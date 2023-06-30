 يعتزم حرق القرآن مجددا.. العراق يطالب السويد بتسليمه سلوان موميكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2023

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يعتزم حرق القرآن مجددا.. العراق يطالب السويد بتسليمه سلوان موميكا

أعلن اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق صفحات من القرآن قبل أيام في السويد، عزمه إحراق المصحف مجدداً، فيما طالبت الخارجية العراقية السويد بتسليمه للعراق لمحاكمته.

اللاجئ العراقي سلوان موميكا قبيل إحراقه للقرآن أمام أحد المساجد في السويد

قال موميكا إنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وأضاف أنه تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".

أعلن سلوان موميكا، الذي أحرق صفحات من القرآن أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام رغم التنديد الواسع.

ويوم الخميس، قال اللاجئ العراقي سلوان موميكا (37 عاماً) فر من بلاده إلى السويد، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون عشرة أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفاً أمام السفارة العراقية في ستوكهولم". وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وأنه قد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".

 وكان موميكا قد داس الأربعاء نسخة من المصحف قبل حرق صفحات عدة منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. واقتحم متظاهرون مقر السفارة السويدية في بغداد لفترة وجيزة الخميس احتجاجاً على العمل الذي دانته دول إسلامية كثيرة

 

قبل ذلك، أعلنت الشرطة السماح بتنظيم "التجمع" بعد قرار قضائي اعتبر أن "المخاطر الأمنية" المرتبطة بحرق المصحف "لا تمنعه". لكن الشرطة كشفت في وقت لاحق أنها تقدمت بشكوى ضد المنظم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية.

مختارات

وسبق أن شهدت السويد ودول أوروبية أخرى حوادث مماثلة جاءت أحيانًا بمبادرة من حركات اليمين المتطرف، ما أدى إلى تظاهرات وتوترات دبلوماسية.

وأثارت تظاهرة في كانون الثاني/يناير أحرقت فيها نسخة من المصحف في ستوكهولم أمام السفارة التركية غضباً في أنحاء العالم الإسلامي واحتجاجات ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.

العراق يطالب بتسليمه موميكا

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مساء الخميس، مطالبة بغداد  للسلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم.

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية". وأضاف "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

كان  الصحاف، قد أعلن  مساء اليوم الخميس، استدعاء السفيرة السويدية لدى العراق للاحتجاج على حرق القرآن في بلادها. وقال الصحاف إن" وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم  الأربعاء".

وأضاف، أن" الخارجية تطالب الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وتؤكد أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة"

احتجاجات بالعراق

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نظم محتجون عراقيون وقفة أمام السفارة السويدية في بغداد، رفضاً لقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في ستوكهولم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحتجين رفعوا نسخاً من المصحف تأكيداً لاعتزاز المسلمين بالقرآن الكريم ورفضاً للفعل المشين الذي حصل في العاصمة السويدية بعد ترخيص الحكومة هناك تظاهرة أكد من دعا إليها أنه سيقوم بحرق نسخة من القرآن دون أن يتم ردعه من السلطات هناك.

كان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من يوم الخميس، إلى تنظيم تظاهرة غاضبة أمام السفارة السويدية في بغداد بعد حرق القرآن الكريم.

ودعا الصدر، في "تغريدة" أوردتها "واع"اليوم ، المتظاهرين إلى المطالبة بـ "طرد السفير السويدي الذي يمثل دولته المعادية للإسلام والمقدسات والداعمة للفاحشة، وقطع العلاقات معها" ، و"سحب الجنسية العراقية من المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجحاً وعلنا".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، أ ف ب) 

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق من مخطوطة بمكتبة برلين الحكومية به آيات من سورة النساء. وتم فحص عينات من هذه المخطوطة بتقنية الكربون كجزء من مشروع بحثي عالمي يهدف إلى محاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة برلين تتكون من سبع رُقوق، وتظهر هنا أيضا ثقوب وقطع وحرق في جوانب الرق. ومن الصعب تحديد الموطن الأصلي لهذه المخطوطة التي وصلت إلى ملكية المكتبة عام 1940.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا" في زيوريخ، لتتعرض لاختبار الكربون المشع لتحديد عُمر الرَق.

  • Berlin Staatsbibliothek Christoph Rauch Leiter der Orientabteilung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    كريستوف راوخ، الخبير بالمخطوطات الإسلامية ومدير قسم المشرق بمكتبة برلين يقول إن "الفحص الكربوني لا يعطي نتائج قاطعة عن تاريخ الكتابة، وإنما عن عمر الجلد المُستخدم".

  • Älteste bekannte Koran-Handschrift in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق (جلد رقيق يكتب فيه) آخر من المخطوطة نفسها بمكتبة برلين. ويبلغ طول الرق حوالي 35 سم وعرضه 26 سم تقريبا. وعن نتيجة الفحص يقول راوخ: "بنسبة 95 فإن الرَقّ يعود للأعوام بين 606 و652 ميلادي.

  • Bildergalerie Universität Tübingen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    وفي مكتبة جامعة توبينغين عثر الباحثون على نسخة من المصحف يعتقد أنها تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين أو أوائل عصر الدولة الأموية. ووصلت هذه النسخة للمكتبة عام 1864.

  • Koranfragment Uni Tübingen 7. Jahrhundert

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    في عام 2012 دمر متشددون إسلاميون في مالي الكثير من مخطوطات تمبكتو. لكن تم إنقاذ الكثيرين أيضا ووصلت إحدى المخطوطات إلى جامعة توبينغن لحفظها من التلف وإجراء أبحاث عليها.

  • internationales Strategietreffen zum Erhalt der Timbuktu-Handschriften

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة أخرى من مخطوطات تمبكتو القيمة وصلت إلى مكتبة برلين الحكومية وأصبحت في مأمن من نيران المتشددين الإسلاميين الذين حرقوا المخطوطات ودمروا الأضرحة في تومبكتو.

  • Bildergalerie Timbuktu Restauration jahrhundertealter Manuskripte

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    واستقبلت مكتبات ألمانيا مجموعة من المخطوطات المهددة بالتلف في تمبوكتو، بهدف ترميمها وابعاد التشوهات التي لحقت بهذا الإرث الانساني العالمي.

  • Angelika Neuwirth Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    المستشرقة الألمانية أنغيليكا نويفيرت تدير منذ عام 2007 مشروعا تابعا لأكاديمية العلوم برلين- براندبورغ يبحث في النصوص القرآنية من أجل وضع تفسير شامل لها في سياقها التاريخي.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    الحديث عن القرآن تزايد مؤخراً في ألمانيا بعد حملات توزيع نسخ من المصحف باللغة الألمانية من طرف السلفيين في عدد من شوارع المدن الألماينة.

  • Schule in Libyen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    حفظ القرآن عن ظهر قلب تقليد يتوارثه المسلمون جيل بعد جيل حتى في ألمانيا. كما توجد ترجمات عديدة للقرآن إلى اللغة الألمانية، قام بها ألمان وغير ألمان، مسلمون وغير مسلمين. الكاتب: عبد الرحمان عمار

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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28.6.2023, STOCKHOLM, Schweden, 20230628 Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige, säger Salwan Momika, som ansökt om tillståndet. Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring arrangemanget med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160

إدانات بعد حرق صفحات من القرآن أمام مسجد في السويد 28.06.2023

أثار تمزيق وحرق صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم ردود فعل غاضبة، صدر أبرزها من وزير الخارجية التركي، فيما وجهت الشرطة السويدية لمنفذ الحرق تهمة التحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.