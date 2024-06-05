يورو 2024 بألمانيا - تدابير استثنائية لأجل بطولة آمنة وممتعة

للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ إعادة توحيدها تستضيف ألمانيا نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية. فبعد تنظيمها بطولة عام 1988، ها هي ألمانيا تستضيف من جديد هذا العام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام مبارياتها في الفترة بين 14 يونيو/ حزيران و14 يوليو/ تموز 2024.

وتسعى ألمانيا لمواصلة نجاحها في تنظيم البطولات الكبرى. فبعد مونديال 2006، الذي عرف إعلاميا بـ"أسطورة صيفية"، حيث ظهرت ألمانيا حينها كبلد مضياف من الدرجة الأولى، هاي تريد هذه المرة أن تسير بطولة "يورو 2024" بـ"أمان وسلاسة.

وعلاوة على ذلك فهي "مناسبة للتركيز على القيم الأوروبية مثل الاستدامة والحرية والسلام وكذلك التماسك الاجتماعي. فخلال البطولة، سيتبادل الناس الأفكار ويتحدثون مع بعضهم البعض"، بحسب ما كتب موقع وزارة الداخلية الألمانية.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر: "ستكون هذه البطولة بمثابة احتفال بثقافة التشجيع! ونحن نتطلع إلى المشجعين من جميع أنحاء أوروبا". وأعرب المستشار أولاف شولتس مؤخرا في "بودكاست" اسمه "شبيلماخر" (صانع الألعاب) عن أمله في "أن تكون هناك حماسة كبيرة ليس في ألمانيا فحسب، ولكن أيضاً في العالم، لهذه البطولة الأوروبية".

"ألمانيا ترحب بأوروبا"

خلال كأس العالم عام 2006 رفعت ألمانيا شعار "العالم ضيف عند أصدقاء"، ونجحت نجاحا مبهرا في إيصال ذلك الشعور لكل من حضر البطولة، بل وحتى خسارة منتخبها في نصف النهائي لم يفسد الاحتفالية الكبرى. والآن ومع تنظيمها بطولة "يورو 2024" ترفع شعار "ألمانيا ترحب بأوروبا".

وقدمت الحكومة الألمانية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضمانات حكومية شاملة من أجل استضافة البطولة، تتعلق على سبيل المثال بمجالات الأمن والحماية القانونية أو التأشيرات، وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن "أمن بطولة أوروبا لكرة القدم له الأولوية القصوى".

وأوضحت الداخلية الألمانية أهم النقاط لضمان أمن يورو 2024، ومن بينها إعداد خطة لمفهوم الأمن الوطني بالتعاون مع السلطات والمنظمين ومراقبة الحدود خلال البطولة والتعاون الوثيق مع سلطات البلدان المجاورة لألمانيا وكذلك تقييم المخاطر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم المشجعين، على سبيل المثال من خلال برنامج "مرحبًا بالمشجعين".

الأموال حددت من يستضيف "يورو 2024" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

المشاهدة العامة - استثناء لقانون منع الضوضاء

القوانين الألمانية معروفة بصرامتها لكن خلال البطولة ستكون هناك استثناءات كي يستمتع المشجعون، سواء الألمان أو الضيوف، بالبطولة دون أن يتعرضوا لمساءلة قانونية بخصوص أشياء يعاقب عليها القانون في الظروف العادية. فعلى سبيل المثال سيُسمح بالمشاهدة العامة لمباريات البطولة في الساحات والمتنزهات وغيرها بعد الساعة الـ 10 مساءً في استثناء لقانون الضوضاء.

ما يقرب من نصف مباريات البطولة لن تبدأ قبل الساعة 9 مساءً وستستمر حتى أوقات تتعارض مع لوائح الحماية من الضوضاء المعمول بها في ألمانيا.

