 يوتيوب في ألمانيا.. ثورة رقمية في الفصول الدراسية! | ثقافة ومجتمع | DW | 12.06.2019

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ثقافة ومجتمع

يوتيوب في ألمانيا.. ثورة رقمية في الفصول الدراسية!

يلعب يوتيوب دورا كبيرا في المدرسة والتعليم الذاتي دون أن يلاحظ كثيرون ذلك. حيث يستخدم حوالي نصف تلاميذ المدارس في ألمانيا فيديوهات هذا الموقع للتعلم وإنجاز واجباتهم المدرسية، بحسب دراسة حديثة. لكن لذلك عواقب تربوية أيضا.

Videostill Youtube Wozu Geschichte lernen? (Youtube/MrWissen2go Geschichte)

ريتزو، صاحب قناة يوتيوب شهير في ألمانيا

يشكل موقع يوتيوب مساحة لنشر الفيديوهات الموسيقية أو مقاطع فيديو توضيحية لخبراء التجميل والرياضة. ولكن الفيديو الذي نشره اليوتيوبر الألماني  "ريتسو Rezo" الذي يحمل عنوان "تدمير حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أوضح أنه بإمكان يوتيوب لعب دور قوي ومؤثر في النقاش السياسي بعيدا عن الترفيه. كما باستطاعته إضعاف دور أحزاب سياسية وتقوية أخرى.

وفي ذات الإطار اكتشفت دراسة، شملت 800 تلميذ، أن 50 بالمئة من التلاميذ الألمان الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون يوتيوب لأغراض تعليمية.  فهم يقدرون بشكل كبير أهمية الفيديوهات التوضيحية. ويشير "مجلس الثقافة والتعليم" في ألمانيا، الذي طلب إجراء الدراسة، إلى الدور الثقافي ليوتيوب باأنه "أصبح منصة رائدة ومركزا ثقافيا رقميا للشباب".

مختارات

بعد انتشار الكثير من المقاطع المصورة لما يُسمى بتحدي "الصندوق الطائر" أعلن موقع يوتيوب عن تغيير سياسته المتعلقة بالمحتوى ومنع مقاطع المقالب والتحديات الخطيرة التي تؤدي إلى تعرض الآخرين للأذى. (18.01.2019)

تمكن الطفل الأمريكي ريان (7 سنوات) من جني 22 مليون دولار، خلال عام واحد عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب. الأمر الذي جعله يتصدر المركز الأول في قائمة مجلة "فوربس" الأميركية لأكثر الشخصيات جنياً للأرباح. (04.12.2018)

يوتيوب يغير أسلوب التعليم

انتقد توماس كروغر، رئيس المركز الاتحادي للتربية السياسية، حقيقة أنه لم يتم حتى الآن الاعتراف بالبعد التعليمي لموقع يوتيوب. حيث قال خلال عرض الدراسة في برلين: "إن مفهوم الاستقلالية في التعليم للتلاميذ من خلال مواقع/ وسائط جديدة يلقى اهتماما متزايدا. لكن ذلك لا يزال يتم التقليل من شأنه لدى الأهل والمعلمين". هذه الثورة التعليمية تمت بشكل صامت ودون تسليط الضوء عليها.

وبحسب الدراسة يستخدم الطلاب موقع يوتيوب في المقام الأول لتكرار المواد التي لم يفهموها في المدرسة. كما يجد الطلاب الكثير من المعلومات التي تساعدهم في القيام بواجباتهم المدرسية والتحضير للامتحانات، بالإضافة لزيادة معرفتهم العامة. ويشكل يوتيوب مصدر إلهام في المجال الإبداعي من خلال دروس في الموسيقا والمسرح. وهو أمر يدعو لتقدير يوتيوب، وفقا للدراسة.

Videostill Youtube Mathe verstehen am Beispiel einer Gleichung (Youtube/Mathe by Daniel Jung)

فيديو توضيحي للرياضيات متابع من الطلاب على يوتيوب

تحديات تواجه المعلمين

تغير عادات التعليم الحالية له أثر على آلية تأهيل المعلمين أيضا، كما يقول القائمون على الدراسة. فالأمر لا يقتصر على إبقاء المعلمين على اطلاع دائم على يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وإنما أيضا الانفتاح على دمج سيناريوهات التعليم الذاتي في طرق التدريس التقليدية. حيث يتوقع الخبراء في "مجلس الثقافة والتعليم" أن التوجه المتزايد نحو التعليم الذاتي يفرض على المدرسين لعب دور المدربين التربويين بشكل متزايد. ومع استمرار التطور في مجال التعليم الذاتي، يتوجب على المعلمين لعب دور الشريك من خلال التقييم النقدي لمحتوى مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت. وذلك لتجنب الأخطاء التعليمية والمعلومات المضللة في الفيديوهات، على غرار ما يحدث في مجال الأخبار السياسية. ويشير الباحثون لأهمية التوعية من تبعات الإعلانات التجارية. فكثيرا ما يعتمد عليها "المؤثرون" في موقع يوتيوب.

