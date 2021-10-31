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يورغن كلوب

يتولى المدرّب الألماني يورغن كلوب تدريب فريق ليفربول الشهير. اشتهر كلوب كمدرب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عندما قادره إلى تحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الأوروبي.

ولد المدرّب ولاعب كرة القدم الألماني يورغن كلوب في يونيو/ حزيران عام 1976، بدأ مسيرته الرياضية مع نادي آينتراخت فرانكفورت عندما التحق به وهو في سن العشرين. وقد قضى معظم أيامه كلاعب رياضي مع فريق ماينز، إذ خاض معه مئات المباريات حقق خلالها عشرات الأهداف. تولىّ كلوب تدريب بوروسيا دورتمود خلال الفترة من 2008 ولغاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015. منذ ذلك الحين يعمل كلوب مدربا لنادي ليفربول الإنجليزي.

15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah gestures during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at the Wanda Metropolitan Stadium in Madrid on June 1, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

دوري الأبطال ـ ليفربول بقيادة صلاح يتطلع للاقتراب من التأهل 18.10.2021

يسعى فريق ليفربول للاستفادة من التألق الملفت الذي يوقع عليه نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة نتائجه القوية في دوري أبطال أوروبا. ليفربول سيلتقي في قمة مباريات الأسبوع الثالث من دوري الأبطال نظيره أتليتيكو مدريد.
Soccer Football - Champions League Final - Tottenham Hotspur v Liverpool - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - June 1, 2019 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates with Mohamed Salah after winning the Champions League REUTERS/Toby Melville

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا ونحن جميعا نعلم ذلك 17.10.2021

بعدما كرر صلاح أداءه القوي وسجل هدفا رائعا مع ليفربول في مرمى واتفورد، أصبح في أعين كثيرين الأفضل في عالم الساحرة المستديرة. ومن بين هؤلاء المدرب الألماني كلوب، الذي قال "من المذهل الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه لهنا".
Football - 2019 / 2020 season - Liverpool training & press conference, PK, Pressekonferenz pre-Atletico Madrid Liverpool manager Jurgen Klopp speaking to the media during today s press conference ahead of tomorrow s Champions League match against Atletico Madrid, at Anfield. COLORSPORT/ALAN MARTIN PUBLICATIONxNOTxINxUK

كلوب: رفض التطعيم ضد كورونا يشبه القيادة تحت تأثير الكحول! 04.10.2021

وجّه مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، انتقادات لاذعة إلى رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا. إذ شبه كلوب رفض التطعيم ضد كورونا بالقيادة تحت تأثير الكحول، وتساءل عن سبب تقبل قانون دون غيره!
Soccer Football - World Cup - Quarter Final - Uruguay vs France - Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia - July 6, 2018 France's Raphael Varane celebrates scoring their first goal REUTERS/Jason Cairnduff

نجم ليفربول السابق يدعم ضم "صخرة" ريال مدريد 11.03.2021

دعم نجم ليفربول السابق غلين جونسون فكرة ضم نجم يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. جونسون توقع أن يشكل صخرة دفاع "الميرنغي" شراكة قوية مع نجم "الريدز" فيرجيل فان دايك.
Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Liverpool v RB Leipzig - Puskas Arena, Budapest, Hungary - March 10, 2021 Liverpool's Sadio Mane celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo

أبطال أوروبا: ليفربول يقصي لايبزيغ وسان جيرمان يتجاوز برشلونة 10.03.2021

نفض ليفربول الإنجليزي عن نفسه غبار أزمته المحلية وتأهل لدور الثمانية في دور أبطال أوروبا على حساب لايبزيغ الألماني. في المقابل حرم حارس مرمى باريس سان جيرمان برشلونة من تحقيق "الريمونتادا" وليقود فريقه للدور نفسه.
13.03.2019, Fussball UEFA Champions-League 2018/2019, Achtelfinale Rückspiel, FC Bayern München - FC Liverpool, in der Allianz-Arena München, Trainer Jürgen Klopp FC Liverpool auf dem Platz vor dem Spiel. ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.** *** 13 03 2019 Football UEFA Champions League 2018 2019 Round of sixteen return FC Bayern Munich FC Liverpool in the Allianz Arena Munich Coach Jürgen Klopp FC Liverpool on the court before the match DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

كلوب: نجوم ليفربول لن يرحلوا 06.03.2021

من التتويج بسهولة بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلى معاناة كبيرة هذا العام قد تجعل فريق يورغن كلوب يكتفي بالدوري الأوروبي. لكن رغم ذلك يحتفظ المدرب الألماني بأمل في بقاء نجوم الفريق ولائهم له.
09.02.2020, MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 09: Tyler Adams of RB Leipzig battles for possession with Thiago Alcantara of Bayern Munich during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and RB Leipzig at Allianz Arena on February 09, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

