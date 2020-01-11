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يوسف الشاهد

هو رئيس الحكومة التونسية المكلف الذي خلف حكومة الحبيب الصيد المقالة، وقد قدم الشاهد بقرطاج في آب/ اغسطس 2016 الحقيبة الوزارية لحكومة الوحدة والوطنية التي يؤمل ان تنجح في القضاء على التنظيمات الارهابية.

ولد يوسف الشاهد في 18 سبتمبر/ أيلول عام 1975، وحصل على الدكتوراه في مجال العلوم الزراعية، وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عام 1998. تولى حقيبة ثانوية في وزارة الحبيب الصيد، وشغل منصب قيادي في حزب نداء تونس ذي التوجه العلماني الذي أسسه السبسي عام 2012. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، الأمر الذي نفاه الشاهد حين تقديمه الحقيبة الوزارية.

(200102) -- TUNIS, Jan. 2, 2020 () -- Tunisian President Kais Saied signs on the lineup of the new government, which will be submitted to parliament for approval, in Tunis, Tunisia, on Jan. 2, 2020. Tunisian Prime Minister-designate Habib Jemli announced on Thursday the lineup of his government that will be submitted to the parliament for approval. The new cabinet is composed of 42 members, including 25 ministers, three ministers to the prime minister, and 14 secretaries of state. (Tunisian Presidency/Handout via ) |

"حكومة الرئيس" سعيّد... مخرج تونس من عنق الزجاجة؟ 11.01.2020

فشل حكومة الحبيب الجملي في الفوز بثقة البرلمان أثار القلق والترقب في الشارع وفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات جديدة للخروج من الحالة المستعصية التي تعصف بالحياة السياسية في تونس. بيد من الحل والربط اليوم؟
Rechts. Forza Italia leader Silvio Berlusconi speaks to the media after consultations with Italian President Sergio Mattarella in Rome, Italy, August 22, 2019. REUTERS/Remo Casilli Links: FILE PHOTO: Nabil Karoui, businessman and owner of the private channel Nessma TV, submits his candidacy for the presidential election in Tunis, Tunisia, August 2, 2019. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

نبيل القروي.. "برلسكوني تونس ونصير فقرائها"؟ 18.09.2019

رجل أعمال وقطب إعلامي وقابع خلف القضبان بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. تلك بضع كلمات قليلة تصف أحد الفائزين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية: نبيل القروي. ولكن ما الذي يجمعه برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق؟
A man casts his vote in a polling station during presidential election in Tunis, Tunisia, September 15, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed

الطريق إلى قرطاج..تونس تنتخب رئيسها الجديد 15.09.2019

فتحت صناديق الاقتراع صباح الأحد في تونس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في خطوة تعزز الديموقراطية الفتية في مهد الربيع العربي. المنافسة غير مسبوقة والنتائج مفتوحة على كلّ الاحتمالات.

AUSSCHNITT AUS: ARCHIV: Tunisian President, Zine El Abidine Ben Ali, right, greets Mauritania President Mohamed Ould Abdel Aziz at the airport Tunis Carthage in Tunis, Monday, Dec. 13, 2010. (ddp images/AP Photo/Hassene Dridi)

الشاهد يدخل على خط "الأزمة الصحية" لزين العابدين بن علي 13.09.2019

يعاني الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من "أزمة صحية" أدت إلى نقله إلى المستشفى، ما دفع برئيس الوزراء التونسي الحالي، يوسف الشاهد، إلى التعليق على الموضوع.
A Tunisian woman wearing the national flag casts her vote on December 21, 2014 at a polling station Ariana near Tunis. The second round vote pits 88-year-old favourite Beji Caid Essebsi, leader of the anti-Islamist Nidaa Tounes party, against incumbent Moncef Marzouki, who held the post through an alliance with the moderate Islamist movement Ennahda. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

انتخابات تونس- ظواهر مدهشة ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات 04.09.2019

يسعى 26 مرشحاً للفوز بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج، في مشهد سياسي يحفه الكثير من الغموض والضبابية إلى جانب عدد من المفارقات والأحداث التي لم تشهدها تونس من قبل، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من المفاجآت.

