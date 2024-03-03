  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
مجتمعألمانيا

يتصدرهم السوريون.. عدد قياسي للأطباء الأجانب في ألمانيا

٣ مارس ٢٠٢٤

كشف تقرير إعلامي في ألمانيا الأحد أن عدد الأطباء الأجانب تضاعف خلال السنوات العشر الماضية في ألمانيا محققا نسبة قياسية. ويأتي السوريون في مقدمة الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا.

https://p.dw.com/p/4d7E9
بلغ عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا حوالي 64 ألفا ونسبة 10 في المائة منهم سوريون
بلغ عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا حوالي 64 ألفا ونسبة 10 في المائة منهم سوريونصورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

أفاد تقرير إعلامي بأن عدد الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا تضاعف خلال العقد الماضي ليصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 63 ألف و763 طبيبا.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي أوردته صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية استنادا إلى إحصاء الأطباء التابع لغرفة الأطباء الاتحادية في ألمانيا.

وأوضح التقرير أن أغلب الأطباء الذين لا يحملون جواز سفر ألمانيًا ينحدرون من دول تابعة للاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أخرى من خارج التكتل بالإضافة إلى دول من الشرق الأوسط.

وأظهر التقرير أن السوريين يشكلون أكبر فئة من الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا بـ 6120 طبيبا تلاهم الرومانيون بـ 4668 طبيبا ثم النمساويون بـ 2993 طبيبا ثم اليونانيون بـ 2943 طبيبا ثم الروس بـ 2941 طبيبا وأخيرا الأتراك بـ 2628 طبيبا.

ويحذر ممثلو الأطباء من تزايد المشاكل الناجمة عن سوء مهارات اللغة الألمانية للزملاء الأجانب، وقال يورغن هوفارت المدير التنفيذي لنقابة أطباء ولاية راينلاند بفالتس لصحف مجموعة فونكه إن "عدم كفاية المهارات اللغوية يعد مشكلة جسيمة بالفعل في الوقت الحالي".

وتوقع هوفارت أن تتفاقم هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة "لأنه  سيكون لدينا المزيد من الأطباء الأجانب" مشيرا إلى أن نقص الأطباء في ألمانيا يمثل واحدا من أسباب الحاجة إلى زيادة عدد الأطباء الأجانب.

م.س/ ح.ز (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مريدولا سينغ، القادمة من الهند، تستعرض بفخر جواز سفرها الجديد في فرانكفورت

ألمانيا - رقم قياسي للتجنيس عام 2022 والعدد مرشح لزيادة "هائلة"

ألمانيا - رقم قياسي للتجنيس عام 2022 والعدد مرشح لزيادة "هائلة"

منذ عام 2002 لم يحصل الكثير من الأجانب على الجنسية الألمانية مثلما حدث في عام 2022. وكانت أكبر الزيادات في حالات التجنيس لأشخاص من سوريا وأوكرانيا والعراق، ومن المتوقع أن يتح القانون المنتظر تجنيس أعداد كبيرة.
سياسة١ يونيو ٢٠٢٣