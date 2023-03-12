يوروبا ليغ: ليفركوزن في ربع النهائي وفشل أونيون وفرايبورغ

تأهل فريق بايرن ليفركوزن الألماني إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد أن جدد فوزه على فرنسفاروش المجري بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسيان موسى ديابي (3) وأمين عدلي (81). وكانت مباراة الذهاب آلت الى النتيجة ذاتها.

في المقابل فشل أونيون بر لين في التأهل للدور نفسه إذ تابع سانت جيلواز البلجيكي مغامرته الرائعة في هذه المسابقة بفوزه على الفريق الألماني بثلاثة أهداف نظيفة سجلها تيدي توما (18) ولازاري اماني (63 و89). وكان الفريقان تعادلا ذهابا في برلين 3-3.

وحذا حذوه روما الإيطالي حذوه بانتزاعه التعادل السلبي من ريال سوسييداد الإسباني بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين في العاصمة الإيطالية.

تبخرت أحلام اونيون برلين وفشل في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.

يوفتوس يطيح بفرايبورغ الألماني

وبوجود صاحب هدف الذهاب الوحيد الأرجنتيني أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء بجانب فيديريكو كييزا، جدد يوفنتوس فوزه على مضيفه فرايبورغ الذي تأثر بالنقص العددي في صفوفه منذ أواخر الشوط الأول.

وتشكل مسابقة "يوروبا ليغ" أهمية مضاعفة ليوفنتوس هذا الموسم لأن الفوز بها سيمنحه بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال بغض النظر عن وضعه في الدوري المحلي الذي عوقب فيه بحسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب المالي.

وبعدما ألغي له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 27، نجح الصربي دوشان فلاهوفيتش في منح يوفنتوس التقدم أواخر الشوط الأول من ركلة جزاء تسبب بها مانويل غولده بعدما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة ما أدى الى طرده بالإنذار الثاني بعد تأكد الحكم من المخالفة عبر "في أيه آر" (45).

يوفنتوس الإيطالي أطاح بفرايبورغ الألماني من الدوري الأوروبي.

وكان هدف الصربي الفاصل بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة حين نجح البديل كييزا وبعد ثوان على ارتداد تسديدة له من الحارس والعارضة من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من الفرنسي أدريان رابيو إثر خطأ دفاعي فادح (5+90).

وبذلك، تحضر يوفنتوس بأفضل طريقة لزيارته الأحد الى ميلانو من أجل مواجهة غريمه إنتر في الدوري المحلي.

كما واصل مانشستر يونايتد الإنكليزي مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وذلك بتأهله الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه ريال بيتيس الإسباني.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب)