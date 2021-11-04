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يوتيوب

يوتيوب هي بوابة الكترونية يمكن من خلالها للمستخدم نشر أفلام فيديو خاصة به مجاناً، كما يمكن مشاهدة كل الأفلام من خلاله بالمجان. ويتنوع محتواه بشكل كبير من أفلام شخصية، وكذلك مقاطع من أفلام معروفة وتقارير تلفزيونية وغيرها.

تم تأسيس يوتيوب في 14 فبراير/شباط عام 2005 من قبل ثلاثة موظفين سابقين في شركة باي بال، هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاون كريم في مدينة سان برونو في كاليفورنيا. وكان أول فيلم عرض على الموقع هو فيلم شخصي لجاون كريم، عرض في 23 أبريل/نيسان 2005، تبلغ مدته 18 ثانية ويحمل عنوان: "أنا في حديقة الحيوان". الآن أصبح للموقع شعبية ضخمة، دفعت كثيراً من القنوات التلفزيونية لاستخدامه لتحقيق مزيد من الانتشار.

A Syrian child stands in the snow in a refugee camp in the town of Arsal in the Lebanese Bekaa valley on December 13, 2013. Thousands of Syrian refugees living in makeshift camps in Lebanon were weathered a winter storm that brought snow, rain and freezing temperatures to the country. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

"يوتيوبر" يجمع مليون دولار من أجل النازحين السوريين 04.11.2021

نجاح باهر حققتها حملة تبرع عبر البث المباشر أطلقها أحد أبرز المؤثرين العرب في موقع "يوتيوب". وتمكن صانع المحتوى الملقب بـ"أبو فلة" من جمع مليون دولار خلال بث مباشر دام 28 ساعة.
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

بعد حجبه من تويتر وفيسبوك..ترامب يطلق شبكة تواصل اجتماعي 21.10.2021

"من أجل الوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، هكذا برر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي بعد أشهر من حظر حساباته على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، فما أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة؟
Screenshot vom Twitter Profil von Donald Trump.

ترامب يطلب من قاض إعادة حسابه على تويتر 02.10.2021

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على تويتر، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي. كيف علل ترامب طلبه؟
Ein defektes Smartphone des Herstellers HTC mit gesplittertem Display und der Homepage des Videoportals YouTube - YouTube ist ein Internet-Videoportal der Google Inc. mit Sitz in San Bruno, Kalifornien, auf dem die Benutzer kostenlos Video-Clips ansehen, bewerten und hochladen können.

برلين تنفي صلتها بحجب موقع قناة "آر تي" وروسيا تهدد بالانتقام 29.09.2021

هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية وذلك بعد حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية، فيما نفت الحكومة الألمانية أي صلة لها بقرار يوتيوب، ذاكرة أن تلك التهديدات لا تحترم حرية الصحافة.
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

الإنترنت: سلاح حزب "البديل" اليميني في الانتخابات الألمانية 03.09.2021

في حملات الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام، أصبح الفيسبوك وإنستغرام وما شابه أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأحزاب الألمانية. ويستخدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هذه المنصات بنجاح أكبر بكثير من منافسيه.
CLEVELAND, OH - AUGUST 06: Republican presidential candidate Donald Trump fields a question during the first Republican presidential debate hosted by Fox News and Facebook at the Quicken Loans Arena on August 6, 2015 in Cleveland, Ohio. The top ten GOP candidates were selected to participate in the debate based on their rank in an average of the five most recent political polls. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

كيف رد ترامب على قرار فيسبوك حظره حتى مطلع 2023؟ 04.06.2021

بعد اقتحام الكابيتول حظر فيسبوك حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب لأجل غير مسمى، والآن وبعد مراجعة الأمر قرر الموقع تعليق حسابه حتى مطلع 2023 في رسالة تحذير إلى أي سياسي قد ينتهك في المستقبل معايير النشر في الموقع.

January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

ترامب يغلق مدونته الخاصة بعد شهر على إطلاقها 02.06.2021

دون تقديم أي توضيحات وبعد أسابيع قليلة على إطلاقها، أقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إغلاق مدونته الخاصة، التي كانت تحمل اسم "من مكتب دونالد جيه ترامب". فهل يعود ترامب قريباً إلى وسائل التواصل؟
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Vice President Mike Pence stand while making remarks about early results from the 2020 U.S. presidential election in the East Room of the White House in Washington, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

مجلس النواب و"يوتيوب" يضيّقان الخناق على ترامب 13.01.2021

رغم تأكيد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن تفعيل التعديل الـ 25 في الدستور بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، سيشكل "سابقة فظيعة" إلا أن مجلس النواب صوت لصالح مطالبة بنس بتفعيل التعديل، فيما انضم يوتيوب لحملة "معاقبة" ترامب.
NEWPORT BEACH, CA - JANUARY 18: Browsing Pinterest app to discover fresh inspiration like food recipes, home decor ideas and fashion trends. (Photo by Rich Polk/Getty Images for Pinterest)

