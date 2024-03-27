يورو 2024.. انتصارات الماكينات تصنع النشوة وتعيد التفاؤل

كان الحضور الجماهيري الكبير على شاشات التلفاز مجرد مؤشر واحد على أن 180 دقيقة من كرة القدم، التي حققت فيها ألمانيا انتصارين، غيرت المشاعر بألمانيا تجاه المنتخب، وذلك مع اقتراب استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا في الصيف.

أكثر من 10 ملايين شخص تابعوا البث التليفزيوني لشبكة "أر.تي.ال" الخاص بمباراةالمنتخب الألماني ونظيره الهولندي التي أقيمت أمس الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2024) وانتهت بفوز المنتخب الألماني (2/1)، حيث بلغت حصة السوق 41 في المئة بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الألماني، بقيادة يوليان ناغلسمان المدير الفني، على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين.

وكان هذا تحولا دارميا من تشاؤم تشرين الثاني/نوفمبر وكآبة الهزائم أمام تركيا والنمسا، بعد أن ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات، بأداء مخيب للآمال- حيث ابتعدت الجماهير عن مساندة الفريق، الذي خرج في آخر نسختين ببطولتي كأس العالم من دور المجموعات.

ناغلسمان الفائز الأكبر

وقال ناغلسمان مساء أمس الثلاثاء، متطلعا إلى اليورو: "الروح التي شعرت بها مختلفة تماما عما كانت في تشرين الثاني/نوفمبر. نتمنى ان تستمر هذه الروح من نهاية أيار/ مايو حتى منتصف تموز/ يوليو". وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء "الفريق ينشر النشوة"، فيما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن الفريق استعاد "جودته وجوهره" بسبب مقاييس ناغلسمان، ووصفت صحيفة "كيكر" المدرب الشاب بأنه "الفائز الأكبر" من المواجهتين الأخيرتين.

وصفت الصحافة الألمانية المدرب يوليان ناغلسمان بالرابح الأكبر بعد الفوز على فرنسا وهولندا في المباراتين الإعداديتين الأخيريتين صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

وقام ناغلسمان بتغيير الاتجاه عقب عقبة تشرين الثاني/نوفمبر التي جعلت المنتخب الألماني ينهي العام الماضي محققا 3 انتصارات فقط من 11 مباراة. واستبعد ناغلسمان لاعبين كبار أمثال ماتس هوملس، وليون غوريتسكا، وأعاد توني كروس كقائد، واستدعى وجوه جديدة مثل ماكسيميليان ميتلشتيت، ومنح الجميع أدوارا واضحة، ودفع بتشكيل واحد في مباراتي السبت والثلاثاء.

المنتخب الألماني يكتسب المزيد من الثقة

وقال ناغلسمان: "كانت عشرة أيام مليئة بالمرح من الألف إلى الياء. قامت المجموعة بعمل جيد للغاية، لديهم علاقة جيدة للغاية مع بعضهم البعض، وطموح لا يرحم. كان لدينا شعور جيد أمام فرنسا، ومرة أخرى اليوم". وقالتوني كروس، الفائز بكأس العالم 2014: "فخور بالفريق لأنني أعلم ان الفريق خرج من فترة صعبة للغاية".

وأضاف كروس: "الأنباء الجيدة هي أننا خضنا مباراتين وديتين في غاية القوة. الأنباء السلبية أن هذا لن يمنحنا أي نقاط للبطولة. اكتسبنا ثقة كبيرة وأتمنى أن تظل هذه الثقة معنا في البطولة. بعدها سأكون مقتنعا بأننا سنقدم عروضا جيدة في بطولة أمم أوروبا".

ناغلسمان: إذا ظل الجميع بصحتهم وواصلوا تقديم نفس العروض، بالتأكيد لن نغير 10 لاعبين في الصيف. صورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

ولن يخوض المنتخب الألماني أي مباريات ودية قبل أن يعلن ناغلسمان قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة. ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أخيرتين قبل البطولة أمام أوكرانيا واليونان مطلع حزيران/يونيو المقبل، قبل أن يفتتح المنتخب الألماني منافسات "يورو 2024 " يوم 14 حزيران/ يونيو أمام المنتخب الاسكتلندي، علما بانه يواجه منتخبي المجر والنمسا في دور المجموعات أيضا. ولكن سيكون من الصعب على أي لاعب من المستبعدين أن يدخل قائمة الـ23 لاعبا الخاصة بالبطولة، باستثناء ليروي ساني الذي سيعود للمنتخب بعد انتهاء إيقافه.

ناغلسمان مقتنع بالتشكيلة الحالية

وقال ناغلسمان: "إذا ظل الجميع بصحتهم وواصلوا تقديم نفس العروض، بالتأكيد لن نغير 10 لاعبين في الصيف. في الحقيقة ليس حتى خمسة، ربما واحد أو اثنين، بالإضافة للمصابين". وأعطى كروس لاعب ريال مدريد المزيد من التوازن للفريق الذي كان بحاجة إليه، كما شارك ميتلشتيت في أول مباراة من أول مباراتين له مع المنتخب في مركز الظهير الأيسر.

وتسببت التمريرة الخاطئة لميتلشتيت في منح المنتخب الهولندي هدف التقدم مبكرا، ولكنه رد بتقديم أداء رائع وتسجيل هدف التعادل بعدها بدقائق، قبل أن يسجل البديل نيكلاس فولكروغ هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للفريق الذي ارتدى قمصانا جديدة باللون الزهري.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)