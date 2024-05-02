يوروبا ليغ ـ ليفركوزن يفوز على روما ويضع قدما في النهائي

عاد بايرليفركوزن الالماني بفوز ثمين من العاصمة الايطالية على حساب روما 2-0 الخميس (الثاني من مايو/ أيار 2024) ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقةالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، فيما تعادل مرسيليا الفرنسي وضيفه اتالانتا الايطالي 1-1.

على الملعب الأولمبيكو، يدين ليفركوزن بفوزه الى الثنائي الألماني الشاب فلوريان فيرتس (28) وروبرت أندريش (73). وتعد هذه المواجهة ثأرية بامتياز بالنسبة للفريق الالماني عقب وقوعه في مواجهة روما في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً بعدما التقيا الموسم الماضي وكانت الغلبة للفريق الايطالي 1-0 ذهابا في العاصمة روما والتعادل 1-1 إيابا في ليفركوزن.

وتم تصوير طاقم المدرب الإسباني للفريق الألماني شابي ألونسو في ليفركوزن وهم يحتفلون بتأهل روما على حساب مواطنه ميلان في ربع النهائي، في إشارة كانت لافتة إلى رغبتهم في ردّ الاعتبار للخروج القاسي الموسم الماضي على يد المدرب البرتغالي وقتها جوزيه مورينيو.

فلوريان فيرتس يسجل الهدف الأول في مرمى روما الإيطالي صورة من: Ciro De Luca/REUTERS

وتابع ليفركوزن سجلّه المذهل هذا الموسم حيث لم يذق طعم الهزيمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه وبات مرشحاً لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث يخوض أيضا نهائي كأس المانيا. ويطمح ليفركوزن للظفر بلقبه الثاني في هذه المسابقة بعد موسم 1987-1988 (عندما كانت تحمل إسم كأس الاتحاد الاوروبي).

وقدّم رجالالمدرب ألونسو اداء أفضل في الشوط الأول وكان بمقدورهم الخروج بأكثر من هدف مع استراحة الشوطين. وافتتح فيرتس (20 عامًا) التسجيل لليفركوزن إثر خطأ ارتكبه الهولندي ريك كارسدورب اثناء تمريره الكرة للخلف، فوصلت إلى الإسباني أليخاندرو غريمالدو ومنه إلى فيرتس الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (28). وكاد الهولندي جيريمي فرمبونغ أن عزّز تقدم فريقه، لكنّ كرته مرّت بجانب المرمى (34).

وهدأ إيقاع المباراة في بداية الشوط الثاني، لكنّ ليفركوزن عزّز تقدمه بهدف ثان عن طريق اندريش (73) بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة اكتفى حارس الذئاب الصربي ميلر سفيلار بمشاهدتها تدخل مرماه.

عرفت مبتراة ليغركوزن وروما ندية قوية صورة من: Andrew Medichini/AP/picture alliance

ولم يفلح فريق المدرب دانييلي دي روسي الذي تسلّم قيادة الفريق خلفا لمورينيو في كانون الثاني/يناير الماضي وحقّق نقلة نوعية في أداء الفريق الذي تقدم تحت عباءته من مراكز متأخرة إلى المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، في كسر دفاع ليفركوزن. وحصل نادي العاصمة على فرصة للإبقاء على آماله إثر دربكة أمام مرمى ليفركوزن لكنّ كرة الانكليزي تامي ابراهام مرّت فوق المرمى (90+4).

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل على مواجهة آتالانتا ومرسيليا 1-1. ومنح جانلوكا سكاماكا التقدم لآتالانتا (11)، وتمكن الكونغولي تشانسيل مبيمبا من إدراك التعادل للمرسيليا بعد تسع دقائق. ويعقد مرسيليا، وصيف بطل نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالاً كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري، حيث يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال. لكن مهمة النادي الجنوبي لن تكون سهلة في لقاء الإياب أمام فريق إيطالي بطموحات كبيرة بعدما أطاح بليفربول الانكليزي الذي كان مرشحا بقوة للفوز باللقب من ربع النهائي.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)