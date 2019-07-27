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يواخيم غاوك

يواخيم غاوك هو الرئيس الحادي عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 2012 ولغاية 2017، كان قبل ذلك قساً إنجيلياً، وعمل كممثل للحكومة الألمانية في الكشف عن وثائق جهاز أمن الدولة "شتازي" في ألمانيا الشرقية السابقة.

اختار المجمع الاتحادي الألماني في 18 مارس/ آذار 2012 الناشط السياسي المستقل يواخيم غاوك رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأغلبية كبيرة، ليخلف الرئيس كريستيان فولف في المنصب بعد أن استقال بسبب فضيحة مالية. وقد خلف غاوك في منصبه فرانك فالتر شتاينماير.

11.03.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Alt-Bundespräsident Joachim Gauck spricht nach dem Erhalt des internationalen Preises der Hayek-Stiftung zum Publikum. Gewürdigt wird Gauck nach Angaben der Stiftung für seinen Einsatz für Freiheit sowie für sein Bekenntnis zu Demokratie und Marktwirtschaft. Foto: Patrick Seeger/dpa | Verwendung weltweit

إنقاذ رئيس ألمانيا السابق عقب انقلاب مركب شراعي يقله 27.07.2019

انقلب مركب شراعي يحمل على متنه رئيس ألمانيا السابق يواخيم غاوك على ساحل مدينة فوستروف المُطلة على بحر البلطيق. واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية، فيما لم يصب يواخيم غاوك بأي أذى.
11.01.2016 *** ARCHIV - Bundespräsident Joachim Gauck (l) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) unterhalten sich am 11.01.2016 im Schloss Bellevue in Berlin, während des Neujahrsempfangs für das Diplomatische Korps. Foto: Britta Pedersen/dpa (zu dpa «Spiegel»: Merkel will Steinmeier nicht als Bundespräsidenten am 30.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

غاوك يغادر وشتاينماير يتولى رسميا مهامه الجديدة رئيسا لألمانيا 19.03.2017

مع تولي فرانك فالتر شتاينماير منصب الرئاسة في ألمانيا خلفا ليواخيم غاوك، قد تشهد السياسة الألمانية مبادرات يقودها السياسي المحنك شتاينماير، بالرغم من أن هذا المنصب في ألمانيا فخري إلى حد كبير، وصلاحياته محدودة.

Joachim Gauck, Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, winkt am Sonntag (18.03.2012) während der Bundesversammlung von einem Balkon auf der Ostseite des Reichstages in Berlin zu den Schaulustigen zu. Gauck wird neuer Bundespräsident. Die Bundesversammlung wählte den früheren DDR-Bürgerrechtler am Sonntag mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Christian Wulff. Der 72-Jährige erhielt 991 von 1228 gültigen Stimmen. Foto: Sebastian Kahnert dpa/lbn

الرئيس الألماني غاوك يغادر منصبه.. محطات في صور 17.03.2017

يواخيم غاوك لم يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة لولاية جديدة رغم أن فرصه كانت كبيرة والكثيرون كانوا يرغبون في رؤيته رئيسا مرة أخرى. لكنه لم يكن واثقا من وضعه الصحي. الصور التالية تلخص أبرز محطات مسيرته.
Munir Elsheikh von der Initiative Neue Nachbarn Arnsberg Quelle: https://www.flickr.com/photos/eusocialinnovation/30733965335/

"عمدة اللاجئين" في أرنسبرغ الألمانية: جائزة الرئيس غاوك فخر للسوريين 17.03.2017

"الجيران الجدد" واحدة من المبادرات التي أطلقها بعض اللاجئين في ألمانيا. ولهذه المبادرة أهداف خاصة. وبفضل نشاطاتها المتنوعة ودورها في تعريف الألمان باللاجئين، تلقت جائزة تقديرية من قبل رئيس الجمهورية الألمانية يواخيم غاوك
German Chancellor Angela Merkel (R) hands over flowers to new elected German President Frank-Walter Steinmeier during the presidential election at the Bundesversammlung federal assembly Bundestag (lower house of parliament)on February 12, 2017 in Berlin. 61-year-old Frank-Walter Steinmeier, who regularly polls as Germany's most popular politician, is set to be elected as the new ceremonial head of state. / AFP / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

ميركل تشيد بانتخاب شتاينماير: سيكون رئيسا ممتازا لبلادنا 12.02.2017

أشادت المستشارة ميركل بانتحاب شتاينماير قائله إنه "سيكون رئيسا مميزا". كما أكد شتاينماير عقب انتخابه رئيساً لألمانيا على قيم الحرية والديمقراطية في أوروبا "كأساس مهم، واثق من قوته"، مضيفاً أن بلاده باتت محط آمال العالم.

