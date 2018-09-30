 يريد مالاً أكثر.. كيف ستتعامل السعودية مع ″ابتزازات″ ترامب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

يريد مالاً أكثر.. كيف ستتعامل السعودية مع "ابتزازات" ترامب؟

عندما يخلط رجل الأعمال بين مصطلحات المال والسياسة، تكون النتيجة تصريحات ترامب. الرجل يرغب بمال أكبر نظير حماية السعودية. فهل يتعلّق الأمر بابتزاز؟ وكيف بوسع الرياض الرّد؟ ثم هل يفتح ترامب أبواب أزمة مع حليفته الخليجية؟

مشاهدة الفيديو 02:27
بث مباشر الآن
02:27 دقيقة

ترامب والسعودية.. خطاب خشن جديد لجني المال

رغم مليارات الدولارات التي تدفعها الرياض لواشنطن على شكل صفقات جلّها من الأسلحة، لا يزال نهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمال السعودي قوياً، لدرجة أنه تناسى سريعاً تلك الصور التي جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية مايو/ أيار الماضي، وهما يبتسمان خلال التوقيع على صفقات تسّلح بقيمة 12.5 مليار دولار.

ترامب، الرئيس الذي لا يعرف للكلام الديبلوماسي طريقاً، تخلّى عن كل واجب للتحفظ أمام جمع انتخابي في ولاية فريجينا الغربية، عندما طلب مالاً أكبر من الرياض نظير ما يقدمه لها من دعم عسكري. "قُلت للملك سلمان لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله أعلم ماذا سيحدث.. السعودية معنا في أمانٍ تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب"، يقول ترامب في تصريحاته الجديدة.

الرسالة واضحة، فهو يُظهر السعودية دولة غير قادرة على الدفاع عن نفسها دون دعم أمريكي، وهو ما فسرته وسائل إعلام مناوئة للرياض بأنه إهانة جديدة لهذه الأخيرة، خاصة وأن ترامب، سبق أن صرّح في أبريل/ نيسان الماضي، بأن هناك دولاً لن تبقى أسبوعاً دون الحماية الأمريكية، وأن عليها الدفع ثمناً لهذه الحماية.

غير أنه عندما أطلق ترامب تصريحاته في أبريل/ نيسان الماضي حول الحماية الأمريكية، جاء الرّد بعد شهر بصفقات تسلّح جديدة بين واشنطن والرياض، قبل أن يكرر مطالبه مجدداً. المثير كذلك أن ترامب ذكّر الدعم المقدّم لكوريا الجنوبية واليابان، دون أن يذكر دعماً مقدماً لبلدان أخرى. وهو ما يمكن تفسيره أن ترامب يتجه إلى الدول الغنية المستورد للسلاح الأمريكي كي تدفع أكثر، بينما لا ينتظر الأمر ذاته من بلدانٍ أقل غنىً.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

من لقاء ترامب والأمير محمد بن سلمان

ابتزاز أمريكي للسعودية؟

ترى الرياض أن هناك عدواً إيرانياً يتربص بها على الدوام، لذلك ضاعفت في السنوات الأخيرة من صفقات الأسلحة، خاصة وأنها مقتنعة بوصول التهديد الإيراني إلى حدودها الجنوبية، متمثلاً في المتمرّدين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء. الحاجة السعودية للإدارة الأمريكية لا تتلّخص في السلاح فقط، بل كذلك لكبح جماح تيار داخل أمريكا يحمّل مسؤولين سعوديين مسؤولية أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وهو ما ظهر في قانون "جاستا".

غير أن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، لا يرى أن هناك ابتزازاً أمريكياً جديداً للسعودية، بقدر ما هو "توظيف رخيص من ترامب، الذي يخاطب قاعدته الانتخابية عبر الإساءة إلى المملكة. وهو ما ينبغي أن تحتج عليه هذه الأخيرة وترفضه، خاصة إذا ما استمر ترامب على المنوال ذاته"، يقول خاشقجي لـDW عربية.