Tunisian Special forces Tunisia , February 06,2016 Special forces from the Tunisian National Guard take part military exercise in the Libyan border. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: TrikixWajdix/xIMAGESPICxAGENCY Tunisian Special Forces Tunisia February 06 2016 Special Forces from The Tunisian National Guard Take Part Military EXERCISE in The Libyan Border PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright TrikixWajdix

تونس- مقتل ضابط وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار 02.09.2019

عملية مشتركة بين الجيش التونسي والشرطة شمال غرب البلاد أسفرت عن مقتل ضابط بالحرس الوطني وثلاثة من المسلحين تشتبه الداخلية التونسية في أنهم جهاديون. العملية تأتي في اليوم الأول لحملة الانتخابات الرئاسية.
TUNIS, TUNISIA - APRIL 29: Military and security personnel cast their ballots in TunisiaÄôs local election, for the first time in the countryÄôs history, in front of a polling station in Tunis, Tunisia on April 29, 2018. Civilians will vote on May 6. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هيئة الانتخابات تقبل ملفات 26 مرشحا لرئاسيات تونس 14.08.2019

قبلت الهيئة العليا للانتخابات في تونس ملفات 26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة، فيما رفضت ملفات 71 آخرين. ومن أبرز المرشحين يوسف الشاهد رئيس الحكومة وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
epa05510682 New Tunisian Prime Minister, Youssef Chahed delivers a speech during a plenary session to vote confidence on the new Government , in Tunis, Tunisia, 26 August 2016. EPA/MOHAMED MESSARA |

مرشح جديد يدخل السباق: "تحيا تونس" يرشح الشاهد للرئاسة 08.08.2019

مرشح قوي يدخل سباق الرئاسيات بتونس: إنه رئيس الحكومة وزعيم حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد. فقبل يوم من إغلاق باب الترشيح أعلن الحزب ترشيح زعيمه الذي قال: "الترشح لأي منصب مسؤولية وأنا أعرف المسؤولية في بلد يحارب الإرهاب".

Tunisia : Abdelfattah Mourou, Ennahdha vice- president 31/10/2013 - Tunisia / Tunis - Abdelfattah Mourou, is a lawyer, one of the founders of the Movement of Islamic trend, then renamed Ennahda Movement. He poses here in his office in the center of Tunis. Since 2012, he is the vice president of Ennahdha and pesonal advisor to Ennahdha president Rached Ghannouchi for issues of general interest. PUBLICATIONxNOTxINxFRA AugustinxLexGallx/xHAYTHAMxPICTU Haytham_0080257 Tunisia Abdelfattah Vice President 31 10 2013 Tunisia Tunis Abdelfattah IS a lawyer One of The Founders of The Movement of Islamic Trend Then Ennahda Movement he Poses Here in His Office in The Center of Tunis Since 2012 he IS The Vice President of and Advisor to President Rached Ghannouchi for Issues of General Interest PUBLICATIONxNOTxINxFRA AugustinxLexGallx xHAYTHAMxPICTU Haytham_0080257 Copyright: Imago

حركة النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو لانتخابات الرئاسة 07.08.2019

متراجعة عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح عنها في الانتخابات الرئاسية، صادقت حركة النهضة التونسية على تزكية عبد الفتاح مورو لخوض الانتخابات، لينافس بذلك عدداً من الوجوه البارزة منها الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
Photo title: Women with Niqab, Tunis, Tunisia Place and Date : 2013, Tunisia

بعد الاعتداءات الإرهابية. . تونس تحظر النقاب في الأماكن العامة 05.07.2019

بعد أيام على التفجيرين الانتحارين في العاصمة التونسية، وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية".
21.5.2015 *** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - MAY 21: (AFP OUT) Tunisa President Beji Caid Essebsi listens to U.S. President Barack Obama deliver remarks to the press after a bilateral meeting in the Oval Office at the White House May 21, 2015 in Washington, DC. According to the White House, the meeting focused on 'a range of issues pertaining to the continued consolidation of TunisiaÕs democracy, U.S.-Tunisian security cooperation, and TunisiaÕs efforts to advance important economic reforms.' (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

