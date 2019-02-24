 يد صناعية تستقبل ″الحس العميق″ | عالم المنوعات | DW | 24.02.2019

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منوعات

يد صناعية تستقبل "الحس العميق"

نجح فريقي بحثي إيطالي في ابتكار يد صناعية متطورة تتيح للأشخاص مبتوري الأطراف استعادة الإحساس باليد مثلما تفعل الذراع الطبيعية للإنسان، مما يسهل تعايشهم أيضا مع الأطراف الاصطناعية وتسهيل أمور حياتهم.

Cyborg bionische Handprothese (picture-alliance/AP Images/J. Hayward)

صورة من الأرشيف لذراع اصطناعية

ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا يدا صناعية تتيح للمستخدم القدرة على استقبال الحس العميق، ويقصد بذلك القدرة على إدراك موضع اليد قبل وأثناء تنفيذ الحركة وبعدها. ويتيح الطرف الصناعي الجديد الذي طوره باحثون في معهد الأبحاث المتطورة بمدينة بيزا وجامعة جيميلي في إيطاليا للأشخاص مبتوري الأطراف استعادة إحساس يشبه الإحساس الطبيعي باليد الصناعية.

وتسمح التقنية الجديدة للمستخدم بأن يلتقط غرضا ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. وتم اختبار الذراع الجديدة بنجاح في عدة حالات، وهي تعمل بواسطة منظومة على غرار شبكة الأعصاب الطبيعية في جسم الانسان، حيث يمكنها إعطاء استجابة شعورية فورية مثلما تفعل الذراع الطبيعية للشخص.

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طرف اصطناعي حساس

ونقل موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سلفيسترو ميسيرا أستاذ الهندسة البيولوجية في معهد الأبحاث المتطورة قوله إن "التجربة تثبت أن البدائل العصبية التي تعتمد على محاكاة شبكة الأعصاب البشرية يمكن أن تعطي نفس الاستجابة بشأن وضع اليد بشكل تلقائي"، مؤكدا أن "مخ الانسان لا يواجه أي مشكلة في التعامل مع المعلومات التي تصله من الطرف الصناعي مما يساعد في تحقيق نتائج مثالية".

ط.أ/ ه.د (د. ب. أ)

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    الروبوتات في حياتنا

    نتعايش مع الروبوتات كل يوم في حياتنا دون أن ندري: فهي في منازلنا ومدارسنا وأسواقنا وسياراتنا، إنها في كل مكان نذهب إليه. فهي تجيب على مكالماتنا الهاتفية وتفتح لنا الأبواب، تضيء لنا الأضواء وتضمن بقاءنا في حالة دفء أو برودة كافية. إنها تبيعنا الطعام والمشروبات، تستوفي المال، بل وحتى تحرص على أن لا نضيع مشاهدة برنامجنا التلفزيوني المفضل.

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    الروبوتات في حياتنا

    مشهد من فيلم "ستار وورز" يعرض لنا روبوتا متكلما يشبه الإنسان في قصة لفيلم أطلق عليه سابقا اسم الخيال العلمي، لكن الآن وبعد مرور 35 عاما على إنتاج هذا الفيلم أصبح هذا الخيال العلمي حقيقة نعيشها كل يوم في حياتنا. لا تبدو الروبوتات الحديثة في الغالب مماثلة لتلك التي نعرفها من الأفلام والكتب ولذلك لا ندرك أنها روبوتات في الحقيقة.

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    الروبوتات في حياتنا

    ... فشركات تصنيع السيارات مثلا اعتمدت بصورة كبيرة على الروبوتات في صناعتها، كما يظهر في الصورة لروبوت في شركة فولكسفاغن وهو يؤدي عمله في ربط الركائز الحديدية لسيارة غولف الشهيرة.

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    الروبوتات في حياتنا

    ... والإشارة الضوئية هذه، رغم بساطتها، فهي عبارة عن روبوت يعمل بصورة مبرمجة أوتوماتيكية ويمكن التحكم به من على بُعد.

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    الروبوتات في حياتنا

    لكن استعمالات الروبوت اتسعت لتدخل مجالات مختلفة من الحياة، كلعبة كرة القدم مثلا.

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    الروبوتات في حياتنا

    ومن منا لا يرغب بامتلاك هذا الروبوت الذكي الذي يحضر لنا طعامنا، ويمكنه في المستقبل القريب القيام بكثير من الخدمات التي يحتاجها المرضى والعجزة وكبار السن؟

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    الروبوتات في حياتنا

    أو من منا لا يرغب بامتلاك هذا الروبوت الذي يمسح لنا نوافذ المنزل بعناية فائقة ويخفف عنا أعباء العمل المنزلي الرتيب.

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    الروبوتات في حياتنا

    كما غزت الروباتات ألعاب الأطفال في السنوات الأخيرة، وبدلا من الدمية الصامتة هناك روبوتات على شكل دمى أطفال يمكنها التفاعل مع الطفل كالكلام معه أو الغناء له. وبالفعل نجحت "الدمية الروبوت" في جذب الأطفال.

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    الروبوتات في حياتنا

    وبعض الشركات الكبيرة وظفت روبوتات وأسندت إليها مهمة استقبال الموظفين الجدد في الشركة وإجراء مقابلات التوظيف معهم.

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    الروبوتات في حياتنا

    كما طورت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا روبوتا ذكيا – كيوريوسيتي - ليسبق الإنسان ويحط على سطح المريخ ويدهش العالم بالمهمات التي ينفذها: من التقاط الصور وحتى أخذ عينات من تربة الكوكب الأحمر وتحليلها وإرسال نتائجها إلى الأرض.

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    الروبوتات في حياتنا

    دور العجزة اقترحت روبوتات للجلوس مع نزلاء هذا الطابق في المبنى لتسليتهم وقضاء الوقت معم.

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    الروبوتات في حياتنا

    يجري حاليا تطوير يد إلكترونية، وهي عبارة عن روبوت يستقبل أوامره من الدماغ ويستخدمه البشر الذين فقدوا إحدى اليدين . وربما يتم تطوير هذه اليد الإلكترونية وزراعتها في جسم روبوت متكامل.

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    الروبوتات في حياتنا

    بعض الشركات في ألمانيا تستعمل روبوتات طائرة لمسح وتصوير المناطق التي يصعب الوصول إليها بطريق غير طريق الجو.

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    الروبوتات في حياتنا

    وقد نجد في المستقبل كائنات مبرمجة ترافقنا في الشارع وتريد أن تتعلم أحاسيسنا لتتفاهم معنا، فهل يصبح ذلك حقيقة فعلا أم سيبقى محض خيال؟ الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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