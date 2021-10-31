يتولى المدرّب الألماني يورغن كلوب تدريب فريق ليفربول الشهير. اشتهر كلوب كمدرب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عندما قادره إلى تحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الأوروبي.

ولد المدرّب ولاعب كرة القدم الألماني يورغن كلوب في يونيو/ حزيران عام 1976، بدأ مسيرته الرياضية مع نادي آينتراخت فرانكفورت عندما التحق به وهو في سن العشرين. وقد قضى معظم أيامه كلاعب رياضي مع فريق ماينز، إذ خاض معه مئات المباريات حقق خلالها عشرات الأهداف. تولىّ كلوب تدريب بوروسيا دورتمود خلال الفترة من 2008 ولغاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015. منذ ذلك الحين يعمل كلوب مدربا لنادي ليفربول الإنجليزي.