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يان بومرمان

يان بومرمان إعلامي ألماني ساخر ينتقد رجال السياسة في ألمانيا وخارجها يبث على قناة (زد دي إف نيو). اشتهر مؤخراُ بقصيدة هجاء تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولد يان بومرمان في 23 فبراير/ شباط 1981 في مدينة بريمن. يعمل في الاذاعة والتلفزيون. تحظى برامجه بشعبية كبيرة وسط الشباب بألمانيا بسبب الكوميديا الساخرة كسلاح لنقد رجال السياسة .

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

أنقرة-برلين: "نقد لاذع"... فتخطيط لاعتداد وأسئلة تتواتر 21.12.2017

مجموعة قومية مقربة من تركيا، خططت للاعتداء على الإعلامي الساخر يان بومرمان بسبب مهاجمته للرئيس أردوغان في قصيدة شعرية. هذا ما كشفته وسائل إعلام ألمانية. فكيف يمكن قراءة هذا الحدث وكيف سيؤثر على سمعة تركيا و أردوغان.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ستوديو الحدث: أنقرة-برلين: "نقد لاذع"... فتخطيط لاعتداد وأسئلة تتواتر 19.12.2017

مجموعة قومية مقربة من تركيا، خططت للاعتداء على الإعلامي الساخر يان بومرمان بسبب مهاجمته للرئيس أردوغان في قصيدة شعرية. هذا ما كشفته وسائل إعلام ألمانية. فكيف يمكن قراءة هذا الحدث وكيف سيؤثر على سمعة تركيا و أردوغان.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

مصادر إعلامية: أنصار لأردوغان حرضوا "بلطجية" للاعتداء على إعلامي ألماني 14.12.2017

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن مجموعة قومية مقربة من تركيا، خططت السنة الماضية للاعتداء على الإعلامي الساخر يان بومرمان، الذي تسبب في توتر كبير في العلاقات بين تركيا وألمانيا، بسبب قصيدة لاذعة ضد الرئيس التركي رجب أردوغان
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

أردوغان يستأنف ضد حكم محكمة ألمانية بشأن قصيدة "ساخرة" 12.07.2017

قالت محكمة هامبورغ الألمانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استأنف ضد حكم أصدرته بشأن قصيدة الإعلامي الألماني يان بومرمان الساخرة. وكانت المحكمة قد حظرت على بومرمان تكرار أبيات بعينها من القصيدة دون حظر القصيدة كلها.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Das Landgericht Hamburg hat auf Antrag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine einstweilige Verfügung gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann erlassen. Das teilte das Gericht am Dienstag (17.05.2016) mit. /EPA/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa 0648 vom 17.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Presidential Press Office/O. Spata

محكمة ألمانية تحظر إعادة نشر أجزاء من قصيدة مسيئة لأردوغان 10.02.2017

قررت محكمة مدينة هامبورغ الألمانية حظر إعادة نشر أبيات معينة من قصيدة للإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان تتضمن إساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den Moderator Jan Böhmermann (l, Aufnahme vom 22.02.2012) und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (Aufnahme vom 01.04.2015). Fotos: Britta Pedersen/Robert Ghement/dpa (zu dpa-Korr «Kunst mit Kollateralschäden: Das Phänomen Jan Böhmermann» vom 06.04.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/B. Pedersen/R. Ghement und Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a ceremony on the occasion of 171st anniversary of foundation of the Turkish National Police at the Presidential Complex in Ankara, on April 7, 2016. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Thursday warned the European Union that Ankara would not implement a key deal on reducing the flow of migrants if Brussels failed to fulfil its side of the bargain. Erdogan's typically combative comments indicated that Ankara would not sit still if the EU fell short on a number of promises in the deal, including visa-free travel to Europe for Turks by this summer. / AFP / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) copyright.

