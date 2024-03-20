"يلا.. فاموس" شعار بطولة كأس العالم 2030

تم الكشف عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال. بحضور الاتحادات الكروية الثلاث، الشعار يحمل رسالة للعالم بأن التنافس الرياضي يمكن أن يكون وسيلة للتواصل والتضامن بين الشعوب.

أزيح الستار عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال. تم الكشف عن الشعار خلال مؤتمر صحفي أُقيم في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بحضور فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وممثل عن الاتحاد الإسباني.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد لقجع أن هدف المنظمين هو تنظيم أفضل كأس عالم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، وأنهم يعملون بجدية على تحقيق هذا الهدف النبيل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد المغربي، فإن شعار البطولة هو "يلا.. فاموس 2030"، وهو يعني "هيا بنا" باللغتين العربية والإسبانية. يأتي هذا الشعار كرمز لروح التضامن والتعاون بين الدول المشاركة في استضافة الحدث الرياضي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم مونديال 2030 قد منح للمغرب وإسبانيا والبرتغال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نظرًا لكونه العرض الوحيد لاستضافة البطولة.

وتعد هذه المناسبة فريدة من نوعها، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته بالتعاون بين الدول الثلاث. يذكر أن إسبانيا سبق لها استضافة كأس العالم في عام 1982، بينما لم يسبق للمغرب أو البرتغال تنظيم الحدث سواء بشكل منفرد أو بتنظيم مشترك.

تأتي هذه البطولة كنقطة تحول تاريخية لكرة القدم، حيث تجمع بين الثقافات والشعوب في تظاهرة رياضية تعزز التضامن والتعاون الدولي.

ع.أ.ج (د ب أ)