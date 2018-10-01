 يمنيون على طريق أوروبا وآخرون لاجئون: ″العالم نسينا″ | ثقافة ومجتمع | DW | 17.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

يمنيون على طريق أوروبا وآخرون لاجئون: "العالم نسينا"

وسط استمرار العنف والأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، يسعى يمنيون للجوء إلى الدول الأوروبية، لكنهم يرون أن الطرق مسدودة أمامهم، ويخشون أن العالم قد "نسي اليمن السعيد".

Jemen Krieg l Wassernot in Sana (picture-alliance/RIA Novosti)

"الأوضاع مأساوية والحرب العبثية مستمرة، ولا توجد أي سبل للعيش"، هكذا يصف عبدالرحمن ص. الأوضاع في بلده اليمن الذي يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، على لسان مصادر في الأمم المتحدة. وبسبب هذه الأوضاع فإن الشاب الذي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر يبحث عن أيّ وسيلة لمغادرة مدينته صنعاء، عاصمة البلد الذي كان يوصف بـ"اليمن السعيد". يقول عبدالرحمن لمهاجر نيوز: "فقدنا الأمن وإمكانية تأمين سبل العيش"، ويضيف: "يعاني الناس من انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة بسبب الغلاء الجنوني للأسعار".

وتشهد مدن يمنية مظاهرات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في حرمان كثير من اليمنيين من بعض السلع الأساسية. ويواجه البنك المركزي اليمني صعوبة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، والتي يعتمد عليها كثيرون، فضلا عن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

"دول العالم تركتنا لوحدنا"

سيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014، بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وفي العام التالي تدخل تحالف بقيادة السعودية تدعمه الولايات المتحدة لإعادة رئيس الدولة وحكومته إلى العاصمة. ويواجه طرفا الحرب اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

Jemen Vertreibung von Journalisten (M. al-Qadhi)

صحفيون أيضا يتعرضون للاضطهاد في اليمن ومن يجد طريقا للهرب يحاول النجاة بنفسه..

يقول عبدالرحمن الحاصل على إجازة في اللغة الإنجليزية: "ما يزيد الأوضاع سوءاً هو أنه ليس لدينا أي شكل من أشكال الدولة لتسيير الأمور، وإنما ميليشيات"، ويتابع: "كما أننا لا نملك حرية التعبير عن الرأي فنحن معرضون لدخول السجن في أيّ وقت". ويرى الشاب اليمني أن "دول العالم تركت" اليمنيين لوحدهم، مشدداً على أنهم لا يريدون سوى توفر الأمن وسبل العيش الكريم. وتوافقه في ذلك اللاجئة اليمنية في مصر قبول ع. والتي مازالت تعاني، كما تقول، بالرغم من أنها استطاعت مغادرة اليمن بسبب تعرضها لـ"تهديدات".

ملاحقة الصحفيين والناشطين والأقليات

تقول قبول (31 عاماً) لمهاجر نيوز: "قتلت الميليشيات أخي الصحفي والذي كان يعد تحقيقاً عن تهريبهم النفط، كما قتلوا أبي، وداهموا منزلنا"، مضيفة أنه ليس لم يبقَ لها أحد سوى أختان، وهما يعيشان معها في مصر الآن. وتتهم منظمة العفو الدولية الحوثيين بملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والناشطين والبهائيين والأقليات الأخرى. ففي منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2018 تم اعتقال 20 بهائيا بتهمة نشر الدين البهائي في اليمن والتجسس.

ومن الناشطين اليمنيين البهائيين الذين اضطروا للخروج من اليمن بسبب ما تتعرض له الأقلية البهائية من اضطهاد، نديم السقاف الذين يقيم الآن في إحدى الدول الأوروبية، والذي كان قد اعتقل في اليمن ثلاث مرات. يقول السقاف لمهاجر نيوز: "ما يتعرض له البهائيون في اليمن من اضطهاد هو سياسة إيرانية ممنهجة منذ سنوات، ورغم أن البعض يضطر للخروج من اليمن، إلا أن بهائيي اليمن متمسكون بأرضهم". وبالإضافة إلى الناشطين البهائيين فإن العديد من الصحفيين أيضاً لجأوا إلى أوروبا هرباً من الاضطهاد في اليمن، ومنهم الصحفي غمدان اليوسفي.

مشاهدة الفيديو 02:18
بث مباشر الآن
02:18 دقيقة

الأمم المتحدة تحذر من فشلها في مواجهة المجاعة في اليمن

يقول اليوسفي لمهاجر نيوز إن العديد من الصحفيين اليمنيين "يتمنون الحصول على فرصة" للوصول إلى أوروبا لكنه يشير إلى أن السبل متقطعة بهم. ويتابع: "ما يزال صحفيون في اليمن في السجون بينما قتل 30 صحفياً خلال 3 أعوام، كما توزع المئات بين مصر والأردن وتركيا والسعودية وغيرها". ويشير الصحفي، الذي يعمل بالصحافة منذ أكثر من 17 عاماً، إلى أن "مشكلة اليمنيين هي الموقع الجغرافي الذي يحرمهم من التحرك باتجاه بلدان اللجوء وإلا فإنك ستجد مئات الآلاف يطرقون أبواب أوروبا".

ولا تخفي قبول، اللاجئة اليمنية في مصر، رغبتها بالسعي لمغادرة مصر إلى أوروبا، وتتابع: "نواجه صعوبات كبيرة، خصوصاً وأننا فتيات نعيش لوحدنا"، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة بالغة في إيجاد عمل رغم أنها حاصلة على إجازة في اللغة الفرنسية ودبلوم في إدارة الأعمال وقد عملت في مجال مراقبة ومتابعة عمل المنظمات الإنسانية في اليمن. ولا يتم الاعتراف باللاجئين في الدول العربية كلاجئين بالتوصيف القانوني التام للفظ لاجئ، وإنما يعتبرون طالبي لجوء، وفي مصر لا يتم الاعتراف على أن الشخص طالب للجوء يستحق حتى منحه بطاقة صفراء اللون "الكارت الأصفر" والتي تخوله للحصول على إقامة مؤقتة.

