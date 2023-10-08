يشاركك فراشك ويمتص دمك.. تعرف على "بق الفراش"

بق الفراش لا يزيد حجمه عادة عن أربعة إلى خمسة مليمترات فقط، وهو بيضاوي ومسطح الشكل، ولونه بني. إنه يتغذى بشكل رئيسي على دم الإنسان، ولكنه يمكن أيضًا أن يهاجم الحيوانات. عندما يمتلئ بالدم بشكل كافٍ ويشبع، يمكن أن يصبح حجمه ثلاث مرات أكبر من حجمه العادي. بق الفراش يصبح نشطا في الليل، حيث تبحث الحشرات عن ضحيتها. ويختبئ تلك الحشرات في أماكن مظلمة، في الفراش والأرائك، وفي الحقائب والملابس، وأيضًا في شقوق الأثاث.

كيف يمكن التعرف على بق الفراش؟

المؤشر على أن الغرفة قد تكون مصابة ببق الفراش هو وجود براز الحشرات على شكل نقاط سوداء صغيرة. كما يمكن أن تكون بقايا الجلد التي تتركها الحيوانات عند تسلقها بشكل منتظم مؤشرًا آخر.

ومع ذلك الشيء الأكثر وضوحًا هو لدغات هذه الحشرات الصغيرة. تصبح البقع حمراء وقد تتورم. يتراوح حجم اللدغات من بضعة مليمترات إلى عدة سنتيمترات. في معظم الحالات، تسبب هذه اللدغات حكة في المناطق المتأثرة. ردة الفعل الجلدية تختلف من شخص لآخر. وبينما يمكن أن يشعر بعض الأشخاص باللدغات بشكل ضئيل ويجدون فقط نقاطًا حمراء صغيرة على أجسامهم، يعاني آخرون من ظهور طفح جلدي أو فقاعات.

يمكن أن تظهر لدغات بق الفراش على شكل مجموعات أو بشكل فردي. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر بتأخير زمني يصل إلى سبعة أيام. يصعب تحديد لدغات بق الفراش بوضوح كونها نتيجة لعض هذه الحشرات، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حدود الصعوبة حتى بالنسبة للأطباء

هل بق الفراش خطير؟

بق الفراش هي حشرات تمتص الدم ويمكنها نظريا نقل الأمراض. ومع ذلك، حتى الآن لا توجد دلائل علمية واضحة على ذلك. يبدو أن خطر الإصابة بمرض خطير نتيجة بق الفراش ضئيل للغاية. ومع ذلك، قد تنشأ عدوى نتيجة لذلك. الأمر الخطير في لدغات بق الفراش هو الحكة الشديدة التي غالبًا ما تسببها. ويحاول المتضررون التخلص منها عبر الحك وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدوى بكتيرية.

كما يجب عدم تجاهل ردود الفعل النفسية. فالتصور بأن الشخص يشارك سريره مع العديد من ممتصي الدم الصغار يثير رهبةً مروعة لدى بعض الأشخاص. يمكن أن يتجلى ذلك في حالات قلق خطيرة وردود فعل متهورة.

كيف يمكنني الوقاية؟

بق الفراش حشرات خبيرة في الاختباء. ومع ذلك تغادر أماكن اختبائها المظلمة للبحث عن الطعام. يمكن رؤية أجسامهم البنية المسطحة بسهولة على الجدران أو على مفارش السرير أثناء البحث عن الطعام.

يجب ترك الأشياء مثل الحقائب وأمتعة السفر بعيدًا عن السرير قدر الإمكان، لأنه من المعتاد أن تكون هذه الحشرات الصغيرة هناك بشكل أكثر شيوعًا.

بق الفراش ينتعش في الأماكن الدافئة

يجب أن يُلاحظ أن انتشار بق الفراش ليس له علاقة بنقص النظافة ويمكن أن يحدث في مكان إقامة بسيط بنفس القدر الذي يحدث في فندق فخم. إذا لاحظتم لدغات على الجلد، يجب عليكم فحص السرير بحثًا عن بق الفراش. بالإضافة إلى ذلك، هم متسللون للغاية وبالتالي غالبًا ما نقوم بجلبهم كهدايا غير مرغوب فيها بأنفسنا من رحلة سفر.

كيف يمكنني التخلص من بق الفراش؟

في البداية يجب وضع الأمتعة في حوض الاستحمام وفحص محتواها بعناية بعد العودة من السفر. وهذا ينطبق بالطبع فقط إذا كان هناك اشتباه مبرر في وجود بق الفراش.

ثم يجب وضع الأشياء التي تم اصطحابها في السفر في مبرد قدر الإمكان، لأن درجات الحرارة الباردة تقتل هذه الحشرات غير المرغوب فيها. ولكن من الصعب أن تجد مبردا كبيرا بما يكفي لوضع حقيبة كاملة. يمكن غسل الملابس بسهولة، حيث يجب غسلها ببرنامج كامل عند 60 درجة مئوية على الأقل لتعريض الحشرات لهذه الحرارة لفترة طويلة.

ولكن هذه الإجراءات ليست دائمًا ناجحة. في هذه الحالة، لا يتبقى سوى استدعاء مكافح الآفات المحترف للمساعدة. يمتلك المحترفون خبرة مناسبة في اكتشاف الحشرات ولديهم وسائل لمكافحتها، وفي معظم الحالات تكون هذه المواد الكيميائية.

اعتمادًا على مدى تفشي الإصابة، قد يكون من الضروري إجراء المعالجة على مر الأسابيع. من المهم أيضًا إزالة بيوض الحشرات، حيث تتواجد بشكل رئيسي تحت شرائط الأرضية ووراء مفاتيح الإضاءة وفي مختلف الشقوق. حتى في هذا الجانب، يعرف معظم المحترفين أين يمكن العثور على هذه البيوض وكيفية مكافحتها بشكل فعال. ومع ذلك، يجب أن نعلم أن مكافحة الآفات المحترفة تتعلق أيضًا بالتكلفة.

غودرون هايزه