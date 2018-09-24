يواخيم لوف يعيش قصة حب مع نجمة تلفزيون

كشف تقرير لموقع "فوكوس" الألماني عن السيدة التي خطفت قلب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، وذكر الموقع أن لوف شوهد في لقطة حميمية مع الممثلة الألمانية جانيتا هاين نهاية الشهر الماضي في أحد المطاعم الإيطالية في العاصمة برلين.
جانيتا هاين في دور بفيلم حول الحرب العالمية الثانية.
وكان لوف البالغ من العمر 58 عاماً قد انفصل عن زوجته دانيليا شتيهن بعد زواج امتد إلى نحو 36 عاماً. وذكر موقع "فوكس" أن لوف وزوجته منفصلان فعلياً منذ أعوام، وذلك نقلا عن جار للمدرب الألماني. ويقول أصدقاء المدرب أنه متحفظ جداً ولا يكشف عن أسراره أو علاقاته الخاصة والأسرية لأحد. وتفاجأ كثير منهم عن مغامرة لوف المعروف بأنه لا يغامر في كرة القدم كثيرا.
ويحتفظ لوف بأسرار عمله لنفسه ولمساعديه فقط. ومعروف عن لوف أيضاً تجربته لطرق مختلفة وتدويره لخطط وتشكيلات مختلفة للاعبين قبل كل بداية البطولات الدولية، حتى يستقر على تشكيلة أساسية ثابتة تقريباً، لكنه كان في حياته الخاصة كان أكثر استقراراً وثباتاً، إذ بقي محافظاً على علاقته لأكثر من ثلاث عقود ونصف. فهل ستدفعه قصة الحب التي يعيشها إلى تغييرات "ثورية" في طريقة أداء المنتخب الألماني بعد نتائجه المخيبة في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا؟.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
"حياة لا تحتمل "
قبل أن تقدم على الانتحار تركت المغنية المصرية من أصول إيطالية، دالية رسالة كتبت فيها "سامحوني..الحياة لم تعد تحتمل". وضعت الفنانة عام 1987 حدا لحياتها بتناول بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة. وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر أحد أكثر المنحوتات تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
كثرة المشاكل تقتل حب الحياة
وضع الممثل والكوميدي الأمريكي، روبن ويليامز، عام 2014 حدا لحياته بعد أن قام بقطع شريان يده اليسرى ثم شنق نفسه بحزام، فيما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار إلى الانتحار. من المعروف عن روبن ويليامز أنه كان يعاني من مشاكل مالية ومن الاكتئاب والإدمان على الكحول، فضلا عن معاناته من بداية مرض باركنسون.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
لم تنتظر روايتها الأخيرة
الروائية فرجينيا وولف، أخذت طريقها إلى المياه ووضعت حجراً ثقيلاً في ملابسها، وألقت نفسها في أحد الأنهار ولم تكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام. تركت لزوجها رسالة كتبت فيها: "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن... لذا، سأفعل ما أراه مناسبا"، علما أن الكاتبة الإنجليزية ودعت مسرح الحياة قبل أن يتم نشر آخر أعمالها الروائية.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
لعنة "الانتحار" تطارد أسرة هيمنغواى
الراوئي الفائز بجائزة نوبل إرنست همنغواي انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس. لكنه لم يكن الوحيد في عائلته الذي أقدم على الانتحار. انتحروالده، وكذلك أختاه غير الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد البعض وجود مرض وراثى في عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس ويسبب الاكتئاب أو عدم الاستقرار في المخ. ما دفعه إلى الانتحار في النهاية خوفاً من الجنون.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
إعصار في التزلج..وإنتحار في الـ 29
انتحر البطل الأولمبي الأمريكي في التزلج جيريت بيترسون بعد ان أطلق النار على نفسه بولاية يوتا الأميركية. بيترسون الذي مات في عامه الـ 29 ، كان ملقب بـ"السريع" وهو معروف بحركة متميزة في التزلج تعرف باسم "الإعصار" يقوم خلالها بـ3 قفزات و5 التفافات. وشارك بيترسون 3 مرات في الألعاب الأولمبية في الـ2002 و2003 و2010.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
الانتحار عوض الحياة في السجن
ذلك الفتى الصغير الذي عمل على نظام RSS " نظام تغذية الانترنت " وهو في عمر الـ 14. كان آرون سوارتز الذي عاش بين لغة الأرقام و كان أحد أهم نشطاء الإنترنت و شارك في تصميم لغة تشفير جديدة " لغة ماركداون" وهو أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي ريديت. انتحر سوارتز قبل شهر من محاكمته بتهمة سرقة ملايين الملفات الإلكترونية والتي كان يواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً وغرامة مليون دولار.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
الانتحار لطي صفحة الماضي؟
وجدت جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون بعد ان انتحر شنقا في عمر ناهز الـ 41 عاما. وكان بينينغتون قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والإدمان على الكحول، كما أنه اعترف بأنه أراد الانتحار أكثر من مرة. بينينغتون لديه عائلة كبيرة حيث تزوج مرتين ولديه 6 أبناء لم يستطع وجودهم حوله أن يمنعه من اتخاذ القرار بإنهاء حياته شنقاً.
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رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم
مونرو..انتحار أم لغز ؟
نجمة الإغراء مارلين مونرو وجدت في غرفتها وتتناثر حولها الحبوب المهدئة. لكن موتها لم يؤكد على أنه انتحار حيث تحوم الشكوك حول مقتلها بدعم من شخص نافذ، فهل انتحرت مونرو بعد كل تلك الشهرة وفي وسط زخم من حب الناس؟ أم أنها قتلت بمكيدة مدبرة كي تظهر على انها إنتحار؟
الكاتب: وفاء البدري