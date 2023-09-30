يعينه بابا الفاتيكان كاردينالا.. من هو بطريرك القدس للاتين بيتسابالّا؟

في أبريل / نيسان عام 2012، خرج رجل ديني كاثوليكي في الشرق الأوسط ليتحدث عن رفضه أي تدخل عسكري في سوريا في خضم الأزمة السورية مما زاد من شعبيته ليس فقط في محيطه المسيحي وأنما في سائر الشرق الأوسط.
ففي مقابلة مع منظمة "عون الكنيسة المحتاجة" الخيرية، قال الأب بييرباتيستا بيتسابالّا، "أنا ضد التدخل الأجنبي، لقد راينا ما نجم عنه في العراق وأفغانستان".
لم تكن هذه التصريحات سوى غيضٌ من فيض لتصريحات قوية أصدرها بيتسابالّا الذي جرى تعيينه من قبل البابا فرنسيس بطريرك القدس للاتين في عام 2020.
تصريحات قوية
فمع وصول حكومة إسرائيلية يمينية، حذر رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الأراضي المقدسة من أن صعود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إلى السلطة "جعل الحياة أسوأ بالنسبة للمسيحيين في مسقط رأس المسيحية."
وأضاف بييرباتيستا بيتسابالّا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" في أبريل / نيسان الماضي "أن المجتمع المسيحي الذي يعود تاريخ وجوده في المنطقة إلى 2000 عام يتعرض لهجوم متزايد.. المناخ الثقافي والسياسي الآن يمكن أن يبرر أو يتسامح مع الأفعال ضد المسيحيين".
يُعرف عن بييرباتيستا بيتسابالّا تصريحات قوية
وتأتي تصريحات بطريرك اللاتين المؤثر في القدس بعد شهر من اقتحام إسرائيليين كنيسة بجانب حديقة الجثمانية، حيث يُعتقد أن السيدة العذراء قد دفنت، وانقضا على كاهن بقضيب معدني قبل القبض عليهما، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ورغم تواجده في منطقة تعصف بها توترات، إلا أن التواجد المسيحي في الشرق الأوسط بأسره لم يكن غائبا عن تصريحات بيتسابالّا.
ففي أبريل / نيسان الماضي، أكد على أنه "من الضروري في الشرق الأوسط، استعادة الهوية المسيحية الأصيلة"، مشددا على أن " الجماعات المسيحية في الشرق الأوسط، دفعت ثمنا باهظا جدًا".
نشأة مسيحية
ولِدَ بيتسابالّا في كولونيو ألسريو، في محافظة بيرغامو شمال إيطاليا في ٢١ أبريل /نيسان ١٩٦٥ فيما بدأ مسار الرهبنة عام ١٩٨٥، وفقا لموقع البطريركية اللاتينية القدس.
وأضاف الموقع أن بيتسابالّا بدأ خدمته في "حراسة الأراضي المقدسة في ٢ يوليو /تموز عام ١٩٩٩ حيث شغل منصب رئيس دير القديسين سمعان وحنة في القدس حيث اعتنى بالجماعة الكاثوليكية الناطقة بالعبرية".
وفي عام ٢٠٠٨ قام بابا الفاتيكان السابق بنيدكت السادس عشر بتعيينه "مستشارا للجنة العلاقات مع العالم اليهودي وللمجلس الحبري لوحدة المسيحيين".
ومع تربع البابا فرنسيس على رأس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، تولي بيتسابالّا مناصب مؤثرة حيث جرى تعيينه بطريرك القدس للاتين عام 2020 بعد خدمة دامت 12 عاما كحارس للأراضي المقدّسة.
وسوف يصل الأمر ذروته مع تسميته بنهاية سبتمبر /أيلول الجاري كاردينالا جديدا مع 20 شخصية ضمن مجمع الكرادلة التاسع لتعيين كرادلة منذ تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية قبل عشر سنوات.
ويحمل تعيين بيتسابالّا داخل مجمع الكرادلة التاسع رمزية حيث أن جميع الكرادلة الذين جرى الإعلان عن أسمائهم هم "كرادلة ناخبين" لأنهم يشاركون في التصويت لانتخاب خلف للبابا فرنسيس.
شدد بيتسابالّا على ضرورة "استعادة الهوية المسيحية الأصيلة" في الشرق الأوسط
"عالمية" كنسية القدس
ويبدو إعلان تسميته كاردينالا جديدا، كان بالأمر المفاجئ لرجل ديني كاثوليكي مثل بيتسابالّا، لكنه شدد على أن تعينه يجب "تفسيره باعتباره علامة على اهتمام كنيسة روما بالكنيسة الأم، كنيسة القدس"، وفقا لموقع "فاتيكان نيوز".
وشدد على أن كنيسة القدس تحمل "دعوة إلى العالمية والحوار واللقاء فضلا عن مهمتها الخاصة في دعوة جميع المسيحيين وغير المسيحيين إلى الحوار والمصالحة".
الجدير بالذكر أن بيتسابالّا يتقن اللغة الإيطالية والعبرية الحديثة والإنجليزية، ساهم في ترجمة "كتاب القداس الروماني" إلى العبرية عام 1995 ويبدو أن إجادته اللغة العبرية ساعدته في دعم المجتمع الكاثوليكي الناطقة بالعبرية.
محمد فرحان
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
زيارة مقرونة ببركة المطر
سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان
عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور
استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال
شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"
لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"
دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"
زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة
البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
بابا الفاتيكان في مصر
زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.
الكاتب: ملهم الملائكة