Jemen Schlepper lassen Migranten ertrinken (picture-alliance/house 6 peter eisenmann)

شبان يمنيون يريدون الهجرة من ويلات الحرب، لكن طرقهم إلى ذلك مسدودة.

"جيراننا أقفلوا أبوابهم"

وقد قدّمت اللاجئة اليمنية طلباً لإعادة التوطين لدى المفوضية العليا للاجئين في مصر، إلا أن ذلك قد يستغرق شهوراً طويلة. وتعتقد قبول أن دول العالم لا تولي الاهتمام الضروري للاجئين اليمنيين، خصوصاً بعد موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا، مضيفة أنه يتم التركيز على لاجئين من دول أخرى رغم أن الأوضاع في اليمن أسوأ منها.

وترجع اللاجئة اليمنية صعوبة خروج اليمنيين إلى "بلد آمن" إلى عدة أسباب أخرى أيضاً، وتوضح: "للأسف فإن دول الخليج المجاورة لنا تقفل أبوابها أمامنا وتمنعنا حتى من العبور"، مشيرة إلى أن "الكثير من الناس في اليمن ليسوا أصحاب شهادات أو خبرات حتى يستطيعوا الهجرة إلى دول أخرى على أساس العمل".

ويشير الصحفي غمدان اليوسفي إلى أن الدول قائدة "التحالف العربي" تضيق الخناق على اليمنيين، ويوضح: "هناك مدن محاصرة كمدينة تعز منذ 3 أعوام، ولديها منفذ واحد يؤدي إلى مدينة عدن التي تديرها الإمارات وتتحكم بمن يدخلها وتمنع دخول آلاف البشر إليها"، مضيفاً أن "السعودية أيضاً تطرد عشرات الآلاف ممكن كانوا يعملون فيها منذ عشرات السنين في سياق إصلاحات داخلية لوضع العمال، وهو ما يضاعف الكارثة اليمنية".

وتقوم قبول، التي عملت مع منظمات للمجتمع المدني، بمراسلة العديد من المنظمات من أجل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، وتقول: "لا حل لي إلا باللجوء إلى دولة ديمقراطية فقط لنعيش بأمان بعد كل هذا العذاب". لكن رحلة التخلص من هذا "العذاب"، قد تكون صعبة وخطيرة، لعل آخرها ما تعرض له لاجئون يمنيون في السجون المغربية من تعذيب وإهانات.

يقول اليوسفي: "بالإضافة إلى ما حصل في المغرب فإن هناك مخيمات منسية لليمنيين في جيبوتي والصومال"، ويضيف: "لك أن تتخيل مقدار معاناة شخص عندما يضطر للجوء إلى الصومال".

محيي الدين حسين- مهاجر نيوز

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

الأمم المتحدة: نصف اليمنيين تقريبا على شفا المجاعة

يستورد اليمن عادة 90 في المئة من غذائه، وفي ظل الحرب تتحدث الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف عدد سكان اليمن معرضون للجوع والمرض. في حين أقال الرئيس اليمني هادي رئيس وزرائه وحمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد. (16.10.2018)  

واشنطن وبرلين ودورهما في حرب اليمن؟

انهارت محادثات السلام في جنيف حول اليمن قبل أن تبدأ، وعاد العنف إلى المربع الأول وتجدد السؤال حول إمكانية وضع حد لحرب دائرة منذ أربع سنوات تقريبا. فما الدور الحقيقي للغرب في دفع السلام أو الضغط على حلفائه لإنهاء الحرب؟ (10.09.2018)  

اليمن – ضريبة الحرب تدفعها الزراعة والغذاء

بات اليمني الثلاثيني ضيف الله صالح عاطلا عن العمل بعد أن أنهت الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات المزرعتين اللتين كان يقوت بها أهله. حال ضيف هو حال نصف سكان البلاد الذين فقدوا الأمن الغذائي وعددهم نحو سبعة عشر مليون. (15.09.2018)  

اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، هكذا توصف الأوضاع في اليمن. هجمات عسكرية لم تجر وراءها غير ضحايا حرب ومآسي ستنهي عامها الرابع. أزمات إنسانية وسط تنديد دولي يحذر من فداحة الوضع الذي لا يشهد تحسنا ملحوظا. (05.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الأمم المتحدة تحذر من فشلها في مواجهة المجاعة في اليمن  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer

ألمانيا تصدر أسلحة بقيمة ربع مليار يورو للسعودية 01.10.2018

رغم مشاركة السعودية في حرب اليمن، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة منذ توليها مهام منصبها في آذار/ مارس الماضي على توريد أسلحة للسعودية بقيمة 254 مليون يورو.

Dschamal Chaschukdschi

تركيا تفتح تحقيقا قضائيا حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي 06.10.2018

فتح الادعاء التركي تحقيقا في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول لتسلم أوراق لإتمام زواجه من تركية. وكان خاشقجي قد اختار العيش في المنفى في أمريكا.

Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer

برلين توافق على تصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن 21.09.2018

وافقت الحكومة الألمانية على تراخيص تصدير أسلحة لثلاث دول عربية مشاركة في التحالف العربي الذي يخوض حربا ضروس ضد الحوثيين في اليمن. ولم تذكر الحكومة قيمة صفقات الأسلحة هذه.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار