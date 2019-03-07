 يهود ألمان شباب يشدون الرحال إلى إسرائيل رغم رفاهية العيش! | سياسة واقتصاد | DW | 16.03.2019

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سياسة واقتصاد

يهود ألمان شباب يشدون الرحال إلى إسرائيل رغم رفاهية العيش!

زيادة جرائم معاداة السامية والشعور بالغربة من الأسباب التي تدفع المزيد من شباب ألمانيا اليهود للهجرة إلى إسرائيل، ورغم المعوقات التي تعترض طريقهم في الوطن الجديد، فإنهم غير نادمين على مغادرة ألمانيا ورغد العيش فيها.

Israel U21 Fußballeuropameisterschaft Skyline Tel Aviv (imago/Dean Pictures)

عندما يتعلق الأمر بمستوى الحياة ورفاهية العيش، فإن ألمانيا تتفوق على إسرائيل في أكثر من مجال مثل معدلات الأجور ومستوى التعليم. غير أن ذلك لا يمنع اليهود الألمان من الهجرة إلى إسرائيل دون ندم.  ألون كوغان، الشاب البالغ من العمر 22 عاما - من بين اليهود الألمان الذين رحلوا إلى إسرائيل عام 2015. وعن خلفية ذلك يقول: "كان لدي شعور دائم بالغربة، وكأنني مكان لجذب السياح، لكن هنا في إسرائيل لم أعد أشعر وكأني غريب." كان كوغان واحدا من بين أكثر من 6500 يهودي يعيشون في فرانكفورت وجوارها. ورغم هذا العدد الكبير من اليهود إلا أن هذا لم يشعره بالطمأنينة والراحة في ألمانيا خاصة ما يتعلق بدينه.

وفي ذلك يقول كوغان: "في ألمانيا كان الناس ينظرون إلينا ويهمسون: "هؤلاء يهود. أنظروا ماذا يرتدون؟"، مضيفا: "إذا مرت مجموعة من المسيحيين الأرثوذوكس في الشارع وكنا متواجدين فإننا نشعر وكأنهم فوجئوا بوجود يهود مثلنا". واستدرك كوغان مضيفا إن حوادث معاداة السامية كانت دائما حاضرة في المنطقة التي كان يعيش فيها رغم أنه شخصيا لم يتعرض لأي عمل عدائي كبير بسبب دينه. أما بعض أصدقائه فكانوا يقولون أن هناك جرائم معاداة للسامية تحدث في تلك المنطقة. وأضاف: "بعد أن أنهيت دراستي الثانوية، أبلغني صديق عن تجربتة الإيجابية التي مر بها بعد الهجرة إلى إسرائيل. وحينها شعرت وكأني أريد أن أقوم بالعمل نفسه، وكأنه هذا هو العمل الصواب".

مختارات

في رسالة مجهولة المصدر، ربما قادمة من إسرائيل، تم توجيه مطالب للحكومة الألمانية بوقف الدعم لمنظمات غير حكومية مثل "الخبز للعالم" إلى جانب وقف دعم المتحف اليهودي في برلين. فما هي الأسباب وراء هذه المطالب؟ (31.12.2018)

طلب مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية من المحاكم في أنحاء البلاد تشديد عقوبات جرائم معادية السامية، فيما يبحث سياسيون أوروبيون إطلاق مبادرة مشتركة في البرلمان الأوروبي لمواجهة تنامي عداء اليهود في أوروبا. (24.02.2019)

غريب في وطني

حكاية كوغان عن شعوره بالغربة في ألمانيا تشبه ما تسرده مايا روزفيلد الشابة البالغة من العمر 22 عاما والتي رحلت إلى إسرائيل قبل ثلاث سنوات. "كنت دائمة متعبة من القيام بتوضيح من أنا وماذا تعنيه اليهودية"، تقول مايا وتضيف: "كان الناس يسألونني لماذا  يختن اليهود أطفالهم ويطلبون مني تفسير سياسات إسرائيل، وكنت أسال نفسي لماذا، فهذه ليست مهمتي؟ يتعين على هؤلاء أن يعلّموا أنفسهم بأنفسهم؟" وأضافت أنها عندما كانت في المدرسة في مدينة كولونيا، كتب شخص عبارة "خنزير يهودي" على المقعد الدراسي التي كانت تجلس عليه. كما أنها صادفت شخصا أبلغها بأن اليهود يتحملون مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة وزعم بأن الهجمات لم تقتل أي يهودي. "هذا القول ببساطة غير صحيح. ويمكن التحقق منه بالبحث على محرك البحث الإلكتروني غوجل"، تضيف مايا. كما تحدثت عن واقعة أخرى تعرضت لها في ألمانيا عندما جلب زميل لها في الدراسة صحيفة وسألها عن الأفعال التي يتم القيام بها ضد سكان غزة، وقالت: "زميلي هذا كان يعتقد أني مسؤولة بطريقة ما عن هذه الأعمال بسبب كوني يهودية".

