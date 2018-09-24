يواخيم لوف يعيش قصة حب مع نجمة تلفزيون

كشف تقرير لموقع "فوكوس" الألماني عن السيدة التي خطفت قلب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، وذكر الموقع أن لوف شوهد في لقطة حميمية مع الممثلة الألمانية جانيتا هاين نهاية الشهر الماضي في أحد المطاعم الإيطالية في العاصمة برلين.

جانيتا هاين في دور بفيلم حول الحرب العالمية الثانية.

وكان لوف البالغ من العمر 58 عاماً قد انفصل عن زوجته دانيليا شتيهن بعد زواج امتد إلى نحو 36 عاماً. وذكر موقع "فوكس" أن لوف وزوجته منفصلان فعلياً منذ أعوام، وذلك نقلا عن جار للمدرب الألماني. ويقول أصدقاء المدرب أنه متحفظ جداً ولا يكشف عن أسراره أو علاقاته الخاصة والأسرية لأحد. وتفاجأ كثير منهم عن مغامرة لوف المعروف بأنه لا يغامر في كرة القدم كثيرا.

ويحتفظ لوف بأسرار عمله لنفسه ولمساعديه فقط. ومعروف عن لوف أيضاً تجربته لطرق مختلفة وتدويره لخطط وتشكيلات مختلفة للاعبين قبل كل بداية البطولات الدولية، حتى يستقر على تشكيلة أساسية ثابتة تقريباً، لكنه كان في حياته الخاصة كان أكثر استقراراً وثباتاً، إذ بقي محافظاً على علاقته لأكثر من ثلاث عقود ونصف. فهل ستدفعه قصة الحب التي يعيشها إلى تغييرات "ثورية" في طريقة أداء المنتخب الألماني بعد نتائجه المخيبة في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا؟.