تونس.. مستشار السبسي ونجله يتحدثان عن تحسن صحته 27.06.2019

بعد ورود معلومات متضاربة حوله، أكد مقربان من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن صحته بدأت تتحسن. كما طمأن رئيس الحكومة التونسيين على صحة رئيسهم. وفي شأن تونسي آخر تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تفجيري العاصمة.
03.08.2016 +++++ Tunisian President Beji Caid Essebsi speaks during a meeting with political parties, prior to appointing Tunisia's newly appointed prime minister-delegate, at Carthage Palace in Carthage, some 15 kilometres on the outskirts of the capital Tunis, on August 3, 2016. Local affairs minister Youssef Chahed, an in-law of President Beji Caid Essebsi, was appointed the position and now has 30 days to come up with a ministerial team. Copyright: Getty Images/AFP/F. Belaid

الشاهد يطمئن التونسيين على صحة الرئيس قايد السبسي 27.06.2019

طمأن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التونسيين على صحة رئيسهم قائلا إنه يخضع للعلاج في المستشفى. ودعا الشاهد إلى "الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة"، وذلك في إشارة إلى ما أشيع حول وفاة الرئيس.
03.08.2016 +++++ TUNIS, Aug. 3, 2016 -- Tunisian President Beji Caid Essebsi (R) poses for photos with Youssef Chahed in Carthage Presidential Palace, Tunis, Aug. 3, 2016. Tunisian President Beji Caid Essebsi on Wednesday officially named Local Affairs Minister Youssef Chahed as prime minister of the national unity government. The nomination came after parliament ousted incumbent Habib Essid in a no-confidence vote due to his perceived poor handling of economic reforms and security. ) (sxk) TUNISIA-TUNIS-NEW PRIME MINISTER AdelxEzzine PUBLICATIONxNOTxINxCHN sxk Tunisia Tunis New Prime Ministers AdelxEzzine PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyright: Imago/Xinhua

تونس: السبسي يدعو لتعديل الدستور للحد من صلاحيات الشاهد 20.03.2019

في 2016 اختاره السبسي لرئاسة الحكومة. لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما وازداد نفوذ رئيس الوزراء يوسف الشاهد على حساب الرئيس السبسي. اليوم يطالب السبسي بتعديل الدستور لتقليص صلاحيات الشاهد لصالح الرئاسة. فهل ينجح الرئيس؟
Protesters clash with riot police during demonstrations, in Kasserine, Tunisia December 25, 2018. REUTERS/Amine Ben Aziza

ذكرى الثورة تمتزج بالاحتجاجات.. تونس في عنق الزجاجة! 27.12.2018

في ذكرى ثورتها، تشهد تونس احتجاجات وصل بعضها حد أعمال عنف. فما هو واقع البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي"؟ وما هي أسباب الوضع المتأزم؟ وهل يؤدي الاحتقان الحاصل إلى رحيل الحكومة الحالية وحتى الرئيس الباجي قايد السبسي؟

30.11.2016 ++++ Tunisian Prime Minister Youssef Chahed arrives to press conference at the international investment conference 'Tunisia 2020' in Tunis, Tunisia, 30 November 2016. A two-day investment conference is held in Tunisia to help boost the weak economic growth in post-uprising Tunisia. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

مسائية DW: حكومة الشاهد وامتحان "أزمة الأجور" في تونس 22.11.2018

إضراب عام للموظفين الحكوميين في تونس والآلاف يخرجون في تظاهرات احتجاجية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور.. ما خلفيات أزمة الأجور؟ وكيف تريد حكومة الشاهد مواجهتها؟
26.08.2016 ++++++ Tunisia's premier-designate Youssef Chahed delivers a speech during a parliamentary session in Tunis on August 26, 2016, to vote on a cabinet line-up proposed Chahed. It is likely that a majority of parliament's 217 members will vote in favour of the line-up, making Youssef Chahed, at 40, the country's youngest prime minister since it won independence from France in 1956. / Copyright: Getty Images/AFP

وزير من حكم بن علي وآخر يهودي ضمن تعديل حكومي موسع في تونس 05.11.2018

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا حكوميا موسعا بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. ومن أبرز الوزراء الجدد رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي وكمال مرجان آخر وزير خارجية في حكم بن علي.
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