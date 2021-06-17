 يورو 2020.. ويلز تلحق بإيطاليا والأتراك يغادرون مبكراً | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.06.2021

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رياضة

يورو 2020.. ويلز تلحق بإيطاليا والأتراك يغادرون مبكراً

لحقت ويلز بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، رغم خسارتها أمامها، في الجولة الثالثة والأخيرة دور المجموعات للمجموعة الأولى. وفيما ودعت تركيا البطولة مبكرا أبقت سويسرا على آمالها في لائحة الانتظار.

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالفوز على ويلز

تأهل المنتخب الإيطالي للأدوار الأقصائية بفوزه 1 /صفر على نظيره الويلزي متصدراً مجموعته برصيد 9 نقاط

واصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه 1 /صفر على نظيره الويلزي اليوم الأحد (20 يونيو/حزيران 2021) في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

مختارات

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وتصدر منتخب إيطاليا، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، ترتب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة، متفوقاً بفارق خمس نقاط أمام منتخب ويلز، الذي رافقه لدور الـ16.

وتفوق منتخب ويلز بفارق الأهداف على منتخب سويسرا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد، لينتظر السويسريون نتائج المجموعات الخمس الأخرى، لمعرفة مصيرهم بالتواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث المؤهلة للدور المقبل من عدمه.

ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماتيو بيسينا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، قبل أن تلعب ويلز بعشرة لاعبين عقب طرد إيثان أمباديو في الدقيقة 56.

وبذلك، حافظ المنتخب الإيطالي، بطل المسابقة عام 1968، على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه خلال الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

الأتراك يغادرون مبكراً

أوغوركان كاكير حارس مرمى تركيا

فشل أوغوركان كاكير حارس مرمى تركيا في إنقاذ شباكه من الهدف الثاني الذي سجله لاعب خط الوسط السويسري شيردان شاكيري

وفي المباراة الأخرى، فازت سويسرا 3 / 1 على تركيا ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبادرت سويسرا بالتسجيل مبكراً عبر هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وقلصت تركيا الفارق عن طريق عرفان كان قهوجي في الدقيقة 62، لكن شاكيري عاد لهز الشباك مبكرا، بتسجيله الهدف الثالث لسويسرا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.

وبذلك تودع تركيا البطولة بعد ثلاث هزائم فيما يتوقف أمل سويسرا في التأهل إلى دور الستة عشر على أن تكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما أنهت المجموعة بأربع نقاط مثل ويلز.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ ، رويترز )

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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