يمنع تشوه الجنين.. ما أهمية فيتامين بي 9 وأين يوجد؟

العديد من فيتامينات بي المركبة كفيتامين بي 12 معروفة جيداً للكثيرين، لكن فيتامين بي 9 ليس اسماً مألوفاً، فهل سبق لك أن سمعت به؟ يعود الأمر إلى قلة استخدام تسمية "بي 9" لهذه المادة المغذية للجسم إلا أنها عادة ما تُسمى بـ "حمض الفوليك" أو "الفولات"، وهي ضرورية للجسم، ويجب على الحوامل بشكل خاص معرفة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي 9.
كما أن له أهمية كبيرة في تغذية النساء اللواتي يرغبن في الإنجاب، إذ يمكن أن يؤدي نقصه في بعض الحالات إلى حدوث تشوهات في الطفل. وعلى الرغم من وجوده مصنعاً على شكل أقراص، إلا أنه يوجد طبيعياً في الكثير من المواد الغذائية.
لكن قبل استعراض المواد التي تحتوي على فيتامين بي 9 أو الفولات في تسميته الأخرى، ما هي فوائد هذا الفيتامين وكيف يؤثر على العمليات المهمة في الجسم؟ يمكن إجمالها فيما يأتي: انقسام الخلية وتكوينها، واستقلاب البروتين، واستقلاب الطاقة، والنمو، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعزيز الجهاز المناعي.
كما يساعد حمض الفوليك أيضاً في التخلص من التعب وأعراضه ويدعم الوظائف النفسية الطبيعية. ويمكنه أيضاً الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.
ما هو احتياجنا اليومي منه؟
الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين هي 400 ميكروغرام. زيادة الاحتياجات اليومية من 550 ميكروغرام إلى 600 ميكروغرام تنطبق على النساء الحوامل. يمكن أن تشكل الأمعاء جزءا معيناً منه، لكن يجب تناول الغالبية بانتظام من خلال الطعام. ونظراً لأن فيتامين بي 9 قابل للذوبان في الماء، فإن حمض الفوليك غير المستخدم يتم إفرازه ببساطة عن طريق الكليتين في حالة تناول جرعة زائدة.
ما هي علامات نقصه في الجسم؟
إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً نباتياً، فيجب أن تراقب توازن فيتامين بي 9 بالإضافة إلى فيتامين بي 12، لأن نقص فيتامين بي 12 يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نقص في حمض الفوليك. كما أظهرت دراسات سابقة أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعاني بشكل عام من نقص في فيتامين بي 9، حيث يتناولون طعاماً غير متوازن صحياً. إضافة إلى ذلك يلاحظ نقص هذا الفيتامين بين كبار السن ومتعاطي المشروبات الكحولية. ويمكن معرفة نقصه في الجسم عند البالغين من خلال الأعراض التالية: صعوبة في التنفس، والشحوب، وفقر الدم، وأمراض الجهاز الهضمي، وتلف الأغشية المخاطية، وضعف التركيز، والإرهاق والإعياء، واضطرابات النوم، والأرق.
ولنتائج نقصه الكبيرة على الجنين، ينصح الأطباء بخضوع الحوامل للفحص لمعرفة مستوياته في أجسامهن، ويمكن تعويض نقص فيتامين بي 9 سريعاً من خلال تناوله مصنعاً على شكل حبوب أو كبسولات أو قطرات أو حقن في الحالات الحادة.
ما هي المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين بي 9؟
يوجد حمض الفوليك في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية، بحيث يتم ضمان إمداد الجسم به من خلال نظام غذائي متوازن. ولكن يجب الانتباه هنا إلى التقليل من الدهون، كي يتمكن الجسم من امتصاصه من الطعام بالشكل الأمثل. وهو موجود في هذه المصادر الحيوانية:
أسماك البحر كسمكة التونة، والكبد، والكلى، والبيض، والحليب، والزبادي، وجبنة الكريمة.
أما مصادره النباتية فهي: البقوليات كالعدس والفاصوليا البيضاء، والفواكه كالتفاح والموز والملفوف والخضروات الورقية كالقرنبيط والبقدونس والكرنب والسبانخ والبازلاء والطماطم والبطاطا والجزر.
لكن يجب الانتباه هنا إلى أن هذا الفيتامين حساس جداً لدرجات الحرارة المرتفعة، كما أنه قابل للذوبان في الماء، لذلك يُنصح بطهي الخضار جزئياً أو تناولها نيئة.
ع.غ/ ع.ج.م
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