يوروبا ليغ: روما يفوز على ليفركوزن ويوفنتوس ينجو من فخ أشبيلية

تقدم روما الإيطالي خطوة لا بأس بها نحو التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1 / صفر على ضيفه بايرليفركوزن الألماني، اليوم الخميس (11 مايو/ أيار 2023)، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
وتقمص اللاعب الإيطالي الشاب إدواردو بوفي دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، بعدما أحرز هدف روما الوحيد في الدقيقة 63.
وأصبح يكفي روما التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستجرى يوم الخميس القادم في ألمانيا، من أجل التأهل لنهائي المسابقة القارية التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.
ويتطلع روما للفوز بالبطولة التي صعد للدور النهائي بها مرة وحيدة عام 1991، بعدما توج في الموسم الماضي بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.
في المقابل، بات يتعين على ليفركوزن الفوز بفارق هدفين على نظيره الإيطالي في لقاء الإياب، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة التي يتطلع للحصول عليها للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بها عام 1988 تحت مسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا).
إدواردو بوفي يحتفل بهدف روما في مرمى بايرليفركوزن الألماني
وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العودة بفوز ليفركوزن بفارق هدف، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار نفس الفارق لصالح الفريق الألماني، سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للنهائي.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 31 أيار/مايو الجاري بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
يوفنتوس ينجو من فخ أشبيلية
نجا يوفنتوس الإيطالي من كمين ضيفه أشبيلية الإسباني وتعادل معه في الوقت القاتل 1 / 1، اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
لاعبو أشبيلية الإسباني يحتفلون بالهدف في مرمى يوفنتوس الإيطالي
وبادر النجم المغربي الدولي يوسف النصيري بالتسجيل لمصلحة أشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فيديريكو جاتي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور النهائي إلى مباراة العودة، التي ستقام على ملعب أشبيلية يوم الخميس القادم، حيث يتطلع كل فريق للانتصار من أجل الظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 31 أيار/مايو الجاري بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.
ع.ح./أ.ح. (د ب أ)
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