مواجهة قضائية جديدة بين أردوغان وإعلامي ألماني ساخر 02.11.2016

من المنتظر أن تصدر محكمة ألمانية في هامبورغ حكمها النهائي في الدعوى التي رفعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان في العاشر من شباط/ فبراير المقبل. وكان بومرمان قد ألف قصيدة هجائية ضد أردوغان.
Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der im März 2016 auf ZDFneo eine umstrittene «Schmähkritik» an Präsident Recep Tayyip Erdogan vortrug, ist als Videoeinspiel bei der ersten Verleihung des Preises für Popkultur des Vereins zur Förderung der Popkultur am 09.09.2016 im Tempodrom in Berlin zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/B. Pedersen

أردوغان ينوي الطعن ضد قرار حفظ التحقيق مع بومرمان 05.10.2016

بعد قرار الادعاء الألماني حفظ التحقيقات مع الإعلامي الساخر يان بومرمان على خلفية قصيدة ساخرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن محامي الأخير أن موكله يعتزم الطعن ضد القرار.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Das Landgericht Hamburg hat auf Antrag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine einstweilige Verfügung gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann erlassen. Das teilte das Gericht am Dienstag (17.05.2016) mit. /EPA/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa 0648 vom 17.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Presidential Press Office/O. Spata

ألمانيا: حفظ التحقيقات ضد بومرمان في قضية إهانة أردوغان 04.10.2016

في خطوة جاءت مفاجئة، قرر الادعاء الألماني وقف التحقيقات ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان على خلفية قصيدة هجائية رأى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إهانة له. وكانت محكمة في هامبورغ قد قضت بحظر نشر فقرات من القصيدة.

Titel: Jan Böhmermann's neues Videoclip Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=q72IZzpluQs

الكوميدي يان بومرمان يستلقي عارياً بجانب ميركل 27.08.2016

نشر الإعلامي الألماني الساخر والمثير للجدل يان بورمرمان فيديو كليب جديد لأغنية راب يسخر فيها من بعض وسائل الإعلام ومنتقديه. كما ظهرت في الفيديو شخصيات سياسية مشهورة عارية، كالمستشارة أنغيلا ميركل والرئيس يوآخيم غاوك.
epa05254827 A composite picture made of file pictures shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan during a press conference in Bucharest, Romania, 01 April 2015 (L) and German comedian and television host Jan Boehmermann posing in Berlin, Germany, 22 February 2012 (R). Turkish President Erdogna on 11 April 2016 filed a request for prosecution against German satirist Boehmermann, the Mainz public prosecutor's office confirmed. German prosecutors had on 06 April 2016 initiated inquiries on Boehmermann on the suspicion of insulting representatives of foreign states. In his satirical TV show 'Neo Magazin Royale' which was aired on 31 March, Boehmermann declaimed an invective poem targeted at Turkish president Erdogan. EPA/ROBERT GHEMENT copyright:

أردوغان لم يسحب دعواه ضد الإعلامي الألماني بومرمان 30.07.2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول أنه سيسقط الدعاوى القضائية التي رفعها ضد أشخاص اتهمهم بإهانته، إلا أنه يبدو أن ألمانيا ستكون مستثناة، وستبقى الدعوى ضد الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان مرفوعة.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den Moderator Jan Böhmermann (l, Aufnahme vom 22.02.2012) und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (Aufnahme vom 01.04.2015). Fotos: Britta Pedersen/Robert Ghement/dpa (zu dpa-Korr «Kunst mit Kollateralschäden: Das Phänomen Jan Böhmermann» vom 06.04.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/B. Pedersen/R. Ghement und Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a ceremony on the occasion of 171st anniversary of foundation of the Turkish National Police at the Presidential Complex in Ankara, on April 7, 2016. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Thursday warned the European Union that Ankara would not implement a key deal on reducing the flow of migrants if Brussels failed to fulfil its side of the bargain. Erdogan's typically combative comments indicated that Ankara would not sit still if the EU fell short on a number of promises in the deal, including visa-free travel to Europe for Turks by this summer. / AFP / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) copyright.