12.02.2017+++Berlin, Deutschland Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, gibt am 12.02.2017 im Reichstag in Berlin bei der Wahl des Bundespräsidenten seine Stimme ab. Zur Wahl des neuen Bundespräsidenten tritt am Sonntagmittag die Bundesversammlung zusammen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير رئيساً لألمانيا خلفاً لغاوك 12.02.2017

أُنتخب وزير الخارجية السابق فرانك- فالتر شتاينماير الرئيس الثاني عشر لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية خلفاً ليواخيم غاوك، بعد أن نال دعم الحكومة الائتلافية التي تقودها المستشارة أنغيلا ميركل.

12.02.2017+++Berlin, Deutschland BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 12: Outgoing German President Joachim Gauck (C) recievs a standing ovation from First Lady Daniela Schadt (L, in blue), former President Christian Wulff (2nd row, C) and Wulff's wife Bettina (next to Wulff) during the election of the new president of Germany by the Federal Assembly at the Reichstag on February 12, 2017 in Berlin, Germany. Frank-Walter Steinmeier, a German Social Democrat (SPD), is Germany's former foreign minister and is likely to win. He will succeed outgoing German president Joachim Gauck. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

رئيس البرلمان الألماني يشيد بالرئيس المنتهية ولايته غاوك 12.02.2017

في معرض افتتاحه لاجتماع المجمع الاتحادي المعني بانتخاب الرئيس الألماني، أشاد أشاد رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" نوربرت لامرت بالرئيس الاتحادي المنتهية ولايته يواخيم غاوك.
27.01.2017**** German Chancellor Angela Merkel thanks Former German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier after he received his notice of dismissal by German President Joachim Gauck, center, in Berlin, Germany, Friday, Jan. 27, 2017. (AP Photo/Michael Sohn) |

ألمانيا تنتخب رئيسها وفوز شتاينماير في حكم المؤكد 11.02.2017

تتجه الأنظار إلى مبنى البوندستاغ إذ من المقرر أن تنتخب الجمعية الاتحادية الأحد رئيسا جديدا لألمانيا خلفا للرئيس المنتهية ولايته يواخيم غاوك. ويحظى وزير الخارجية السابق شتاينماير بأغلبية كبيرة تجعل انتخابه في حكم المؤكد.

18.01.2017****Bundespräsident Joachim Gauck spricht Ende seiner Amtszeit am 18.01.2017 im Schloss Bellevue in Berlin. Im Mittelpunkt der Rede steht die Frage von Gauck «Wie soll es aussehen, unser Land?» Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الرئيس الألماني يطالب بإشارة أوروبية واضحة ضد مرسوم ترامب 04.02.2017

طالب الرئيس الألماني يواخيم غاوك بإشارة واضحة من أوروبا ضد مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني بعض الدول إلى بلاده. فيما أكد رئيس البرلمان الاوروبي السابق ضرورة "أن نقول له بوضوح إنّ هذه ليست سياستنا".

18.01.2017*****Bundespräsident Joachim Gauck spricht Ende seiner Amtszeit am 18.01.2017 im Schloss Bellevue in Berlin. Im Mittelpunkt der Rede steht die Frage von Gauck Wie soll es aussehen, unser Land? Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

غاوك يدعو للحفاظ على الديمقراطية وانفتاح ألمانيا على العالم 18.01.2017

دعا الرئيس الألماني يواخيم غاوك، في خطاب يختم به فترته الرئاسية، للحفاظ على الديمقراطية، وسينتخب خليفة غاوك شهر المقبل من قبل البرلمان، ومن شبه المؤكد اختيار وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير رئيسا جديدا لألمانيا.
Bundespräsident Joachim Gauck spricht am 12.01.2017 im Schloss Bellevue in Berlin während des Neujahrsempfangs für das Diplomatische Korps. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الرئيس الألماني يدعو لتحسين التعاون الدولي ضد الإرهاب 12.01.2017

