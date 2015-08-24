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يواخيم لوف

يواخيم لوف لاعب سابق ومدرب المنتخب الألماني لكرة القدم. يدرب المنتخب منذ 2006 ومن أبرز إنجازاته معه الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل. وسيستمر لوف بتدريب المنتخب حتى نهاية كأس أوروبا صيف 2021.

يدرب يواخيم لوف المنتخب الألماني الأول منذ عام 2006، وقبلها كان مساعدا لكلينسمان في تدريب المنتخب بين عامي 2004 و2006. عاني لوف كثيرا خلال مسيرته مع المانشافت لأن المنتخب كان يحرز المركز الثاني أو الثالث في البطولات التي يشارك فيها، ولكنه فشل في إحراز أي لقب، إلى أن كسر لوف هذه القاعدة وقاد منتخب بلاده للظفر بكأس العالم 2014 في البرازيل. وفي ذات العام توج بلقب أفضل مدرب في العالم.