ألمانيا: حظر نشر أجزاء من قصيدة تسخر من أردوغان 17.05.2016

حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصرا جزئيا في معركته القضائية في ألمانيا ضد الفنان الساخر يان بومرمان. فقد أصدرت محكمة في هامبورغ حكما أوليا يقضي بحظر إعادة نشر مقاطع من قصيدة ساخرة لبومرمان اعتبرها أردوغان تشهيرا به.
13.04.2016++++++Der Vorstandsvorsitzende des Medienunternehmens Axel Springer SE, Mathias Döpfner blickt am 13.04.2016 in Berlin zu Beginn der Hauptversammlung des Konzerns in die Kamera des Fotografen. Türkei , Böhmermann , Erdogan (c) picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

رفض دعوى أردوغان ضد رئيس مجموعة إعلامية ألمانية 10.05.2016

فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استصدار أمر من المحكمة يقضي بمنع ماتياس دوبفنر مدير مجموعة أكسل شبرينغر الإعلامية، التي تصدر صحيفة بيلد الشعبية، من دعم الفنان الساخر يان بومرمان الذي يتهمه الرئيس التركي بإهانته.
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الإعلامي الألماني الساخر بومرمان ينتقد ميركل 04.05.2016

عاد الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان مجددا ليطلق تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الرئيس التركي أردوغان، كما انتقد المستشارة ميركل وطريقة تعاملها مع الدعوى القضائية التي حركها الرئيس التركي ضده بتهمة "الإهانة".
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den Moderator Jan Böhmermann (l, Aufnahme vom 22.02.2012) und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (Aufnahme vom 01.04.2015). Fotos: Britta Pedersen/Robert Ghement/dpa (zu dpa-Korr «Kunst mit Kollateralschäden: Das Phänomen Jan Böhmermann» vom 06.04.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/B. Pedersen/R. Ghement und Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a ceremony on the occasion of 171st anniversary of foundation of the Turkish National Police at the Presidential Complex in Ankara, on April 7, 2016. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Thursday warned the European Union that Ankara would not implement a key deal on reducing the flow of migrants if Brussels failed to fulfil its side of the bargain. Erdogan's typically combative comments indicated that Ankara would not sit still if the EU fell short on a number of promises in the deal, including visa-free travel to Europe for Turks by this summer. / AFP / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) copyright.

"إهانة الرئيس"..نص في القانون الألماني يستغله إردوغان 15.04.2016

بناء على المادة 103 من قانون العقوبات وافقت ألمانيا على مقاضاة الإعلامي الساخر يان بومرمان، بناء على طلب تركيا على خلفية "إهانة" الرئيس إردوغان. فما هو فحوى هذا النص القانوني، وهل هناك سوابق قضائية مشابهة استندت إليها؟
06.02.2015+++++++++Jan Böhmermann bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow Bettina und Bommes im NDR-Studio auf dem Messegelände. Hannover, 06.02.2015 Copyright: Imago/Future Image/U. Glockmann BERLIN, GERMANY - MARCH 22: German Chancellor Angela Merkel gives a statement to the media following today's terrorist attacks in Brussels on March 22, 2016 in Berlin, Germany. The Islamic State has claimed responsibility for the attack in which terrorists detonated three explosive devices at Brussels airport and in a metro train and killed over 20 people. (Photo by Sean Gallup/Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 31: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at the Brookings Institution, March 31, 2016 in Washington, DC. Erdogan met with U.S. Vice President Joe Biden this morning and is also scheduled to dedicate a new Islamic cultural center in suburban Washington on Saturday. (Photo by Drew Angerer/Getty Images

ردود فعل متباينة في ألمانيا على مقاضاة إعلامي ساخر 15.04.2016

أثارت استجابة الحكومة الألمانية لطلب من تركيا بمقاضاة الإعلامي الألماني يان بومرمان بتهمة إهانة أردوغان ردود فعل متباينة في ألمانيا. واعتبر رئيس كتلة الاشتراكي الديمقراطي، الحليف الحاكم، القرار خاطئا.
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الحكومة الألمانية تسمح بمقاضاة الإعلامي الساخر يان بومرمان بسبب قصيدته الهجائية بحق أردوغان 15.04.2016

الحكومة الألمانية تسمح بفتح تحقيق ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان بسبب قصيدته الهجائية بحق أردوغان
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