 يمكنك الاستمتاع بتعلم اللغات مع نتفليكس وبقية منصات الفيديو | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.03.2023

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منوعات

يمكنك الاستمتاع بتعلم اللغات مع نتفليكس وبقية منصات الفيديو

لا يوجد ما هو أجمل من أن تتعلم شيئاً في وقت الفراغ مع ما تحبه من أنشطة وممارسات. وبدل أن يستهلك الترفيه وقتك، يمكن له أن يضمن لك تعلم لغة ما، ومن ذلك منصة نتفليكس.

كيف يمكن أن يساعدك نيتفلكس على تعلّم اللغات؟

كيف يمكن أن يساعدك نيتفلكس على تعلّم اللغات؟

لا تقتصر فائدة منصة نتفليكس (Netflix)  على مشاهدة الأفلام والمسلسلات والعروض الترفيهية، بل يمكنها أن تساعد على تعلّم عدة لغات. وليس هناك طريقة أفضل للتعلم من تلك القائمة على الاستمتاع بعملية التعلّم، بدلا من الاقتصار على الدروس التقليدية داخل الفصل أو مع الكتب.

ولأجل ذلك، يمكنك الاستعانة بخاصيتي الدبلجة والترجمة التي توفرها هذه المنصة لإنتاجاتها، ففي حالة رغبتك بتعلّم الألمانية مثلا، تستطيع مثلا تشغيل فيلم أمريكي بلغته الأصلية أي الإنجليزية، وتختار في خصائص الترجمة الألمانية، ويمكنك تغيير صوت الفيلم من الصوت الأصلي لأجل دبلجته باللغة الألمانية والحفاظ على الترجمة الألمانية حتى تسمع الألمانية وتقرأها في نفس الوقت.

ومن إيجابيات تعلّم اللغة مع الأفلام والمسلسلات، أن الدماغ لا يكون مركزاً على التعلّم لوحده، بل على تتبع القصة وعلى الاستمتاع بالأحداث، ما يجعل المستخدم يتلقى كما كبيراً من المعلومات دون أن يبرمج دماغه على فعل التعلم في حد ذاته، ويمكن للمستخدم أن يشاهد فيلما من ساعتين ويجد نفسه قد اكتسب مصطلحات وجملاً جديدة، دون أن يبذل مجهوداً كبيراً.

الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي كل شيء هادئ على الجهة الغربية

تتوفر المنصة على عروض كثيرة ألمانية منها الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي "كل شيء هادئ على الجهة الغربية"

لكن ألن يكون ذلك صعباً خصوصاً أن لغة الأفلام والمسلسلات ليست للمبتدئين؟ وبالتالي قد يؤثر الأمر على فهمك لأحداث العرض؟ نعم، هذا صحيح، والحل الأفضل أن تختار في البداية عرضاً سبق لك مشاهدته أكثر من مرة،  وتعرف جيداً أحداثه ولا حاجة لك لفهم القصة عبر اللغة، وعندها ستجد نفسك تتابع أحداثاً بلغة جديدة.

مختارات

وهناك حل جديد. توجد إضافات على متصفح الانترنت، ومنها elang و languagereactor تتيح لك تشغيل أكثر من ترجمة لنيتفلكس على جهاز الحاسوب، أي يمكنك أن تختار ترجمتين في الآن ذاته (بالإضافة إلى اختيار الدبلجة عبر خيارات نيتفلكس)، ومن ذلك مثلاً الإنجليزية والألمانية، أو حتى العربية.

لكن هذه الترجمات ليست احترافية كترجمة نتفليكس، وغالباً ما تكون حرفية، لكنها تساعد كثيراً على فهم المعنى بأكثر من لغة، كما أنها تتيح خصائص أخرى كتعريف معنى كلمة في حال لم تفهمها، وتتيح لك حفظ نصوص الترجمة على حاسوبك، وتلوين الكلمات بلون مغاير لأجل تذكرها، والجميل أنه يمكن استخدام هذه التطبيقات مع منصات أخرى للفيديو كيوتيوب.

وينصح خبراء اللغة بالبدء بالترجمة والدبلجة في آن واحد، ويمكن اختيار لغة تتقنها في الدبلجة، أما في الترجمة المكتوبة فتختار اللغة التي تريد تعلمها، ثم تقوم بتغيير اللغتين في وقت لاحق، وفي مرحلة متقدمة تختار في الدبلجة والترجمة فقط اللغة التي تريد تعلمها، وفي مرحلة متقدمة أكثر تختار في الدبلجة فقط اللغة التي تريد تعلمها، دون حاجة لقراءة الكلام. كما يمكنك حينها مشاهدة العروض التي تتحدث باللغة التي تريد تعلّمها دون إضافة الترجمة.

جدير بالذكر أن جلّ هذه التقنيات يمكن استخدامها في منصات أخرى للفيديو المدفوع، ومن ذلك أمازون برايم، ومنصة هولو ( Hulu) وإتش بي أو ( HBO) ومنصة ديزني.

إ.ع

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي