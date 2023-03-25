يمكنك الاستمتاع بتعلم اللغات مع نتفليكس وبقية منصات الفيديو

لا تقتصر فائدة منصة نتفليكس (Netflix) على مشاهدة الأفلام والمسلسلات والعروض الترفيهية، بل يمكنها أن تساعد على تعلّم عدة لغات. وليس هناك طريقة أفضل للتعلم من تلك القائمة على الاستمتاع بعملية التعلّم، بدلا من الاقتصار على الدروس التقليدية داخل الفصل أو مع الكتب.

ولأجل ذلك، يمكنك الاستعانة بخاصيتي الدبلجة والترجمة التي توفرها هذه المنصة لإنتاجاتها، ففي حالة رغبتك بتعلّم الألمانية مثلا، تستطيع مثلا تشغيل فيلم أمريكي بلغته الأصلية أي الإنجليزية، وتختار في خصائص الترجمة الألمانية، ويمكنك تغيير صوت الفيلم من الصوت الأصلي لأجل دبلجته باللغة الألمانية والحفاظ على الترجمة الألمانية حتى تسمع الألمانية وتقرأها في نفس الوقت.

ومن إيجابيات تعلّم اللغة مع الأفلام والمسلسلات، أن الدماغ لا يكون مركزاً على التعلّم لوحده، بل على تتبع القصة وعلى الاستمتاع بالأحداث، ما يجعل المستخدم يتلقى كما كبيراً من المعلومات دون أن يبرمج دماغه على فعل التعلم في حد ذاته، ويمكن للمستخدم أن يشاهد فيلما من ساعتين ويجد نفسه قد اكتسب مصطلحات وجملاً جديدة، دون أن يبذل مجهوداً كبيراً.

تتوفر المنصة على عروض كثيرة ألمانية منها الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي "كل شيء هادئ على الجهة الغربية"

لكن ألن يكون ذلك صعباً خصوصاً أن لغة الأفلام والمسلسلات ليست للمبتدئين؟ وبالتالي قد يؤثر الأمر على فهمك لأحداث العرض؟ نعم، هذا صحيح، والحل الأفضل أن تختار في البداية عرضاً سبق لك مشاهدته أكثر من مرة، وتعرف جيداً أحداثه ولا حاجة لك لفهم القصة عبر اللغة، وعندها ستجد نفسك تتابع أحداثاً بلغة جديدة.

وهناك حل جديد. توجد إضافات على متصفح الانترنت، ومنها elang و languagereactor تتيح لك تشغيل أكثر من ترجمة لنيتفلكس على جهاز الحاسوب، أي يمكنك أن تختار ترجمتين في الآن ذاته (بالإضافة إلى اختيار الدبلجة عبر خيارات نيتفلكس)، ومن ذلك مثلاً الإنجليزية والألمانية، أو حتى العربية.

لكن هذه الترجمات ليست احترافية كترجمة نتفليكس، وغالباً ما تكون حرفية، لكنها تساعد كثيراً على فهم المعنى بأكثر من لغة، كما أنها تتيح خصائص أخرى كتعريف معنى كلمة في حال لم تفهمها، وتتيح لك حفظ نصوص الترجمة على حاسوبك، وتلوين الكلمات بلون مغاير لأجل تذكرها، والجميل أنه يمكن استخدام هذه التطبيقات مع منصات أخرى للفيديو كيوتيوب.

وينصح خبراء اللغة بالبدء بالترجمة والدبلجة في آن واحد، ويمكن اختيار لغة تتقنها في الدبلجة، أما في الترجمة المكتوبة فتختار اللغة التي تريد تعلمها، ثم تقوم بتغيير اللغتين في وقت لاحق، وفي مرحلة متقدمة تختار في الدبلجة والترجمة فقط اللغة التي تريد تعلمها، وفي مرحلة متقدمة أكثر تختار في الدبلجة فقط اللغة التي تريد تعلمها، دون حاجة لقراءة الكلام. كما يمكنك حينها مشاهدة العروض التي تتحدث باللغة التي تريد تعلّمها دون إضافة الترجمة.

جدير بالذكر أن جلّ هذه التقنيات يمكن استخدامها في منصات أخرى للفيديو المدفوع، ومن ذلك أمازون برايم، ومنصة هولو ( Hulu) وإتش بي أو ( HBO) ومنصة ديزني.

إ.ع