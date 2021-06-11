يورو 2020.. ما هو سر العودة القوية للمنتخب الإيطالي؟

على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، واصل المنتخب الإيطالي تألقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وبات أول المتأهلين لدور الـ16 للمسابقة القارية،عقب فوزه البيّن (3/0) على منتخب سويسرا أمس الأربعاء (16 يونيو/ حزيران) في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة.

وبذلك يحجز المنتخب الإيطالي، الفائز باللقب القاري عام 1968، بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائه الأخير في المجموعة أمام ويلز، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز.

سجل خال من الهزائم

وواصل منتخب إيطاليا، الذي لم يتلق أي هدف للمباراة التاسعة على التوالي، عروضه القوية تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني، حيث حقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي بجميع البطولات.

روبيرطو مانشيني ينجح في إعادة الروح للمنتخب الإيطالي

وأصبح منتخب إيطاليا، الذي فاز (3/0) أيضا على تركيا في الجولة الأولى للمجموعة، مطالبا بتفادي الخسارة أمام ويلز يوم الأحد القادم لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق أطول سلسلة دون هزيمة، والتي حققها مع المدرب الراحل فيتوريو بوتسو برصيد 30 مباراة. وجعل أداء المنتخب الإيطالي القوي حتى الآن في البطولة، عشاقه يحلمون بالوصول إلى المباراة النهائية في الـ11 من يوليو/ تموز المقبل. فهل يفعلها الأتزوري؟

"شيء ما يميز المجموعة"

المدافع فرانشيسكو أتشيربي، الذي دخل بديلا للمصاب جورجيو كيليني في الشوط الأول لمباراة يوم أمس أمام المنتخب السويسري، لا يمانع في ذلك. وقال أتشيربي "ربما هناك ثلاث منتخبات أو أربع في البطولة أكثر موهبة منا أو يتوفرون على لاعبين بمهارات فردية رائعة، لكنني قلتها قبل البطولة: هناك شيء مميز لدى فريقنا، ويمكننا أن نذهب بعيدا في هذه المنافسات".

بالإضافة إلى قوة الدفاع الإيطالي الصعب وخط الهجوم المتعطش في كل وقت وحين لهز الشباك، كشف محرك خط الوسط نيكولو باريلا عن نقاط قوة مفصلية أخرى داخل التشكيلة الإيطالية لا تقل أهمية عن الجوانب الفنية.

لاعب خط وسط منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيلي

"لا غيرة ولا حسد" في الأتزوري

وقال باريلا المتوج مع فريق إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي متحدثا أنه "لا يوجد هناك أي سر. كما ترون، يعيش هذا الفريق من الوحدة والحماس داخل وخارج الملعب. ولا يهم من سيلعب ويخوض المباريات في النهاية. ليس هناك غيرة ولا حسد في صفوفنا".

ولعل أبرز من جسد هذه الوحدة والروح الجماعية هو لاعب مباراة يوم أمس أمام سويسرا مانويل لوكاتيلي، الذي توّج آداءه الرائع في خط الوسط بتسجيله لثنائية. لوكاتولي وفي تصريح له، بعد اختياره "رجل المباراة"، لقناة "راي شبورت" الإيطالية قال: "يجب أن أقتسم هذه الجائزة مع زملائي. أنا من بين أصغر اللاعبين هنا والمجموعة قامت باحتضاني بشكل مذهل. إنه أمر رائع أن ألعب معهم".