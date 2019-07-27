يواخيم غاوك هو الرئيس الحادي عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 2012 ولغاية 2017، كان قبل ذلك قساً إنجيلياً، وعمل كممثل للحكومة الألمانية في الكشف عن وثائق جهاز أمن الدولة "شتازي" في ألمانيا الشرقية السابقة.

اختار المجمع الاتحادي الألماني في 18 مارس/ آذار 2012 الناشط السياسي المستقل يواخيم غاوك رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأغلبية كبيرة، ليخلف الرئيس كريستيان فولف في المنصب بعد أن استقال بسبب فضيحة مالية. وقد خلف غاوك في منصبه فرانك فالتر شتاينماير.