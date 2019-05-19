يوروفيجن تغرم إيسلندا بعد رفع علم فلسطين بمسابقتها في إسرائيل

أكد اتحاد البث الأوروبي (EBU) اليوم الأحد (22 أيلول/سبتمبر 2019) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم تغريم الإذاعة الأيسلندية العمومية (RUV) بسبب عرض صور لفرقة "هاتاري" الأيسلندية لموسيقى الروك وهي تحمل أعلاماً فلسطينية خلال مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). وقال الاتحاد إن الصور تمثل انتهاكاً للحظر الذي يفرضه على البيانات السياسية خلال المسابقة. ولم تتضح قيمة الغرامة بعد.

وقامت فرقة هاتاري، ممثلة إيسلندا في المسابقة التي أقيمت في تل أبيب، برفع لافتات تظهر العلم الفلسطيني خلال التسجيل معهم، رغم تحذيرات المنظمين. وتم ذلك فيما يسمى "الغرفة الخضراء" وراء الكواليس، حيث أجريت مقابلات مع الفنانين بعد فقراتهم. وتنص مادة في قانون المسابقة على ضرورة التدخل لدى الفرق المشاركة في المسابقة "لتجنب أي تسييس للمسابقة". وحصلت أغنية فرقة هاتاري على المركز العاشر في المسابقة.

وخلال المسابقة نفسها انتقدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بشدة المغنية الشهيرة مادونا التي غنت خلال الحفل برفقة راقصين لفوا ظهورهم بأعلام فلسطينية. وقالت الوزيرة في حينه "ما حصل كان خطأ، لا يجوز دمج السياسة بحدث فني مع كل احترامي لمادونا".

خ.س/ه.د (د ب أ، أ ف ب)