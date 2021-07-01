يورو 2020.. إسبانيا تفوز بركلات الترجيح على سويسرا وتبلغ نصف النهائي

حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على نظيره السويسري 3 1/ بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدمت إسبانيا أولا في الدقيقة الثامنة عن طريق دينيس زكريا لاعب سويسرا بالخطأ في مرماه، ثم أدرك شيردان شاكيري التعادل لسويسرا في الدقيقة 68.

وأكملت سويسرا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريمو فريولر في الدقيقة 77 إثر تدخل عنيف على جيرارد مورينو، إلا أن إسبانيا عجزت عن تسجيل هدف آخر في ظل تألق كبير لحارس المنتخب السويسري يان سومير الذي صد الكثير من الكرات الخطيرة.

ووصل المنتخب السويسري إلى هذا الدور المتقدم بعد تجاوزه في ثمن النهائي المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، وكاد يكرر الإنجاز ذاته أمام المنتخب الإسباني، لولا إخفاق لاعبي المنتخب في إحراز ضربات الترجيح، إذ أضاعوا ثلاثا منها، اثنتان تصدى لهما الحارس، وواحدة كانت خارج الشباك، فيما تصدى حارس المنتخب السويسري لركلتين.

ويلاقي المنتخب الإسباني في نصف النهائي الفائز في مباراة إيطاليا وبلجيكا. ويلعب المنتخبان مباراة نارية هذا المساء.

إ.ع/ف.ي ( د ب أ، رويترز)