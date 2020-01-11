هو رئيس الحكومة التونسية المكلف الذي خلف حكومة الحبيب الصيد المقالة، وقد قدم الشاهد بقرطاج في آب/ اغسطس 2016 الحقيبة الوزارية لحكومة الوحدة والوطنية التي يؤمل ان تنجح في القضاء على التنظيمات الارهابية.

ولد يوسف الشاهد في 18 سبتمبر/ أيلول عام 1975، وحصل على الدكتوراه في مجال العلوم الزراعية، وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عام 1998. تولى حقيبة ثانوية في وزارة الحبيب الصيد، وشغل منصب قيادي في حزب نداء تونس ذي التوجه العلماني الذي أسسه السبسي عام 2012. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، الأمر الذي نفاه الشاهد حين تقديمه الحقيبة الوزارية.