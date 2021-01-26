لمع اسم وزير الصحة الألماني ينس شبان بعد اندلاع جائحة كورونا. وقد نجحت سياساته في الحد منها وتحسين ظروف عمل قسم من العاملين في الرعاية الصحية، غير أن البطء في تنفيذها وعدم تعميمها يواجه انتقادات واسعة.

ينس شبان من مواليد 1980 وقد انتخب لعضوية البرلمان الألماني في سن الثانية والعشرين. ينتمي شبان إلى الحزب المسيحي الديمقراطي وهو حزب المستشارة ميركل وكان المتحدث الصحي باسم المجموعة البرلمانية لحزبه والحزب الشقيق، أي الحزب المسيحي الاجتماعي للفترة من عام 2009 ولغاية 2015. وقبل توليه منصب وزير الصحة عام 2018 تولى منصب وزير دولة في وزارة المالية الألمانية.