كيف تتحرك المواقع الاجتماعية ضد اليمين المتطرف ونشر الكراهية؟ 20.12.2020

مرة أخرى تم إغلاق حساب حركة يمينية ألمانية قريبة من النازيين الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما هي فعالية تحرك يوتيوب وتويتر وأخواتهما ضد التطرف ونشر الكراهية؟
App-Icons, Anzeige auf einem Bildschirm vom Handy, Smartphone, Facebook, Snapchat und WhatsApp, Konkurrenz, Instant Messenger Dienst, Soziales Netzwek, Makroaufnahme, Detail, formatfüllend | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اتفاق أوروبي يلزم بإزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة من نشره 10.12.2020

توصل مفاوضون من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق جديد يقضى بضرورة قيام الشركات مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.
Tigerhai (Galeocerdo cuvier) mit Schiffshalter (Echeneis naucrates), Bahamas, Mittelamerika *** Tiger shark Galeocerdo cuvier with ship keeper Echeneis naucrates Bahamas Central America Copyright: imageBROKER/SeaTops ibxhco04681186.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

أغنية "بيبي شارك" تكتسح "يوتيوب" وتتخطى سبعة مليار مشاهدة 02.11.2020

أغنية الأطفال "بيبي شارك"، التي تحولت في العربية إلى "طفل القرش"، استطاعت إزاحة "ديسباسيتو"، من على عرش الأغاني الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، محققة أكثر من سبعة مليار مشاهدة.

July 20, 2019 - Halle Saale, Sachsen Anhalt, Germany - Amid protests, the white supremacist, right extremist Identitaere Bewegung (Generation Identity, Identitaren Movement) held a rally in Halle (Saale). The Identitaere have recently faced numerous challenges, including raids to explore the connection of its head Martin Sellner to the Christ Church shooter, as well as in Germany where the IB was officially classified as Ã¢â¬Åright-extremistÃ¢â¬Â. The group has renewed the use of the Ã¢â¬Åblood and soilÃ¢â¬Â (Blut und Boden) theories and espouses a Ã¢â¬Ågreat replacementÃ¢â¬Â of white people, which was directly cited by the Christ Church shooter, with whom IB head Martin Sellner had contacts. The IB promotes removal of all non-whites from Europe, including the descendants of non-whites. Critics maintain that authorities in Germany have trivialized the group for years until their theories were directly used for killings. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire |

إغلاق حسابات على تويتر لـ "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة 11.07.2020

أغلقت شركة تويتر الأمريكية للرسائل القصيرة، حسابات تعود لحركة الهوية اليمينية المتطرفة، منها حسابات في خمس دول أوروبية. فما سبب الإغلاق؟ وما طبيعة هذه الحركة التي تراقبها هيئة حماية الدستور الألمانية.
Reporter ohne Grenzen Aktion zum Tag gegen Internetzensur am 12. März: Es wird die unzensierte Bibliothek innerhalb der virtuellen Welt von Minecraft vorgestellt.

لعبة "ماينكرافت" تتحدى الرقابة على الإنترنت 07.05.2020

أغلبنا يستخدم شبكة الإنترنت في حياته اليومية ولا يتخيل الحياة بدونها. لكن ما يعتبره الكثيرون أمر مسلم به، يحارب آخرون للحصول على حق استخدامه. تعرّف على هذا الحل الجديد المبتكر للالتفاف على مقص الرقابة الإلكترونية.
14.04.2020, Frankreich: ©Kyodo/MAXPPP - 14/04/2020 ; Photo taken April 9, 2020, shows Notre-Dame Cathedral in Paris, whose restoration work after the April 2019 fire has been halted due to the coronavirus pandemic. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

بعد عام على الحريق.. كفاح للحفاظ على "الهوية الصوتية" لنوتردام 15.04.2020

فرض وباء كورونا الذي اجتاح فرنسا توقف أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام . الكفاح لاستعادة درة باريس لا يقتصر على الشكل فقط، بل يتعداه إلى "هويتها الصوتية". على يوتيوب بوسع عشاق الموسيقى الاستمتاع والتجول داخلها افتراضياً.
TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 8: A lesbian couple hold hands during the annual Gay Pride rally, on June 8, 2007 Tel Aviv, Israel's most cosmopolitan city. Thousands of alternative lifestyle Israelis took advantage of the mild summer weather to celebrate sexual freedom amidst calls from Jewish, Muslim and Christian religious leaders to ban a similar rally in Jerusalem later this month. (Photo by David Silverman/Getty Images)

قسيستان مثليتان تطلقان قناة على "يوتيوب" 01.02.2020

في خطوة غير معتادة، أطلقت قسيستان مثليتان قناة لهما على الموقع الشهير "يوتيوب". ويأمل هذا الثنائي في التعريف بشكل كبير بحياتهما والوصول إلى جمهور أكبر في ألمانيا.
Schlagwort: Detroit 2018 Beschreibung: Neue G-Klasse von Mercedes Benz Copyright: Daimler AG Frei zur Verwendung für Pressezwecke

لن تصدق ما فعله رجل روسي بسيارة سعرها 180 ألف يورو! 28.12.2019

اشترى رجل روسي سيارة دفع رباعي فاخرة يبلغ سعرها 180 ألف يورو. لكنه وبعد أقل من عامين خاب أمله في السيارة التي لم تلب جميع رغباته، ومن ثم قرر التخلص منها بطريقة غريبة. كيف ذلك؟
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