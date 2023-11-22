يورو 2024 في ألمانيا: خمسة أسئلة وخمس إجابات

ما هي الفرق المتأهلة؟

ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية، بعد استضافتها لنسخة عام 1988. ففي الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران (المباراة الافتتاحية في ميونيخ) وحتى 14 يوليو/تموز 2024 (المباراة النهائية في برلين)، سيتنافس 24 منتخبا لتحديد هوية بطل أوروبا الجديد. وإلى جانب المنتخب الألماني المستضيف، تأهلت البلدان التالية حتى الآن: ألبانيا، بلجيكا، الدنمارك، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، رومانيا، اسكتلندا، سويسرا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، التشيك، تركيا، والمجر.آخر المتأهلين كانت منتخبات إيطاليا وسلوفينيا والتشيك. ورغم خطفه بطاقة التأهل، إلا أن مدرب المنتخب التشيكي ياروسلاف سيلهافي قدم استقالته بشكل غير متوقع. وعزا ذلك إلى "الضغط الهائل". أما إيطاليا حاملة اللقب، فقد خاضت مباراة أخيرة في المجموعة، كانت بمثابة "مباراة نهائية خارج أرضها" ضد أوكرانيا في ليفركوزن. مباراة مثيرة حملت نهاية سعيدة للطليان: فنتيجة التعادل السلبي كانت كافية للتأهل إلى بطولة أوروبا مرة أخرى.

المدافعة عن اللقب إيطاليا انتظرت حتى آخر مباراة في التصفيات لتتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية

كيف يتم تحديد بقية المنتخبات المشاركة؟

عُرفت حتى الآن هوية 20 من أصل 24 منتخبا. وفي المجموعة الرابعة ستتحدد هوية صاحب المركز الثاني خلف تركيا، مساء الثلاثاء: حيث تتنافس كرواتيا (ثالثة كأس العالم الأخيرة) التي تواجه أرمينيا، مع ويلز التي تلعب ضد تركيا. أما المقاعد الثلاثة المتبقية فسيتم تحديدها في أواخر مارس/آذار 2024، في ثلاث مجموعات فاصلة، تضم كل منها أربعة فرق تأهلت إليها عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعُرفت حتى الآن هوية 11 منتخبا من أصل 12، وهي: جورجيا، لوكسمبورغ، فنلندا، البوسنة والهرسك، إسرائيل، اليونان، أوكرانيا، كازاخستان، استونيا، بولندا وأيسلندا. والفريق الأخير هو الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، أي أنه إما منتخب كرواتيا أو ويلز.

متى سيتم سحب قرعة النهائيات؟

سيتم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول (الساعة 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) في قاعة أوركسترا إلبه (إلبفيلهارموني) في هامبورغ. ويبدو أن مدرب منتخب الألماني يوليان ناغيلسمان لا يعرف كيف سيكون نظام القرعة، حيث قال: "أعتقد أننا سنجلس". واعترف مبتسما: "لا أدري كيف سيكون الأمر. قد نقف وننتظر نتيجة القرعة".

دار أوركسترا إلبه في هامبورغ ستحتضن حفل سحب قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر

جرى توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة أوعية، وذلك اعتمادا على أدائها في التصفيات التأهيلية. المنتخبات الثلاثة التي سستأهل من خلال الملحق، سيتم وضعها في الوعاء رقم 4. ألمانيا المضيفة ستكون على رأس المجموعة الأولى، وستلعب المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران.

كيف سيتم توزيع التذاكر المتبقية لحضور بطولة أوروبا؟

لقد تم بيع الدفعة الأولى من التذاكر. وبحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد جرى تقديم أكثر من 20 مليون طلب للحصول على ما يقرب من 1.2 مليون تذكرة. وبعد سحب القرعة في الثاني من ديسمبر سيتم بيع الدفعة الثانية، حيث سيتم طرح حوالي مليون بطاقة في السوق. ومن المفترض أن يتم طرح حوالي نصف مليون تذكرة أخرى للبيع بعد نهاية ملحق التصفيات في شهر مارس/آذار. وفي المجمل سيكون قد تم بيع حوالي 2.7 مليون تذكرة لحضور 51 مباراة في البطولة. وجميع التذاكر مخصصة لأصحابها بشكل شخصي، ويتم إصدارها إلكترونيا فقط.

كيف هي الأجواء المتعلقة بالبطولة في البلد المضيف؟

ألمانيا هي الفريق الوحيد الذي يمكنه التخطيط لدور المجموعات، قبل سحب القرعة: فالمنتخب الألماني لكرة القدم يعرف مكان مبارياته منذ الآن: المباراة الافتتاحية سيلعبها في ميونيخ، ثم يلعب الثانية في شتوتغارت (19 يونيو/حزيران)، والأخيرة في فرانكفورت (23 يونيو/حزيران).

مدير البطولة فيليب لام يبدو متفائلا قبل حوالي سبعة أشهر على انطلاق البطولة

ولكن بسبب خيبات الأمل الكبيرة التي عشاتها جماهير المانشافت في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 (خروج من الدور الأول)، والنتيجة غير المرضية في بطولة أوروبا 2021 (خروج من دور الـ16)، والأداء غير المقنع للمنتخب هذا العام، لذلك فإن الترقب والقلق هو الشيء السائد في أوساط جماهير المنتخب الألماني.

ومع ذلك عبّر مدير البطولة فيليب لام عن رضاه عن الوضع الحالي للاستعدادات. ففي نهاية المطاف، تدعم السياسة الألمانية هذا الحدث الكبير. وقال بطل العالم في 2014: "بشكل عام، أستطيع أن أشعر بالفعل وأرى هذا الدعم". وتحدث القائد السابق للمنتخب الألماني عن "تواصل جيد للغاية حاليا مع الحكومة، حتى لو كانت حاجة أحيانا لمزيد من السرعة في تلبية الاحتياجات من وجهة نظرنا".

دافيد فورهولت/ف.ي