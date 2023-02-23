 يريد الاستمتاع بحياته أكثر - ميسي يعلن أنه سينضم لميامي الأمريكي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.06.2023

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رياضة

يريد الاستمتاع بحياته أكثر - ميسي يعلن أنه سينضم لميامي الأمريكي

لن ينتقل للسعودية ولن يعود إلى برشلونة، فبعد تقرير إعلامي أشار إلى أنّ ميسي سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، أكد الأسطورة الأرجنتنيي بنفسه الأمر وقال إنه "حان الوقت .. لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي أكثر".

صورة من الأرشيف للأسطورة ميسي مع ولديه تياغو وماتيو (6/5/2017)

صورة من الأرشيف للأسطورة ميسي مع ولدين من أبنائه الثلاثة. الآن يريد ميسي مغادرة أوروبا من أجل الاستمتاع بحياته اليومية أكثر في الولايات المتحدة. (6/5/2017)

في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء (السابع من يونيو/ حزيران 2023)، أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك لينهي بذلك التكهنات حيال عودة محتملة إلى برشلونة الإسباني أو القبول بعرض سعودي خيالي.

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وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاماً) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

وارتبط ميسي بالعودة لبرشلونة لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

وقال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظراً لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه. وأضاف: "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع النجم الأرجنتيني: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أم أل أس لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر". وأردف قائلا "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

ووكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن ميسي رفض عرضا ضخما من السعودية وسينتقل إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وفي حالة إبرام الصفقة مع ميامي، فإن الأرجنتيني البالغ عمره 35 عاما سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد كشف لرويترز هذا الأسبوع أن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته كما أراد أيضا تحقيق أقصى استفادة من عقده مع شركة أديداس وشركة آبل المرتبطة بعقد مع رابطة الدوري الأمريكي "أم أل أس".

ويحصل الدوري الأمريكي على عائد ثابت يبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا من آبل حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث آبل تي.في لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر/ كانون الأول وحصل على سبع كرات ذهبية وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية خلال موسميه مع سان جيرمان.

وارتبط المهاجم بالانتقال لفريق الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا رسميا.

وتتطلع السعودية لجذب أفضل لاعبي مسابقات الدوري في أوروبا ونجحت في إقناع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى النصر بعد فترة قصيرة من كأس العالم كما انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد أمس الثلاثاء.

يذكر أن ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنجليس جالاكسي بلقب الدوري مرتين، يشترك في ملكية إنتر ميامي.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


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