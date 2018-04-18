يهود ومسلمون يُحيون معا ذكرى ضحايا المحرقة

شارك مسلمون ويهود ألمان في حفل لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارة رمزية مشتركة لمعسكر أوسشفيتس في بولندا تقوم بها مجموعة بهذه التشكيلة لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية. وقال أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في خطابه أمام المجموعة التي وقفت أمام النصب التذكاري لضحايا المحرقة في المعسكر اليوم الخميس (التاسع من آب/أغسطس 2018) "إننا نشهد بأن شرا عظيما لا يصدق قد حدث هنا".

وتوقفت المجموعة أمام مدخل ما يعرف "بمجموعة مباني الموت" "بلوك الموت" بخشوع إحياء لذكرى ضحايا المحرقة، حيث تحدث الحاخام اليهودي هنري براندت عن معاناة الضحايا في هذا المعسكر النازي. في نفس الوقت وضع رئيسا حكومتي ولايتي تورينغن وشليزفيغ ـ هولشتاين أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا المحرقة.

ويأتي الحفل في نهاية رحلة ثقافية مشتركة تنتهي يوم غد الجمعة قام بها مسلمون ويهود ألمان في أول نشاط مشترك من هذا النوع في ألمانيا. وكان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الطرف المنظم في الرحلة، فيما كان اتحاد اليهود التقدميين الطرف الثاني في تنظيم الرحلة. وشارك في الرحلة أيضا عددا من اللاجئين المسلمين إلى جانب عدد من الشباب اليهودي.

ح.ع.ح/م.س (أي.ب.أ)