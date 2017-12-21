يان بومرمان إعلامي ألماني ساخر ينتقد رجال السياسة في ألمانيا وخارجها يبث على قناة (زد دي إف نيو). اشتهر مؤخراُ بقصيدة هجاء تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ولد يان بومرمان في 23 فبراير/ شباط 1981 في مدينة بريمن. يعمل في الاذاعة والتلفزيون. تحظى برامجه بشعبية كبيرة وسط الشباب بألمانيا بسبب الكوميديا الساخرة كسلاح لنقد رجال السياسة .
ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن مجموعة قومية مقربة من تركيا، خططت السنة الماضية للاعتداء على الإعلامي الساخر يان بومرمان، الذي تسبب في توتر كبير في العلاقات بين تركيا وألمانيا، بسبب قصيدة لاذعة ضد الرئيس التركي رجب أردوغان