ففي ألمانيا تسري قاعدة "الهدوء الليلي" من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا، مع وجود استثناءات لبعض الأماكن والأيام. وتنص تلك القاعدة على منع "الأنشطة الصاخبة" أي كل ما يمثل إزعاجا للآخرين في تلك الفترة وتصل العقوبة لمن يخالف ذلك حتى خمسة آلاف اليورو.

لكن بمناسبة تنظيم يورو 2024، ولضمان استمرار إمكانية المشاهدة العامة في الهواء الطلق مع الآخرين خلال البطولة، وضعت الحكومة الألمانية لائحة خاصة للمدن والبلديات تسمح بمشاهدة بث المباريات حتى بعد الساعة الـ 10 مساءً. وبذلك يكون بمقدور مشجعي كرة القدم مشاهدة المباريات والتشجيع في الهواء الطلق، بحسب ما كتب موقع "واتسون" الألماني.

الأعلام الألمانية – استثناء لمنع النسر

السماح بالضوضاء ليس هو الاستثناء الوحيد، الذي سيتم العمل به خلال "يورو 2024". فخلال البطولة سترفرف الأعلام الألمانية في كل مكان؛ واستخدام الأعلام الألمانية التي عليها "نسر الاتحاد" أمر ممنوع مبدأيا على الأشخاص العاديين، وهو مسموح به فقط للسلطات الاتحادية.

وعند مخالفة هذا الأمر قد تكون هناك عقوبة مالية تصل قيمتها حتى ألف يورو. لكن مع ذلك، فإنّ حدثًا كبيرًا مثل بطولة أمم أوروبا يعد استثناءً - كما جاء في موقع وزارة الداخلية الألمانية، حيث يمكن التسامح مع التعبير عن التضامن الوطني باعتباره "مناسبًا اجتماعيًا" وضعف القصد الجنائي ولذلك لن يتم معاقبة الأشخاص الذين يرفعون الأعلام التي عليها "نسر الاتحاد"، بحسب موقع فوكوس.

لكن يجب أيضا توخي الحذر، فعلى سبيل المثال من يريد نصب علم بلاده على شرفته عليه أن يحصل على إذن المؤجر إذا كانت هناك حاجة لتركيب صار أو حامل له، حيث يجب الحرص على عدم إلحاق أضرار بالمبنى وكذلك يجب ألا يرفرف العلم على ما يخص حدود الجيران مثل النوافذ أو الشرفات ويتسبب في مضايقتهم. ومن الطريف أن الشرطة نفسها غير مسموح لها في ولايات معينة، مثل ولاية برلين، بوضع أعلام ألمانيا بشكل بارز على سيارات الخدمة أثناء بطولة يورو 2024.

مراعاة الأمن والسلامة عند تزيين السيارات

إذا كنت ترغب في تزيين سيارتك بمناسبة البطولة، عليك أيضًا أن تأخذ بعض الأشياء في الاعتبار. فقد نقل موقع "واتسون" عن جمعية الفحص الفني (GTÜ)، أنه بشكل عام ينطبق ما يلي: يجب ألا يعيق أي شيء يضاف للسيارة الرحلة أو الأشخاص الآخرين في حركة المرور أو حتى إصابتهم.

ويقول موقع "فوكوس" إن وضع الأعلام على السيارات له قواعد وأصول أيضا يجب مراعاتها، والأمن والسلامة في كل الأحوال مقدمان على كل شيء، فالعلم يجب أن يثبت بحيث ألا ينخلع من مكانه أثناء السير أو يؤذي آخرين مثل المشاة أو السيارات الأخرى إذا كان ممدودا بعيدا عن جسم السيارة بشكل فيه خطورة على الآخرين.

ويجب ألا يغطي العلم أضواء السيارة أو لوحة الأرقام المعدنية أو مجال الرؤية بالنسبة للسائق وإلا ستكون هناك غرامة تتراوح بين خمسة يورهات وحتى 120 يورو، بحسب ما كتب فوكوس.