يعمل تمرين يوغا العين هذا على تعزيز الدورة الدموية وتقوية الأوعية الدموية التي تزود العينين أيضًا بالأكسجين والمواد المغذية.

التمرين الثالث: تدفئة العين بكف اليد

أغمض عينيك وافرك يديك معًا حتى تصير اليدان دافئتين بما يكفي، عند ذلك ضع يديك على عينيك المغمضتين واترك حرارة اليدين لمدة دقيقة تؤثر على عينيك، فدفء اليد يريح العيون المتعبة والمجهدة.

التمرين الرابع: النظر بعيدا والنظر قريبا

قف على بعد أمتار قليلة من الحائط وعلق عليه صورة أو ملصق. ضع كف يدك على بعد حوالي 30 سم من وجهك. ثبت نظرك على كف اليد والصورة على الحائط بالتناوب لمدة ثلاث ثوانٍ لكل منهما. كرر التغيير بين الرؤية القريبة والبعيدة 20 مرة وحاول التغيير بتتابع أسرع.

هذا التمرين يحدث توازن لعضلات العين المسؤولة عن الرؤية البعيدة والقريبة.

التمرين الخامس: من يرمش يخسر التحدي

ابحث عن أي نقطة في الغرفة وثبت نظرك عليها دون أن ترمش. حاول أن تبقي عينيك مفتوحتين لأطول فترة ممكنة. في النهاية ارمش عشر مرات على التوالي. كرر التمرين أربع مرات ثم تعمد التثاؤب. هل تراهن على أنه يمكنك الصمود لفترة أطول في الجولة الثانية دون أن ترمش؟

من خلال التناوب بين التحديق والرمش، فإنك تحفز الغدد الدمعية. تستفيد العيون الجافة على وجه الخصوص من هذا، لكن العيون المتعبة أيضًا تصبح أكثر يقظة مرة أخرى، بحسب ما كتب الموقع المذكور.

ص.ش/أ.ح

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    الكاتب: DW/ دالين صلاحية