فرنسا تهزم البرتغال وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف النهائي

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك عقب فوزه على نظيره البرتغالي بضربات الترجيح. ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ضربات الترجيح.

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك عقب فوزه على نظيره البرتغالي (5/3) بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ضربات الترجيح. وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب الفرنسيليبلغ الدور قبل النهائي. وضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تأهل الأخير بفوزه على ألمانيا (2/1) في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الجمعة (السادس من يوليو/ تموز 2024).

ع.ش/ خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)