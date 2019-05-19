 يوروفيجن تغرم إيسلندا بعد رفع علم فلسطين بمسابقتها في إسرائيل | أخبار | DW | 22.09.2019

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أخبار

يوروفيجن تغرم إيسلندا بعد رفع علم فلسطين بمسابقتها في إسرائيل

أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الموسيقية فرض غرامة على إذاعة إيسلندا على خلفية قيام فرقة هاتاري الموسيقية برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني خلال المسابقة الأخيرة التي جرت في إسرائيل.

Israel Hatari aus Island in Tel Aviv (picture-alliance/H. Montgomery)

أكد اتحاد البث الأوروبي (EBU) اليوم الأحد (22 أيلول/سبتمبر 2019) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم تغريم الإذاعة الأيسلندية العمومية (RUV) بسبب عرض صور لفرقة "هاتاري" الأيسلندية لموسيقى الروك وهي تحمل أعلاماً فلسطينية خلال مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). وقال الاتحاد إن الصور تمثل انتهاكاً للحظر الذي يفرضه على البيانات السياسية خلال المسابقة. ولم تتضح قيمة الغرامة بعد.

وقامت فرقة هاتاري، ممثلة إيسلندا في المسابقة التي أقيمت في تل أبيب، برفع لافتات تظهر العلم الفلسطيني خلال التسجيل معهم، رغم تحذيرات المنظمين. وتم ذلك فيما يسمى "الغرفة الخضراء" وراء الكواليس، حيث أجريت مقابلات مع الفنانين بعد فقراتهم. وتنص مادة في قانون المسابقة على ضرورة التدخل لدى الفرق المشاركة في المسابقة "لتجنب أي تسييس للمسابقة". وحصلت أغنية  فرقة هاتاري على المركز العاشر في المسابقة.

وخلال المسابقة نفسها انتقدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بشدة المغنية الشهيرة مادونا التي غنت خلال الحفل برفقة راقصين لفوا ظهورهم بأعلام فلسطينية. وقالت الوزيرة في حينه "ما حصل كان خطأ، لا يجوز دمج السياسة بحدث فني مع كل احترامي لمادونا".

خ.س/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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