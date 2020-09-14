يضم 40 مسؤولاً .. وفد بحريني رفيع المستوى يصل إسرائيل

وصل الثلاثاء (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2020) وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولاً رفيعي المستوى إلى إسرائيل، في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشريكين الإقليميين الجددين.

ووقعت كل من البحرين والإمارات منتصف أيلول/ سبتمبر اتفاقاً تطبيع للعلاقات مع إسرائيل في حديقة البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة فرانس برس إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وألغيت الزيارة بعد وقت قصير من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي شيع الاثنين بعد وفاته متأثراً بجروحه، جراء استهداف موكبه بتفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران. واتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي باغتياله.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء. ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأشكينازي الأربعاء.

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وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي، فركاش هكوهين، في بيان الثلاثاء أنه ونظيره البحريني سيوقعان الأربعاء مذكرة تفاهم سياحية ثنائية تنص على "إقامة منتدى مشترك للترويج للتبادل السياحي". وقال الوزير هكوهين إن هذه المذكرة ستمكن "عشرات الآلاف من السياح الذين سيصلون من البحرين والإمارات عند عودة رحلات الطيران، من استكشاف إسرائيل بأفضل طريقة ممكنة"، مضيفاً أن "التنقل بين الدول مفتاح السلام".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد سيتوجه في زيارة إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين في القدس الشرقية.

ويعارض فلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، مثل هذه الزيارات التي يقوم بها إماراتيون أو بحرينيون إلى المسجد. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. ويقول اليهود إنه موقع جبل الهيكل أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

ص.ش/ي.أ (أ ف ب)