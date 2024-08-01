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ينس توراو

تقارير وتحليلات مع التركيز على السياسة الداخلية في ألمانيا

تقارير ينس توراو عن السياسة المحلية والمناخية. وهو يركز على حزب الخضر وتطوره في ألمانيا.

ينس توراو، من مواليد عام 1961، يعمل في مؤسسة DW منذ عام 1994، في البداية في الراديو، ثم في التلفزيون والآن ككاتب في الأونلاين.

موضوعاته الرئيسية هي البيئة وسياسة المناخ. غطى ينس أكثر من 20 مؤتمرًا للأمم المتحدة بشأن المناخ كمراسل لـDW. وفي تقاريره السياسية، يركز بشكل خاص على حزب الخضر وتطوره من حزب صغير إلى أحد أقوى الأحزاب في ألمانيا.
 

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