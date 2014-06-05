يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دويتشه فيله في جميع أنحاء العالم صورة عن أساليب الحياة في ألمانيا واوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.

عبر شبكة من المراسلين ومجموعة كبيرة من المحررين تتابع "يوروماكس" النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية في ألمانيا وأوروبا وتلتقي الشخصيات العامة في مجالات أبرزها الموسيقى والفن والموضة. مجلتنا الأسبوعية تعكس هذا التنوع في المواضيع. كما تتضمن يوروماكس فقرات ثابتة مثل "أجواء منزلية" التي نتعرف من خلالها على اسلوب السكن لدى الأوروبيين. وهناك فقرة "أمنيات شخصية" التي نلبي أمنيات المشاهدين في التعرف على مناطق أوروبية مختلفة.