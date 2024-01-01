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ينس كريبيلا

محرر في DW يركز في مقالاته على الرياضة والعلوم والسياسة الرياضية والمنشطات والشؤون الجارية.

يعمل ينس كريبيلا لدى دويتشه فيله منذ تدريبه في عام 2003. كان مراسلًا ومذيعًا للأخبار في التلفزيون، وهو الآن يقدم تقاريره كصحفي مستقل لجميع منصات DW.

نشأ ينس كريبيلا بالقرب من شتوتغارت وجاء إلى كولونيا لدراسة علوم الرياضة. أثناء دراسته كان يعمل في الوقت ذته في البرنامج الرياضي للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني. منذ عام 2003 فصاعدًا كان متدربًا في DW وشغل مناصب في كولونيا وبرلين وواشنطن. ثم قدم البرنامج الإخباري الرئيسي لدويتشه فيله من برلين كمقدم تلفزيوني لعدة سنوات. وبعد تركه العمل في مجلة "دير شبيغل" بهامبورغ، عاد إلى منطقة الراين في عام 2009 وعمل منذ ذلك الحين كمراسل ومقدم برامج في DW ومحطة في دي أر.
يعمل منذ عام 2012 كمحاضر في التدريب الصحفي بجامعتي دوسلدورف وتوبنغن. وقد تخصص في مجموعة واسعة من المواضيع: قصص شخصية من عالم الرياضة بالإضافة إلى تحليلات في السياسة والعلوم الرياضية.

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موضوعات من ينس كريبيلا

Fußball 2023 AFC Asian Cup | Trainingseinheit des Palästinensischen Teams in Doha

المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا: بين الرياضة والحرب!

المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا: بين الرياضة والحرب!

يشارك المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه. فكيف فرضت الحرب في غزة إيقاعها على تركيز اللاعبين؟
عالم الرياضة١٦ يناير ٢٠٢٤
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