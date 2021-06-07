يورو 2020..فرصة مولر لتأكيد "أحقيته" بدور بارز في المانشافت

قبل خمس سنوات، كان هدف لاعب خط الوسط، الألماني توماس مولر الاحتفاظ بدوره البارز في قيادة منتخب بلاده لإضافة اللقب الأوروبي في يورو 2016 بفرنسا إلى اللقب العالمي الذي أحرزه المانشافت في مونديال 2014 بالبرازيل.

اليوم أمام مولر تحدٍّ من نوع آخر. فعليه إثبات أنه لم يكن يستحق الاستبعاد على مدار نحو 30 شهرا من كتيبة المدير الفني يوآخيم لوف.

وقام الأخير باستدعائه مجددا إلى صفوف المنتخب، ضمن التشكيلة التي ستخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في خطوة لم تستثن أيضا مدافع دورتموند ماتس هوملز. اللاعبان معا استبعدا منذ أكثر من عامين ونصف العام وبالتحديد منذ تعادل الفريق مع نظيره الهولندي 2 / 2 في تشرين ثان/نوفمبر 2018 .

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة الإنجليزية "ويمبلي" مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة البافارية معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب روما في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" في باكو يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كريتوفسكي معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كوبنهاغن ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.

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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" ببوخارست أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "استاد أوليمبيكو" عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب بودابست سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "هامبند بارك - غلاسكو" كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب



وفي مقابلة نشرتها مجلة "إيت باي إيت" قبل سنوات، اعترف هذا اللاعب البشوش بارتكاب "بعض الأخطاء الفنية من حين لآخر"، قبل أن يستدرك بالقول: "أعتقد أنني نجحت في تقليص عدد هذه الأخطاء الفنية إلى أقل عدد ممكن، ولكنها تحدث أحيانا. وفي المقابل، تكون هناك لحظات تألق فنية".

ويجب القول كذلك، أن لاعب خط فريق بايرن ميونيخ استعاد لإمكانياته المزيد في الموسمين الماضي والحالي، مؤكدا إصرارا بالغا على النجاح ورفضه للاستسلام.

فليك يعيد اكتشاف مولر

قبل نحو عامين فقط، تنبأ الكثيرون داخل ألمانيا بخروج مولر من حسابات البافاري لتراجع مستواه. لكن المدرب هانزي فليك أعاد اكتشاف مولر "ملك المساحات" مع توليه مسؤولية الفريق في وسط موسم 2019 / 2020 خلفا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وقبل ذلك بكثير، وتحديدا في عهد المدرب الهولندي لويس فان خال، كان "مولر يلعب دائما" كما قال هذا المدرب نفسه، واستمر الوضع كذلك حتى أخذ منه الإسباني جوسيب غوارديولا في عام 213 مهمة قيادة السفينة البافارية، إلا أن كانت المفاجأة بجلوس مولر على مقاعد البدلاء في أواخر موسم 2015 / 2016 .

وكان من الممكن بشدة أن يواجه مولر هذا بغضب هائل وخيبة أمل شديدة مثل النجوم الآخرين، لكنه تصرف بهدوء ولم يبال بالأمر كثيرا كما لم يستسلم لليأس رغم عدم اعتماد كوفاتش عليه بشكل كبير حتى وصل فليك إلى "آليانس أرينا" وأعاد النضارة لمسيرة مولر الكروية.

هكذا، وبعدما اقتصر رصيد مولر على تسعة أهداف فقط في موسم 2018 / 2019 في مختلف البطولات، ارتفع رصيده في الموسمين الماضيين إلى 14 و15 هدفا في مختلف البطولات.

واعترف مولر نفسه ذات مرة بأنه لا يتمتع بسرعة فائقة وأنه ليس مراوغا جيدا. كما ذكر أحد النقاد الرياضيين في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، حين كتب عن مولر بأنه "ليس صانع ألعاب تماما كما أنه ليس مهاجما على أي حال. ولا يتمتع بإمكانيات هائلة من الناحيتين البدنية والفنية". بل حتى زميله الهولندي السابق آريين روبن قال عنه مازحا يوما ما، إن مولر "لا يتعرض للإصابة أبدا لأنه لا يمتلك العضلات حيث أن جسده فقط من الجلد والعظم".

موهبة هائلة

رغم كل هذا يتمتع مولر بموهبة هائلة لا تضاهى في اقتناص الأماكن المناسبة بالملعب علما بأن استغلال المساحات الخالية في لعبة كرة القدم أصبح أمرا مهما للغاية في كل شيء بداية من التمرير ومرورا بصناعة الهجمات ووصولا إلى إيجاد الأماكن المناسبة داخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف.

وسجل مولر (31 عاما) 38 هدفا في 100 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الألماني كما اجتاز حاجز المائتي هدف مع بايرن ميونيخ في مختلف البطولات ليحتل المركز الخامس في قائمة أفضل هدافي الفريق عبر التاريخ. ولا يزيد الفارق بينه وبين والأسطورة كارل هاينز رومينيغه، الثالث في القائمة البافارية، عن ثلاثة أهداف ما يعني أن مولر يستطيع قريبا جدا خطف المركز الثالث من رومينيغه الموسم المقبل.

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