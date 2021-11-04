يوتيوب هي بوابة الكترونية يمكن من خلالها للمستخدم نشر أفلام فيديو خاصة به مجاناً، كما يمكن مشاهدة كل الأفلام من خلاله بالمجان. ويتنوع محتواه بشكل كبير من أفلام شخصية، وكذلك مقاطع من أفلام معروفة وتقارير تلفزيونية وغيرها.

تم تأسيس يوتيوب في 14 فبراير/شباط عام 2005 من قبل ثلاثة موظفين سابقين في شركة باي بال، هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاون كريم في مدينة سان برونو في كاليفورنيا. وكان أول فيلم عرض على الموقع هو فيلم شخصي لجاون كريم، عرض في 23 أبريل/نيسان 2005، تبلغ مدته 18 ثانية ويحمل عنوان: "أنا في حديقة الحيوان". الآن أصبح للموقع شعبية ضخمة، دفعت كثيراً من القنوات التلفزيونية لاستخدامه لتحقيق مزيد من الانتشار.