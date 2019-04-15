 يعد 12 عاما ريبري يودع بايرن في الصيف ودولة خليجية وجهة ″وشيكة″ | عالم الرياضة | DW | 05.05.2019

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عالم الرياضة

يعد 12 عاما ريبري يودع بايرن في الصيف ودولة خليجية وجهة "وشيكة"

رويدا رويدا بدأ "عواجيز" فريق بايرن ميونيخ يرحلون عن النادي الألماني. الدور يأتي نهاية الموسم على فرانك ريبري وآريين روبن، الثنائي الذي ترك "لمسات ذهبية" في تاريخ الفريق. ولكن أين ستكون وجهة الثنائي؟

Fußball FC Bayern Muenchen Arjen Robben (re) umarmt Franck Ribery (Imago/Ulmer)

 

بات مؤكدا أن هذا الموسم سيكون آخر محطة للنجم الفرنسي فرانك ريبري مع نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد زواج سعيد استمر 12 عاما.

ورحيل ريبري سيتزامن أيضا مع رحيل زميله آرين روبين، الذي شكل معه قوة البافاري الضاربة حتى أن المشجعين والصحافة المحلية باتت تطلق على الاثنين اسم "روبري" معتمدة على الحروف الأولى لاسم روبن إضافة إلى الحرفين الأخيرين لريبري.

ويستعد النادي لتوديع نجميه باحتفال يليق بعطاءات الاثنين للفريق. ويفكر بايرن في تنظيم مباراة خاصة العام المقبل على أكثر تقدير. وحسب أولي هونيس رئيس النادي، فإن المباراة التي يفكر فيها النادي ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيغر الصيف الماضي، عندما خاض الأخير المباراة مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام بايرن الذي قضى في صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد "أليانز آرينا".

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بايرن ميونيخ - مدرب جديد في موسم جديد

وصرح كارل هاينز رومينيغه المدير التنفيذي للنادي، أن "فرانك واريين لديهما قدرات رائعة، بايرن يدين بالكثير لهما، وسنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا". وأشار "لقد ساهما في العصر الذهبي لبايرن ميونيخ".

بيد أن الفرنسي المخضرم ترك في تسجيل مصور نشر على الموقع الخاص للبافاري، الباب مفتوحا بشأن مستقبله. وقال ريبيري (36 عاما) "ليس لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم". غير ما هو مؤكد أن ريبري "سيواصل اللعب".

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية قد ربطت قبل نحو ثلاثة أسابيع بين ريبري وبين نادي الخور القطري، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بين ريبري ومسؤولي الكرة في الدوحة، الوجهة التقليدية لبايرن ميونيخ في فترة التدريبات الشتوية. ولم يصدر حينها أي تعليق من الجهتين.

ويلعب ريبيري في صفوف بايرن منذ 2007 وروبن (35) منذ 2009 .

و.ب/م.س (د ب أ، كيكر)

  • Es stehen sich am 3. Juni 1967 am letzten Spieltag der Saison 1966/1967 Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber. Das Spiel endete 4:0 für Dortmund. Die Dortmunder bejubeln einen Treffer. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    فوز ساحق على "الأرض الحمراء"

    إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.

  • Es stehen sich am 27. November 1971 der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Das Spiel endete 11:1 für Bayern München. Der Münchener Gerd Müller (2.v.l.) während dem Spiel. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    سيناريو الفوز الأكبر

    لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.

  • Fußball FC Bayern München - Borussia Dortmund Frank Mill (picture-alliance/Sven Simon)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟

    هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...

  • Du Heulsuse! - Kontroverse zwischen Matthäus und Möller nach einem Foul (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيها البكّاء!

    كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.

  • Torwart Oliver Kahn (Bayern) verliert die Beherrschung und gefährdet vorsätzlich mit gestrecktem Bein die Gesundheit von Stephane Chapuisat (BVB, li.) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو

    حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    معركة للمتهورين

    المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.

  • Giovane Elber (li., Bayern) mit einem Nasenstüber für Torwart Jens Lehmann (BVB) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مواجهة عدائية

    استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München (imago/MIS)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مهاجم يحمي شباك دورتموند

    في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.

  • BVB-Spieler feiern Pokalsieg

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيما إذلال!

    فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.

  • UEFA Champions League Finale (FC Bayern München gegen Borussia Dortmund) (Reuters)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    آرين روبن وهدفه الذهبي

    كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.

  • Borussia Dortmund - Bayern München (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    السمعة أولاً

    يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.

  • Deutschland Bayern München gegen Borussia Dortmund (imago/ActionPictures/P. Schatz)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حصيلة ثقيلة

    في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München | Jubel Marco Reus (Reuters/W. Rattay)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حفل رويس القادم؟

    مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم


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لم يلعب في مسيرته سوى لثلاث فرق كبرى، لكن اسمه اقترن على وجه الخصوص بنادي بايرن ميونيخ الألماني، حيث صنع نجوميته. إنه فرانك ريبري الذي سينهي رحلته البافارية هذا الموسم، فإلى أين المتجه؟ (15.04.2019)  

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