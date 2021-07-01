 يورو 2020.. إسبانيا تفوز بركلات الترجيح على سويسرا وتبلغ نصف النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

يورو 2020.. إسبانيا تفوز بركلات الترجيح على سويسرا وتبلغ نصف النهائي

تعذب المنتخب الإسباني كثيرا ولم يستطع تجاوز المنتخب السويسري في ربع نهائي يورو 2020 إلّا بضربات الترجيح التي شهدت تألق الحارس الإسباني أوناي سيمون، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

يورو 2020

إسبانيا تتأهل بصعوبة إلى نصف نهائي يورو 2020

حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على نظيره السويسري 3 1/ بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

مختارات

عصري ولكن محافظ، عبقري ولكن عنيد، يواخيم لوف يترك منصبه بعد خمسة عشر عامًا على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني بخروج مخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في كرة القدم.

بلجيكا تنتظر بفارغ الصبر تعافي نجميها كيفين دي بروين وإيدن هازارد، للمشاركة في القمة النارية ضد إيطاليا الجمعة على ملعب "أليانس أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وتقدمت إسبانيا أولا في الدقيقة الثامنة عن طريق دينيس زكريا لاعب سويسرا بالخطأ في مرماه، ثم أدرك شيردان شاكيري التعادل لسويسرا في الدقيقة 68.

وأكملت سويسرا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريمو فريولر في الدقيقة 77 إثر تدخل عنيف على جيرارد مورينو، إلا أن إسبانيا عجزت عن تسجيل هدف آخر في ظل تألق كبير لحارس المنتخب السويسري يان سومير الذي صد الكثير من الكرات الخطيرة.

ووصل المنتخب السويسري إلى هذا الدور المتقدم بعد تجاوزه في ثمن النهائي المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، وكاد يكرر الإنجاز ذاته أمام المنتخب الإسباني، لولا إخفاق لاعبي المنتخب في إحراز ضربات الترجيح، إذ أضاعوا ثلاثا منها، اثنتان تصدى لهما الحارس، وواحدة كانت خارج الشباك، فيما تصدى حارس المنتخب السويسري لركلتين.

ويلاقي المنتخب الإسباني في نصف النهائي الفائز في مباراة إيطاليا وبلجيكا. ويلعب المنتخبان مباراة نارية هذا المساء.

إ.ع/ف.ي ( د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:57

قمة نارية بين إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي "يورو 2020"

مواضيع ذات صلة

EURO 2020 | Belgien vs Portugal | Kevin De Bruyne

يورو 2020.. بلجيكا "تصلي" من أجل مشاركة نجميها أمام إيطاليا 01.07.2021

بلجيكا تنتظر بفارغ الصبر تعافي نجميها كيفين دي بروين وإيدن هازارد، للمشاركة في القمة النارية ضد إيطاليا الجمعة على ملعب "أليانس أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

UEFA Nations League | Ukraine vs. Deutschland | 1. Tor Deutschland

بعد فوزها الأول بدوري أمم أوروبا.. ألمانيا تتطلع للمزيد 11.10.2020

وأخيرا حقق المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت" أول انتصار له في بطولة دوري أمم أوروبا. ورغم أن هناك الكثير من العمل ينتظر المنتخب، فإن اللاعبين والمدير الفني لوف يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الانتصارات بعد هذا الفوز.