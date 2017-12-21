مواجهة قضائية جديدة بين أردوغان وإعلامي ألماني ساخر

من المنتظر أن تصدر محكمة ألمانية في هامبورغ حكمها النهائي في الدعوى التي رفعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان في العاشر من شباط/ فبراير المقبل. وكان بومرمان قد ألف قصيدة هجائية ضد أردوغان.