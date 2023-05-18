 يتعهد بطرد "10 ملايين لاجئ".. كليجدار أوغلو يخطب ود القوميين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2023

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يتعهد بطرد "10 ملايين لاجئ".. كليجدار أوغلو يخطب ود القوميين

تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.

ستشهد تركيا جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ الجاري بين أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.

ستشهد تركيا جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ الجاري بين أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.

تعهّد مرشح المعارضة التركية  كمال كليجدار أوغلو  الخميس (18 مايو/ أيار 2023) إعادة ملايين اللاجئين سعيا لكسب تأييد القوميين المتشددين الذين ساهموا في دفع انتخابات نهاية الأسبوع الماضي الرئاسية إلى دورة ثانية. وأدلى زعيم المعارضة العلمانية بأول خطاب له منذ انتخابات الأحد التاريخية التي حلّ متأخرا فيها بخمس نقاط تقريبا عن الرئيس  رجب طيب أردوغان.  

وكان أداء كليجدار أوغلو (74 عاما) الأفضل للمعارضة منذ تولى أردوغان السلطة قبل عقدين، لكنه لم يرق إلى توقعات الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات وخيّب آمال المعارضة.

ومذاك أدخل زعيم المعارضة تغييرات في فريق حملته وشدد رسالته لكسب الناخبين اليمينيين في   جولة الإعادة  المقررة في 28 أيار/ مايو الجاري. كما يخطط لعقد لقاء مع  سنان أوغان، وهو يميني متشدد نال 5,2 في المئة من الأصوات ولم يحسم قراره بعد بشأن الشخصية التي سيدعمها.

مختارات

وأفاد كليجدار، وهو موظف حكومي سابق: "أردوغان، لم تقم بحماية الحدود وشرف البلاد.. أدخلت عمدا أكثر من 10 ملايين لاجئ إلى هذا البلد.. فور وصولي إلى السلطة، سأعيد كل اللاجئين إلى بلدهم".

ولطالما أصدر الزعيم العلماني تصريحات معادية للمهاجرين، لكنه لم يُطلق تعهده الأخير بإعادتهم إلى بلادهم على الفور، سوى بعد أن حل في المركز الثاني بعد أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 أيار/ مايو الجاري.

ويحتاج بشكل ملح للفوز بأصوات الأنصار القوميين للمرشح الخاسر في الجولة الأولى سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، ولن يشارك في جولة الإعادة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 3,9 مليون لاجئ في  تركيا، من بينهم لاجئون من دولة سوريا المجاورة. وتضع الحكومة التركية الرقم عند حوالي 4 ملايين،  كثير منهم من سوريا  وأفغانستان وباكستان. ولا يقدم كليجدار أوغلو أي بيانات تدعم زعمه بأن البلاد تأوي 10 ملايين لاجيء.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي والباحث في شؤون الهجرة مراد أردوغان إن مثل هذه الأرقام المرتفعة والحساسة سياسيا "هي أرقام تخمينية للغاية" يصعب إثباتها، مضيفا أن عدد المهاجرين غير النظاميين، على وجه الدقة، في تركيا، غير واضح.

وأكد الخبير في شؤون الهجرة أن الخطاب التحريضي لن يساعد كليجدار أوغلو سوى في حصد 1 بالمائة إضافية فقط من الأصوات.

وسبق أن أشار أوغان إلى أنه لن يدعم إلا مرشّحا ينفّذ حملة أمنية ضد المهاجرين ويكافح "الإرهاب"، وهو المصطلح المستخدم في تركيا لدى الحديث عن  المقاتلين الأكراد.

في هذا السياق يقول هوارد إيسنستات، الخبير بالشأن التركي في معهد الشرق الأوسط، إنّ كليجدار أوغلو كان يسعى لجذب القوميين من خلال مهاجمة السوريين لأنّ  الأكراد  يشكّلون جزءاً مهماً من قاعدته. ويضيف إيسنستات "الأكراد جزء كبير من ائتلافه"، وتابع "لكنّ السوريين هدف آمن نسبياً، لأنّهم في الغالب لا يستطيعون التصويت".

بالمقابل حظي أردوغان وحزبه الإسلامي بتأييد واسع في أوساط المسلمين في العالم لاستقباله الفارين من النزاعات في بلدان مثل سوريا. وباتت تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين في العالم بلغ عددهم خمسة ملايين خلال العقد الأخير.

وساهم اتفاق منفصل عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في التخفيف من أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا عبر السماح للأشخاص الساعين للوصول إلى غرب أوروبا بالاستقرار في تركيا. وبموجب الاتفاق حصلت تركيا من بروكسل على تمويل قدره مليارات اليورو.

لكن تأثيرات الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع اقتراب الانتخابات، ما أدى إلى ازدياد حدة المشاعر المعادية للمهاجرين. وحاولت حكومة أردوغان إيجاد حل وسط.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية سليمان صويلو الخميس إن تركيا أعادت حتى الآن أكثر من نصف مليون سوري. وأضاف: "لن نحوّل تركيا إلى مستودع للاجئين ولم نفعل ذلك حتى الآن. لكن السوريين أشقاء لنا". وتابع صويلو بالقول: "لا يمكننا إرسالهم إلى الموت. ولم نقم بذلك. لا يريد طيب أردوغان أن يتم تذكره على أنه الزعيم الذي أرسل السوريين إلى الموت".

وفي هذا السياق قال إيسنستات إنّ أردوغان بدا مرتاحاً قبل جولة الإعادة ولم يكن بحاجة إلى تغيير لهجته بشكل جذري. وأضاف المحلّل السياسي التركي: "شعر (أردوغان) كأنّه في خطر قبل يوم الأحد ... لا أظن أنه يشعر بهذه الطريقة بعد الآن".

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • A man and woman at work in a field of leeks

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.

  • Children pose for the camera in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.

  • A girl at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.

  • Dihal and his daughter sit on the floor in a run-down room

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    "في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".

  • Farm workers on a field in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.

  • Children stand outside makeshift tents in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.

  • A boy plays in Torbali. Ramshackle accomodation is seen in the background

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.

  • Children at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.

    الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م


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