في حفل استقبال للسلك الدبلوماسي بمناسبة العام الجديد، دعا الرئيس الألماني لتحسين التعاون الدولي ضد الإرهاب، مضيفاً أن "الإرهاب الذي أصابنا في أماكن كثيرة من العالم وأصاب بلادنا حالياً أيضا، يستهدف قيمنا وأسلوب حياتنا".
HAMBURG, GERMANY - NOVEMBER 23: Roman Herzog attends the funeral service of former German Chancellor Helmut Schmidt at St Michaelis church on November 23, 2015 in Hamburg, Germany. Schmidt, a German Social Democrat (SPD), led West Germany as chancellor from 1974 until 1982. He died on November 10 in Hamburg at the age of 96. (Photo by Focke Strangmann - Pool /Getty Images)

وفاة الرئيس الألماني الأسبق رومان هرتسوغ 10.01.2017

توفي الرئيس الألماني الأسبق رومان هرتسوغ عن 82 عاما وفق ما أكده مكتب الرئاسة الألماني صباح اليوم الثلاثاء.

In this Thursday Dec. 22, 2016 picture, German President Joachim Gauck poses after the recording of the traditional Christmas message at Bellevue Palace in Berlin. With the speech, the head of state addresses the citizens during the Christmas celebrations. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool) |

بمناسبة عيد الميلاد.. غاوك يدعو للانتصار على الكراهية 24.12.2016

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، دعا الرئيس الألماني يواخيم غاوك الشعب الألماني إلى ضبط النفس وألا تتحول مشاعر الغيظ والغضب بشأن الإرهاب إلى الكراهية والعنف. كما دعا الرئيس الألماني إلى التعقل والاحترام.
01.12.2016 Bundespräsident Joachim Gauck hält am 01.12.2016 in Berlin eine Rede bei einem Festakt zu 60 Jahre Deutscher Presserat. Selbstkontrollorgan für die gedruckten Medien in Deutschland wurde am 20. November 1956 in Bonn gegründet. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الرئيس الألماني يتهم المجتمع الدولي بالفشل الذريع في سوريا 16.12.2016

حمل الرئيس الألماني يواخيم غاوك "آليات النظام الدولي" مسؤولية المأساة التي تعيشها مدينة حلب السورية. وقال الرئيس الألماني إن المجتمع الدولي مشترك في فظائع الحرب في سوريا.
30.11.2006*** ARCHIV - Der CDU-Politiker Peter Hinze, aufgenommen am 30.11.2006 in Berlin zu Beginn einer Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für EU-Angelegenheiten. (zu dpa Bundestagsvizepräsident Peter Hintze gestorben vom 27.11.2016) Foto: Gero Breloer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ميركل تعرب عن حزنها الشديد لوفاة نائب رئيس البرلمان الألماني 27.11.2016

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حزنها الشديد تجاه وفاة بيتر هينتسه نائب رئيس البرلمان الألماني والأمين العام لحزبها المسيحي الديمقراطي سابقاً. كما أرسل الرئيس الألماني يواخيم جاوك خطاب تعزية لأرملة هينتسه.
ARCHIV 2013 - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Frau Elke Büdenbender kommen am 02.02.2013 zum Ball des Sports in Wiesbaden (Hessen). Steinmeier blickt positiv auf die Nierenspende an seine Ehefrau zurück. «Wir feiern jetzt beide gemeinsam den fünften Geburtstag», sagte der 59 Jahre alte SPD-Politiker. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa Steinmeier sieht Nierenspende als eine Art Geburtstag vom 16.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شتاينماير قد يستقيل من وزارة الخارجية مطلع العام الجديد 21.11.2016

كشفت تقارير أن وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير قد ينسحب من مهامه من الوزارة مطلع العام المقبل. ويذكر أن شتاينماير مرشح لخلافة الرئيس يواخيم غاوك على رأس الدولة الألمانية.
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