ويشير الكاتب ذاته إلى أن السعودية لا تزال "تراهن على ترامب لأجل تنفيذ ما وعدها به، أيْ تحجيم دور إيران في المنطقة"، لكن المطلوب من السعودية في الآن ذاته "إعادة تقييم وضع العلاقات مع ترامب الذي أضحى موقفه في داخل الولايات المتحدة ضعيفاً".

هل تتوّفر السعودية على بدائل؟

يُدرك ترامب أن بلاده هي الموّرد الأول للسعودية في مجال التسلّح، وهو يرغب في الحفاظ على هذه المكانة لدرجة أنه مارس ضغوطاً كبيرة على السعودية حتى لا تشتري منظومة S400 من روسيا. رضوخ الرياض لهذه الضغوط، بيّن أن دائرة البدائل ضيّقة أمامها، وأن لا حلّ لها للاستمرار في صفقات تسلحها، خاصة مع إصرارها على الاستمرار في قيادة التحالف ضد الحوثيين، سوى الاعتماد على أسلحة واشنطن وحلفائها كلندن وباريس.

مشاهدة الفيديو 01:44
بث مباشر الآن
01:44 دقيقة

المال مقابل الأمان - أحلام ترامب أصبحت حقيقة بعد ثلاثين عاما

لكن جمال خاشقجي يرى أن ترامب مخطئ عندما يظن أنه هو من يحمي السعودية في مواجهة إيران: "إن افترضنا أن السعودية ستواجه ايران، فستكون حرباً مكلفة على الطرفين وعلى العالم. أما السعودية فهي تملك قوة كافية لحماية نفسها، ولا تحتاج سوى أن تعرف من هم حلفاؤها". ويوّضح خاشقجي أكثر أن الرياض "تستطيع حماية نفسها بقدراتها الذاتية وبامتدادها الإسلامي، شرط أن تعيد ترتيب تحالفاتها من جديد".

"من وجهة نظر سياسية، البدائل نادرة بالنسبة للسعودية" يقول سيباستيان سونز، محلّل من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، مشيراً في حديث مع DW إلى أن الروابط التاريخية بين واشنطن والرياض "تعيق أيّ تقارب بين هذه الأخيرة وأيّ خصم آخر خاصة روسيا".

لكن من الناحية الاقتصادية، وعت الرياض بضرورة تنويع الشركاء بدل الاقتصار على الولايات المتحدة، وهو ما يؤكده سونز بقوله إن السعودية اتخذت منذ مدة هذا الخيار، بل واتجهت إلى خصوم اقتصاديين للولايات المتحدة، منهم روسيا والصين والهند. وما ساهم في هذه الخطوات، يتابع المتحدث، هو بدء السعودية في تنويع اقتصادها (خاصة رؤية 2030) بدل التركيز على النفط، وذلك في وقت أضحت فيه الولايات المتحدة أكثر اكتفاءً في مجال الطاقة، مستفيدة من مخزونها في النفط الصخري.

خلافات تؤدي لأزمة؟

رغم أن السعودية والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة قوية منذ عقود، إلّا أن مؤشرات الخلاف ظهرت على الدوام بينهما. صعود ترامب إلى الرئاسة جعل المتتبعين يتنبؤون بتذليل بعض الخلافات التي ظهرت بين الجانبين في فترة باراك أوباما، بيدَ أنه، ورغم البداية الوردية للعلاقات، خاصة مع رقص ترامب فرحاً بعد حصوله على عقود من السعودية تجاوزت 500 مليار دولار، ظهرت ملفات خلاف متعددة.

Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

الصراع الإيراني-السعودي يمثل عنصراً هاماً لدى الإدارة الأمريكية

من نقاط الخلاف أن واشنطن لا تنظر بعين الود إلى الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، إذ لا يرغب ترامب في دعم حرب كشفت التقارير الأممية عن هول تكلفتها الإنسانية. من نقاط الخلاف كذلك الفيتو السعودي الأخير على صفقة القرن، إذ كان ترامب يظن أن الرياض ستكون طرفاً أساسياً في خطته حلّ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي برؤيته الخاصة. وهناك كذلك استمرار الأزمة الخليجية التي تقول واشنطن إنها أثرت عليها سلبياً في مجالات متعددة منها العسكري والمالي والأمني.

غير أن كل هذا الخلاف يبقى غير مرّشح للتحوّل إلى أزمة لأسباب متعددة، منها التخبط الكبير في سياسات ترامب الخارجية وفتحه جبهات توتر مع العديد من حلفاء بلاده التقليديين، لدرجة أن هناك دولاً عديدة تجاهلت تصريحاته بشأنها، وهو أمر يتوقع جمال خاشقجي أن يتكرّر حالياً مع السعودية وكوريا الجنوبية واليابان. ومنها كذلك طبيعة المصالح التي تجمع بين السعودية والولايات المتحدة، خاصة وأنهما يواجهان "عدواً" مشتركاً في الشرق الأوسط هو إيران.

يوّضح سيباستيان سونز هذا الأمر بالقول إن إيران وسعت دائرة حلفائها وباتت تجمع تركيا وروسيا وحتى قطر، في وقت تعززت فيه جبهة معادية لإيران تجمع السعودية والإمارات والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة. ويظهر أن النجاحات التي باتت إيران تحققها في الشرق الأوسط على حساب السعودية، حسب ما يشير إليه سونز، بدءاً من الساحة السورية، ومروراً بالعراق، وانتهاءً باليمن، رغم أن إيران لا تستثمر كثيراً لتحقيق هذه النجاحات وفق قول الخبير، ستدفع بواشنطن والرياض إلى تكثيف التعاون والاستمرار في حلفٍ يواجه تحديات كبيرة.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

ترامب يطارد مال السعودية حتى آخر هَللة!  

فيتو سعودي ضد "صفقة القرن".. لكن بأيّ ثمن؟  

"ادفع لتبقى" – جنود ترامب مقابل أموال الخليج؟

لا يفوت الرئيس الأمريكي ترامب مناسبة إلا ويذكر فيها قادة دول الخليج بأنهم باقون بفضل أمريكا، مطالبا إياهم بدفع الأموال. فهل هذه السياسة توجه أمريكي جديد جاء به ترامب؟ وما الذي كسبه الخليجيون من الأموال التي دفعوها؟ (25.04.2018)  

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ترامب والسعودية.. خطاب خشن جديد لجني المال  

المال مقابل الأمان - أحلام ترامب أصبحت حقيقة بعد ثلاثين عاما  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabische Rial

تحليل: السعودية نحو مزيد من المديونية وشد الأحزمة 30.09.2018

تقترض السعودية بسرعة لافتة عشرات مليارات الدولارات من مصارف غربية عدة. ويعني ذلك زيادة عبء خدمة الدين وزعزعة استقرار العملة وتراجع مستوى المعيشة، إضافة إلى تبعات لا تقتصر على وقف دعم دول ومنظمات تعتمد على المال السعودي.

Belgien Brüssel Ahvaz Proteste Minderheit

الأقليات العرقية.. كيف تتعامل إيران مع ملف ساخن يجذب خصومها؟ 24.09.2018

انفصاليون يتبنون هجوم الأهواز، وطهران توزع الاتهامات على أطراف متعددة. تدرك إيران حساسية منطقة الأهواز، خاصة وأن هناك من يراهن على المكوّن العرقي لكسر شوكة النظام الإيراني المتهم بالتدخل في شؤون جلّ جيرانه.

المحلل السياسي أمين قمورية: هذا أهم ما يريده ترامب من الأمير محمد بن سلمان 20.03.2018

المحلل السياسي أمين قمورية: هذا أهم ما يريده ترامب من الأمير محمد بن سلمان في زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  