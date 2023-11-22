 يورو 2024 في ألمانيا: خمسة أسئلة وخمس إجابات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.11.2023

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رياضة

يورو 2024 في ألمانيا: خمسة أسئلة وخمس إجابات

قبل حوالي سبعة أشهر على انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، عُرفت هوية أغلب المنتخبات المتأهلة إلى البطولة القارية، والآن نحن ننتظر قرعة دور المجموعات. نقدم لكم إجابات على أهم الأسئلة حول البطولة.

EURO 2008 | Der EM-Pokal in Wien

ما هي الفرق المتأهلة؟

ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية، بعد استضافتها لنسخة عام 1988. ففي الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران (المباراة الافتتاحية في ميونيخ) وحتى 14 يوليو/تموز 2024 (المباراة النهائية في برلين)، سيتنافس 24 منتخبا لتحديد هوية بطل أوروبا الجديد. وإلى جانب المنتخب الألماني المستضيف، تأهلت البلدان التالية حتى الآن: ألبانيا، بلجيكا، الدنمارك، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، رومانيا، اسكتلندا، سويسرا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، التشيك، تركيا، والمجر.آخر المتأهلين كانت منتخبات إيطاليا وسلوفينيا والتشيك. ورغم خطفه بطاقة التأهل، إلا أن مدرب المنتخب التشيكي ياروسلاف سيلهافي قدم استقالته بشكل غير متوقع. وعزا ذلك إلى "الضغط الهائل". أما إيطاليا حاملة اللقب، فقد خاضت مباراة أخيرة في المجموعة، كانت بمثابة "مباراة نهائية خارج أرضها" ضد أوكرانيا في ليفركوزن. مباراة مثيرة  حملت نهاية سعيدة للطليان: فنتيجة التعادل السلبي كانت كافية للتأهل إلى بطولة أوروبا مرة أخرى.

إيطاليا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

المدافعة عن اللقب إيطاليا انتظرت حتى آخر مباراة في التصفيات لتتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية

كيف يتم تحديد بقية المنتخبات المشاركة؟

عُرفت حتى الآن هوية 20 من أصل 24 منتخبا. وفي المجموعة الرابعة ستتحدد هوية صاحب المركز الثاني خلف تركيا، مساء الثلاثاء: حيث تتنافس كرواتيا (ثالثة كأس العالم الأخيرة) التي تواجه أرمينيا، مع ويلز التي تلعب ضد تركيا. أما المقاعد الثلاثة المتبقية فسيتم تحديدها في أواخر مارس/آذار 2024، في ثلاث مجموعات فاصلة، تضم كل منها أربعة فرق تأهلت إليها عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعُرفت حتى الآن هوية 11 منتخبا من أصل 12، وهي: جورجيا، لوكسمبورغ، فنلندا، البوسنة والهرسك، إسرائيل، اليونان، أوكرانيا، كازاخستان، استونيا، بولندا وأيسلندا. والفريق الأخير هو الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، أي أنه إما منتخب كرواتيا أو ويلز.

متى سيتم سحب قرعة النهائيات؟

سيتم سحب قرعة دور المجموعات من  بطولة أمم أوروبا  في الثاني من ديسمبر/كانون الأول (الساعة 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) في قاعة أوركسترا إلبه (إلبفيلهارموني) في هامبورغ. ويبدو أن  مدرب منتخب الألماني يوليان ناغيلسمان  لا يعرف كيف سيكون نظام القرعة، حيث قال: "أعتقد أننا سنجلس". واعترف مبتسما: "لا أدري كيف سيكون الأمر. قد نقف وننتظر نتيجة القرعة".

دار أوركسترا إلبه في هامبورغ

دار أوركسترا إلبه في هامبورغ ستحتضن حفل سحب قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر

جرى توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة أوعية، وذلك اعتمادا على أدائها في التصفيات التأهيلية. المنتخبات الثلاثة التي سستأهل من خلال الملحق، سيتم وضعها في الوعاء رقم 4. ألمانيا المضيفة ستكون على رأس المجموعة الأولى، وستلعب المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران.

كيف سيتم توزيع التذاكر المتبقية لحضور بطولة أوروبا؟

لقد تم بيع الدفعة الأولى من التذاكر. وبحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد  جرى تقديم أكثر من 20 مليون طلب للحصول على ما يقرب من 1.2 مليون تذكرة. وبعد سحب القرعة في الثاني من ديسمبر سيتم بيع الدفعة الثانية، حيث سيتم طرح حوالي مليون بطاقة في السوق. ومن المفترض أن يتم طرح حوالي نصف مليون تذكرة أخرى للبيع بعد نهاية ملحق التصفيات في شهر مارس/آذار. وفي المجمل سيكون قد تم بيع حوالي 2.7 مليون تذكرة لحضور 51 مباراة في البطولة. وجميع التذاكر مخصصة لأصحابها بشكل شخصي، ويتم إصدارها إلكترونيا فقط.

كيف هي الأجواء المتعلقة بالبطولة في البلد المضيف؟

ألمانيا هي الفريق الوحيد الذي يمكنه التخطيط لدور المجموعات، قبل سحب القرعة: فالمنتخب الألماني لكرة القدم يعرف مكان مبارياته منذ الآن: المباراة الافتتاحية سيلعبها في ميونيخ، ثم يلعب الثانية في شتوتغارت (19 يونيو/حزيران)، والأخيرة في فرانكفورت (23 يونيو/حزيران).

مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية، فيليب لام

مدير البطولة فيليب لام يبدو متفائلا قبل حوالي سبعة أشهر على انطلاق البطولة

ولكن بسبب خيبات الأمل الكبيرة التي عشاتها جماهير المانشافت في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 (خروج من الدور الأول)، والنتيجة غير المرضية في بطولة أوروبا 2021 (خروج من دور الـ16)،  والأداء غير المقنع للمنتخب  هذا العام، لذلك فإن الترقب والقلق هو الشيء السائد في أوساط جماهير المنتخب الألماني.

ومع ذلك عبّر مدير البطولة فيليب لام عن رضاه عن الوضع الحالي للاستعدادات. ففي نهاية المطاف، تدعم السياسة الألمانية هذا الحدث الكبير. وقال بطل العالم في 2014: "بشكل عام، أستطيع أن أشعر بالفعل وأرى هذا الدعم". وتحدث القائد السابق للمنتخب الألماني عن "تواصل جيد للغاية حاليا مع الحكومة، حتى لو كانت حاجة أحيانا لمزيد من السرعة في تلبية الاحتياجات من وجهة نظرنا".

دافيد فورهولت/ف.ي

  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م