يورو 2020.. ويلز تلحق بإيطاليا والأتراك يغادرون مبكراً

واصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه 1 /صفر على نظيره الويلزي اليوم الأحد (20 يونيو/حزيران 2021) في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتصدر منتخب إيطاليا، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، ترتب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة، متفوقاً بفارق خمس نقاط أمام منتخب ويلز، الذي رافقه لدور الـ16.

وتفوق منتخب ويلز بفارق الأهداف على منتخب سويسرا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد، لينتظر السويسريون نتائج المجموعات الخمس الأخرى، لمعرفة مصيرهم بالتواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث المؤهلة للدور المقبل من عدمه.

ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماتيو بيسينا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، قبل أن تلعب ويلز بعشرة لاعبين عقب طرد إيثان أمباديو في الدقيقة 56.

وبذلك، حافظ المنتخب الإيطالي، بطل المسابقة عام 1968، على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه خلال الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

الأتراك يغادرون مبكراً

فشل أوغوركان كاكير حارس مرمى تركيا في إنقاذ شباكه من الهدف الثاني الذي سجله لاعب خط الوسط السويسري شيردان شاكيري

وفي المباراة الأخرى، فازت سويسرا 3 / 1 على تركيا ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبادرت سويسرا بالتسجيل مبكراً عبر هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وقلصت تركيا الفارق عن طريق عرفان كان قهوجي في الدقيقة 62، لكن شاكيري عاد لهز الشباك مبكرا، بتسجيله الهدف الثالث لسويسرا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.

وبذلك تودع تركيا البطولة بعد ثلاث هزائم فيما يتوقف أمل سويسرا في التأهل إلى دور الستة عشر على أن تكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما أنهت المجموعة بأربع نقاط مثل ويلز.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ ، رويترز )