فينغر يكشف دور تياغو في خيبات ليفربول هذا الموسم 18.02.2021

لم يتردد المدرب الفرنسي الشهير آرسين فينغر في الكشف عن إحدى نقطة ضعف ليفربول هذا الموسم. فينغر يرى أن إحدى صفقات "الريدز" في بداية الموسم أضعفت خط وسط الفريق، الذي يعاني كثيراً هذا الموسم.
Football - 2019 / 2020 season - Liverpool training & press conference, PK, Pressekonferenz pre-Atletico Madrid Liverpool manager Jurgen Klopp speaking to the media during today s press conference ahead of tomorrow s Champions League match against Atletico Madrid, at Anfield. COLORSPORT/ALAN MARTIN PUBLICATIONxNOTxINxUK

وفاة والدة يورغن كلوب وجائحة كورونا تمنعه من حضور جنازتها 10.02.2021

حالة حزن مضاعفة يعيشها المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي توفيت والدته في خضم جائحة كورونا، وفي توقيت عصيب يمنعه من حضور جنازتها.

Soccer Football - Champions League Final - Tottenham Hotspur v Liverpool - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - June 1, 2019 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates with Mohamed Salah after winning the Champions League REUTERS/Toby Melville

كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد "هدف ممتاز" جديد مع ليفربول 01.02.2021

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بمحمد صلاح بعد توالي الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري مع نادي ليفربول. وأكد كلوب أن صلاح يملك "رغبة هائلة في تسجيل الأهداف".
03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach, 3. Spieltag im RheinEnergieStadion. Kölner Fans halten ihre Schals in die Höhe. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. | Verwendung weltweit

عام 2020.. كورونا تخيم على الملاعب وتحرم المستديرة من عشاقها 24.12.2020

يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟
02.05.2015 Bildunterschrift:SINSHEIM, GERMANY - MAY 02: Head coach Juergen Klopp of Dortmund gestures during the Bundesliga match between 1899 Hoffenheim and Borussia Dortmund at Wirsol Rhein-Neckar-Arena on May 2, 2015 in Sinsheim, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

كلوب يضع شرطا للعودة إلى دورتموند 10.12.2020

وضع مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب شرطا للعودة من أجل تدريب فريقه السابق بوروسيا دورتموند. كلوب الذي تربطه علاقة قوية مع دورتموند كشف أيضا عن خططه المستقبلية ورغبته في خوض تجارب خاصة بعيدا عن عالم كرة القدم.
Jurgen Klopp not preparing a celebration ahead of Man Citys clash with Chelsea File photo dated 11-01-2020 of Liverpool manager Jurgen Klopp. FILE PHOTO EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club... PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJohnxWaltonx 54298161

كلوب وفليك..ماذا عن تولي أحدهما إدارة المنتخب الألماني؟ 22.11.2020

بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دوري أمم أوروبا، تزداد سهام النقد الموجهة ليواخيم لوف حدة. ويتم تداول أسماء لخلافته في تدريب المانشافت، مثل مدربي ليفربول وميونيخ، لكن ماذا يقول هؤلاء؟
Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Porto v Liverpool - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - April 17, 2019 Liverpool's Virgil van Dijk celebrates scoring their fourth goal Action Images via Reuters/Andrew Boyers

فيرجيل فان دايك بعد إصابته: سأعود بقوة 19.10.2020

فيما تعهد فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بعودة قوية إلى صفوف الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تُثار المخاوف على قدرة الفريق في الدفاع عن لقب الدوري هذا الموسم بسبب غياب العملاق الهولندي.
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 13: Head coach Joachim Loew of Germany talks during an interview prior to the UEFA Nations League group stage match between Germany and Switzerland at RheinEnergieStadion on October 13, 2020 in Cologne, Germany. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by Martin Rose/Getty Images)

بعد الانتقادات.. أسماء مطروحة لخلافة لوف في تدريب المانشافت 14.10.2020

انتقادات وضغوط جماهيرية بدأت تتصاعد ضد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، جعلت الحديث عن بدائل محتملة له موضع نقاش في الإعلام الرياضي الألماني. نستعرض معكم بعض المدربين المرشحين لخلافته.
BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 04: Jurgen Klopp, Manager of Liverpool reacts during the Premier League match between Aston Villa and Liverpool at Villa Park on October 04, 2020 in Birmingham, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Rui Vieira - Pool/Getty Images)

"كتابة للتاريخ بالشكل الخاطئ" ماذا قال كلوب عن كارثة أستون فيلا؟ 05.10.2020

إنها أكبر هزيمة في تاريخ ليفربول بالبرمييرليغ ولم تحدث له منذ 57 عاما. الخسارة المذلة لبطل الدوري أمام أستون فيلا هي أيضا أكبر هزيمة في تاريخ يورغن كلوب كمدرب، فماذا قال أيقونة التدريب الألماني عن ذلك الكابوس؟
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