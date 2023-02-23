يريد الاستمتاع بحياته أكثر - ميسي يعلن أنه سينضم لميامي الأمريكي

في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء (السابع من يونيو/ حزيران 2023)، أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك لينهي بذلك التكهنات حيال عودة محتملة إلى برشلونة الإسباني أو القبول بعرض سعودي خيالي.



وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاماً) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

وارتبط ميسي بالعودة لبرشلونة لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

وقال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظراً لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه. وأضاف: "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع النجم الأرجنتيني: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أم أل أس لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر". وأردف قائلا "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

ووكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن ميسي رفض عرضا ضخما من السعودية وسينتقل إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وفي حالة إبرام الصفقة مع ميامي، فإن الأرجنتيني البالغ عمره 35 عاما سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد كشف لرويترز هذا الأسبوع أن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته كما أراد أيضا تحقيق أقصى استفادة من عقده مع شركة أديداس وشركة آبل المرتبطة بعقد مع رابطة الدوري الأمريكي "أم أل أس".

ويحصل الدوري الأمريكي على عائد ثابت يبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا من آبل حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث آبل تي.في لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر/ كانون الأول وحصل على سبع كرات ذهبية وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية خلال موسميه مع سان جيرمان.

وارتبط المهاجم بالانتقال لفريق الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا رسميا.

وتتطلع السعودية لجذب أفضل لاعبي مسابقات الدوري في أوروبا ونجحت في إقناع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى النصر بعد فترة قصيرة من كأس العالم كما انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد أمس الثلاثاء.

يذكر أن ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنجليس جالاكسي بلقب الدوري مرتين، يشترك في ملكية إنتر ميامي.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)