ولم تتوقف هذه الأمور حتى بعد تخرجها من المدرسة، مضيفة: "قد تعتقد أن الأشخاص الذين في الثلاثينات من أعمارهم حصلوا على تعليم أو فهم أفضل فيما يتعلق بقضايا اليهود مقارنة بأطفال المدارس. ولكن حتى خلال فترة التدريب العملي كنت أواجه مثل هذا الاسئلة الغريبة". ومن أجل تجنب مثل تلك الأمور، فأن العديد من أصدقاء روزفيلد في ألمانيا أخفوا هويتهم لتجنب النزاع على حد قولها. وعلى ضوء ذلك قررت الهجرة إلى إسرائيل عام 2016، مضيفة: "لم يكن بإمكاني أن استمر في الشعور وكأني غريبة في بلدي".

Maya Rosenfeld (privat)

روزفيلد قررت الرحيل من ألمانيا إلى إسرائيل بسبب ما تقول إنه هروب من الشعور بالغربة

الإحساس بالانتماء


وبالنظر إلى الأرقام، فإن الإحصائيات الرسمية أظهرت زيادة الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا بنسبة 10 بالمائة خلال عام 2018، إذ تم تسجيل 1646 جريمة في البلاد مقارنة مع 1504 جرائم في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد زيادة في جرائم الكراهية ضد اليهود في ألمانيا والتي بلغت 60 جريمة خلال العام الماضي مقارنة مع 37 جريمة عام 2017. 

أما بالنسبة إلى لينا البالغة من العمر 28 عاما فإن جرائم معادة السامية لم تكن الدافع وراء قرار الرحيل إلى إسرائيل قبل خمس سنوات، بل الشعور العام بالغربة. وقالت لينا إنها كانت دائما تشعر وكأنها أجنبية في ألمانيا. وقد وصلت من لاتفيا مع اسرتها إلى ميونيخ عندما كانت في الربيع السابع من عمرها. وتضيف أنها كانت تشعر بشكل ما أنها ضيفة رغم اتقانها اللغة ودراستها في مدارس وجامعات ألمانية، ثم توضح: "كان لدي دائما أصول مختلفة عن الأخرين. وهذا كان السبب في أن أصدقائي المقربين كانوا دائما من أصول مهاجرة". وقالت إنها بدأت تفكر جديا بالرحيل إلى إسرائيل بعد أن انخرطت في صفوف الجالية اليهودية في المنطقة التي كانت تعيش فيها في ألمانيا. وأضافت: "يبدو أن الإسرائيليين الذين قابلتهم لديهم حياة طبيعية أكبر بكثير مني. القصص التي سردوها بدت وكأنها أمر أردت تجربته. وبدأت افكر كيف ستكون حياتي إذا ما كبرت في إسرائيل. ففي ألمانيا كنت دائما أبحث عن الإحساس بالانتماء".

وبالعودة إلى مايا روزفيلد، فإن ذهابها الآن إلى المعبد للاحتفال بالأعياد اليهودية لم يعد يُنظر إليه بأنه من الأشياء الغريبة. ورغم سعادتها بالتواجد في إسرائيل، إلا أن حياتها هناك  ليست خالية من القلق وبعض المشاكل الناجمة عن كونها قادمة من ألمانيا. وحول ذلك تقول: "الآن أواجه بعض مظاهر الجهل من الطرف الأخر. بعض الناس في إسرائيل يبلغوني بأنهم لن يزورا ألمانيا بسبب الهولوكوست وكأننا كلنا من النازيين." أما بالنسبة لكوغان فإن الشعور بالانتماء في إسرائيل لم يجعله يشعر بالندم على رحيله عن ألمانيا. وقال: "أحيانا أسال نفسي عما فعلته بعد قرار الرحيل رغم رفاهية الحياة بها خاصة في أول يوم لي في الجيش". لكن عندما كنت أزور إسرائيل كنت أشعر وكأني في بيتي، لقد اتبعت قلبي وكان قرار الرحيل إلى إسرائيل القرار الصائب".

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح الإسرائيلي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: الرياضيون تم قتلهم ـ حتى مارك شبيتس.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


مختارات

في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

قبل 70 عاماً تأسست دولة إسرائيل. بعد الهولوكوست بات الـ 14 من أيار/مايو 1948 نقطة تحول في تاريخ اليهود ينظرون منها إلى مستقبل واعد. وحسب التقويم العبري يصادف بعد غد الخميس ذكرى التأسيس. أهم المحطات التاريخية في صور! (17.04.2018)  

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