ونظرا للتقييم السيء للنظام التعليمي في ألمانيا داخليا وخارجيا، يرى الخبراء أن لاستخدام فيديوهات يوتيوب فائدةد واضحة. من خلال فتح آفاق تعليمية جديدة إلى جانب "الجهود التعليمية الكلاسيكية". لتساعد بذلك على تحسين جودة التعليم.

مشاهدة الفيديو 02:09

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لغة التواصل بين المعلمين والتلاميذ

بعد عرض نتائج الدراسة التي شملت تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 19عاما، يبقى السؤال حول كيفية تطبيق هذا التطور في المجال التعليمي وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأولياء الأمور والمعلمين. حيث يعتقد توماس كروغر، أنه يمكن الاستفادة من نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة وقطاع التعليم: حيث أثبت تحليل النتائج أن الهوة بين الأحزاب الشعبية الكبيرة وجيل الشباب. وبموازاة ذلك، برأي كروغر، هناك مشكلة في العلاقة والتواصل بين المعلمين والأهالي من جهة والتلاميذ من جهة أخرى، ويقول كروغر "هناك نقص معين في النقاش بين المناهج والمعلمين وعالم الطلاب". ويشير إلى قدرة دروس التدريب الرقمية الحالية على بناء جسور بين الأجيال.

ريتسو يدعو للتفاؤل

اليوتيوبر ريتسو يبعث على التفاؤل بحدوث ثورة رقمية في المدارس. حيث ناقش المعلمون مع التلاميذ محتوى الفيديو الشهير الذي نشره قبيل الانتخابات الأوروبية.لا ويقول ريتسو إنه تلقى "الكثير من الرسائل في الأيام القليلة الماضية من المعلمين والطلاب الذين يشاهدون الفيديو معا في المدرسة ويناقشونه". يذكر أن فيديو ريتزو تجاوز الـ 14,7 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على موقع يوتيوب وحده.

غيرو شليس، أ.د.و

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  • illustratorenfuerfluechtlinge.de

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    في الدول التي ينحدر منها اللاجئون، لا يتمتع من يرتدون الزي الرسمي - كأفراد الشرطة - بسمعة حسنة دائماً. لذلك، يهدف هذا الرسم إلى بناء نوع من الثقة بين اللاجئين والسلطات الألمانية، بحسب ما تقول كونستانزه فون كيتسينغ.

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    رسومات لتعليم الألمانية لأطفال اللاجئين

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    التعامل الصحيح مع النفايات أصبح بالنسبة للبعض في ألمانيا بمثابة هواية، ففصل النفايات حسب أنواعها وإمكانية إعادة تدويرها أمر يتم التعامل معه بحزم هنا. هذا الرسم يساعد القادمين إلى ألمانيا حديثاً - وبعض المقيمين هنا منذ فترة أيضاً - على فهم النظام المعقد وراء فصل النفايات.

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    رسومات لتعليم الألمانية لأطفال اللاجئين

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    يربط هذا الرسم بين التعلم واللعب، إذ يمكن التدرب على كلمات مثل "بنطال" أو "تنورة" أو"معطف" وفي نفس الوقت قص قطع الملابس الملائمة من الصورة وإلباسها لصورة الفتاة. يمكن تنزيل المزيد من هذه الصور مجاناً على موقع حملة "رسامون من أجل اللاجئين": www.illustratorenfuerfluechtlinge.de

    الكاتب: كيت موزر/ ياسر أبو معيلق


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رسومات لتعليم الألمانية لأطفال اللاجئين

يعيق حاجز اللغة تواصل الكثير من المتطوعين والعاملين الاجتماعيين الألمان مع أطفال اللاجئين، والذين عادة ما يكونون غير قادرين على إيصال احتياجاتهم وآرائهم إليهم. لكن مبادرة جديدة قد تسهل من كسر هذا الحاجز. (11.12.2015)  

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