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ياسر عرفات

يعد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أشهر سياسي كافح من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. أثارت وفاته الكثير من الجدل بسبب اتهامات أفادت بأنه لم يمت بالنزيف الدماغي بل عن طريق وضع السم في طعامه.

أسس ياسر عرفات المعروف بأبو عمار حركة التحرير الفلسطيني فتح مع رفاقه أواخر ستينات القرن الماضي. بعد عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شرع عرفات في تسعينات القرن الماضي بإجراء مفاوضات مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق "حل الدولتين" وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بعد معاناة طويلة من المرض توفي عرفات في عام 2004 عن عمر زاد على 75 عاما.

(FILES) File picture dated 24 November 1994 of Palestinian leader Yasser Arafat, accompanied by his wife Suha before receiving the Principe de Asturias Award in Oviedo, Spain. EPA/FILES Zu dpa Israel kritisiert Schweizer Untersuchung zu Arafats Tod) +++(c) dpa - Bildfunk+++

محكمة أوروبية ترد طلبا لأرملة عرفات وابنته للتحقيق في وفاته 01.07.2021

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "قبول" طلب أرملة ياسر عرفات وابنته معتبرة أن "لا أساس واضحا له". وكان القضاء الفرنسي قد رد دعوى مماثلة. ويتعلق الأمر بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبلهما بعد وفاة عرفات عام 2004.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 10.05.21 *** Palestinian protesters run for cover amid clashes with Israeli security forces at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on May 10, 2021, ahead of a planned march to commemorate Israel's takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 10.05.2021

أكد التوتر في حي الشيخ جراح على مركزية القدس في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي يتمحور في المدينة القديمة حول الأرض والسياسات والمواقع المقدسة لدى المسلمين واليهود والمسيحيين. رحلة في المستجدات الأخيرة وحيثيات التاريخ.
April 16, 2018 - Washington, DC, U.S - Knesset member MERAV MICHAELI (Zionist Union) speaking at the J Street National Conference in Washington, DC on April 16, 2018

بحثاً عن بداية جديدة.. حزب العمل الإسرائيلي يعيد تنظيم صفوفه 22.03.2021

يعاني حزب العمل الإسرائيلي منذ سنوات من تراجع كبير في شعبيته، بل هناك من توقع "نهايته" داخل المشهد الحزبي الإسرائيلي. ميراف ميخائيلي الزعيمة الجديدة للحزب غيّرت الوضع وباتت وجها لصحوة مرتقبة.

A house is seen in Lifta, a ruined Palestinian Arab village whose inhabitants left or were forced from their homes in the conflict that accompanied the end of British rule and the founding of Israel in 1948, March 5, 2019. The abandoned ruins are visible to travelers arriving at the western entrance of Jerusalem. REUTERS/Ronen Zvulun SEARCH LAND SCARS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور 08.07.2019

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط.
13.09.1993 ++++ The Oslo Accords are a set of agreements between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO): the Oslo I Accord, signed in Washington, D.C., in 1993 and the Oslo II Accord, signed in Taba in 1995. The Oslo Accords marked the start of the Oslo process, a peace process that is aimed at achieving a peace-treaty based on the United Nations Security Council Resolution 242 and 338, and to fulfill the 'right of the Palestinian people to self-determination'. The Oslo Accords created the Palestinian Authority, whose functions are the limited self-governance over parts of the West Bank and Gaza Strip; and, it acknowledged that the PLO is now Israel's partner in permanent status negotiations about the remaining issues. The most important issues are the borders of Israel and Palestine, the Israeli settlements, the status of Jerusalem, the question of Israel's military presence in and control over the remaining territories after the recognition of the Palestinian autonomy by Israel, and the Palestinian right of return. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Middle East peace process

أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018 13.09.2018

25 عاما مرت على توقيع إتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تؤدي إلى وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب لكن كثيراً من الأحداث وقعت بعدها وأظهرت أن الرياح تجري بما لا تشتهيه سفن السلام.

أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018 13.09.2018

25 عاما مرت على توقيع إتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تؤدي إلى وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب لكن كثيراً من الأحداث وقعت بعدها وأظهرت أن الرياح تجري بما لا تشتهيه سفن السلام.

September 13, 1993 - Washington, District of Columbia, U.S - President WILLIAM (Bill) CLINTON hosts the signing ceremony for the Israeli-Palestinian Declartion of Principles on the South Lawn of the White House. The document was signed by Israeli Prime Minister YITZHAK RABIN, Chairman YASSER ARAFAT, Israel Foreign Minister SHIMON PERES and PLO's MAHMOUD ABBAS, U.S. Secretary of State WARREN CHRISTOPHER for the United States and foreign minister ANDREI KOZYREV for Russia. The Oslo I Accord or Oslo I, officially called the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements or short Declaration of Principles (DOP), was an attempt in 1993 to set up a framework that would lead to the resolution of the ongoing Israeli-Palestinian conflict. It was the first face-to-face agreement between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO). Negotiations concerning the agreement, an outgrowth of the Madrid Conference of 1991, were conducted secretly in Oslo, Norway, hosted by the Fafo institute, and completed on August 20th of 1993. The Oslo Accords were officially signed at a public ceremony in Washington, D.C., on September 13th of 1993 |

اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه" 13.09.2018

في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وقف عدوا الأمس وجهاً لوجه، مد ياسر عرفات يده إلى إسحاق رابين ولكن الأخير تردد للحظة قبل أن يمد يده في مصافحة تاريخية. جولة مصورة للإضاءة على أبرز وجوه عملية السلام و"خصومها".
September 13, 1993 - Washington, District of Columbia, U.S - President WILLIAM (Bill) CLINTON hosts the signing ceremony for the Israeli-Palestinian Declartion of Principles on the South Lawn of the White House. The document was signed by Israeli Prime Minister YITZHAK RABIN, Chairman YASSER ARAFAT, Israel Foreign Minister SHIMON PERES and PLO's MAHMOUD ABBAS, U.S. Secretary of State WARREN CHRISTOPHER for the United States and foreign minister ANDREI KOZYREV for Russia. The Oslo I Accord or Oslo I, officially called the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements or short Declaration of Principles (DOP), was an attempt in 1993 to set up a framework that would lead to the resolution of the ongoing Israeli-Palestinian conflict. It was the first face-to-face agreement between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO). Negotiations concerning the agreement, an outgrowth of the Madrid Conference of 1991, were conducted secretly in Oslo, Norway, hosted by the Fafo institute, and completed on August 20th of 1993. The Oslo Accords were officially signed at a public ceremony in Washington, D.C., on September 13th of 1993 |

25 عاما على اتفاقية أوسلو.. ما دور النرويج في عملية السلام؟ 13.09.2018

تمر هذه الأيام الذكرى 25 على توقيع الإسرائيليين والفلسطينيين اتفاقية أوسلو للسلام. ومازال الكثير من النرويجيين يحيون هذه الذكرى لكونها تمثل وساطة ناجحة لحل أزمة مزمنة، ولكن هل كان دور النرويج حياديا؟ وما هو دورهم فعلا؟
12.12.1994 +++ Palästinenserführer Jassir Arafat (r) und Israels Außenminister Shimon Peres halten am 12.12.1994 gemeinsam eine Tafel mit der Aufschrift Peace (dt.: Frieden) in den Händen. Arafat und Peres erhielten 1994 gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin den Friedensnobelpreis. | Copyright: picture-alliance/Pressens Bild Scanpix AB

العرب وإسرائيل.. العداء تراجع والنزاع يُراوح مكانه! 18.04.2018

أكبر ما ضمنته إسرائيل من جيرانها العرب هو تخليهم عن منطق المواجهة العسكرية واستعداد جلّهم للتعايش معها. لكن العرب لم يضمنوا إلى حد الآن موافقة إسرائيلية على قيام دولة فلسطينية بما ينهي النزاع الذي دخل عامه السبعين.

المستشفى الأكثر غموضا في التاريخ والمشهور بكاتم أسرار زعماء العالم 15.04.2018

يُعرف مستشفى "لوفال دو غراس" العسكري بباريس ككاتم للأسرار الصحية لزعماء العالم كبوتفليقة والملك المغربي وياسر عرفات. تعرف على ميزات المستشفى.

November 11, 2017 - Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory - Palestinian Fatah supporters take part in a rally to mark the 13th anniversary of the death of late Palestinian leader Yasser Arafat in Gaza City on November 11, 2017 |

غزة: الآلاف يحيون ذكرى وفاة عرفات لأول مرة منذ 10 سنوات 11.11.2017

منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 لم يكن سكانه، وخاصة المنتمين إلى حركة فتح، يستطيعون إحياء ذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مهرجانات علنية. هذا العام اختلف بسبب توقيع اتفاق المصالحة بين الفصيلين.
OSLO, NORWAY - 1994: In this handout from the Government Press Office, (R-L) Israeli Prime Minister Yitzak Rabin, Israeli Foreign Minister Shimon Peres and Palestinian leasder Yaser Arafat, the joint Nobel Peace Prize winners for 1994, in Olso, Norway. (Photo by Government Press Office via Getty Images)

فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام! 05.10.2017

من ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة، لماذا حصلوا على جائزة نوبل للسلام؟ سؤال يتم طرحه كل عام لدى إعلان اسم الفائز بهذه الجائزة. في هذه الجولة المصورة نتعرف على فائزين أثاروا جدلا واسعا بعد حصولهم على نوبل للسلام.

فنانون يحولون قرية صغيرة إلى تحفة فنية 30.07.2017

قرر مجموعة من الفنانين البولنديين تزيين جدران قرية بلغارية صغيرة برسوم غرافيتي. فاختاروا رسوماً لمشاهير من عالم الفن والسياسة من بينهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

German President Frank-Walter Steinmeier arrives to lay a wreath on the tomb of late Palestinian leader Yasser Arafat in the West Bank city of Ramallah May 9, 2017. REUTERS/Mohamad Torokman

شتاينماير يضع إكليلاً من الزهور على قبر عرفات 09.05.2017

أكد الرئيس الفلسطيني عباس استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو برعاية أمريكية خلال لقاءه الرئيس الألماني شتاينماير، الذي وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال زيارته إلى رام الله
Photo title: Yasser Arafat Museum from outdoor. Place and Date: Ramallah, west bank, Palestine. Monday. Nov.07,2016. Copy Right/ Photographer: Yasser Arafat Foundation “YAF”

متحف للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يخلد ذكراه 10.11.2016

بعد ست سنوات من البناء وبتكلفة سبعة ملايين دولار، اُفتتح في رام الله متحف ياسر عرفات لتخليد مسيرة شعب برمته على مدى 100 عام من خلال لوحات ونصوص وصور وأشرطة فيديو. افتتاح المتحف يأتي متزامناً مع الذكرى 12 لرحيل عرفات.
ARCHIV 2014 **** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - JUNE 26: Israeli President Shimon Peres speaks after being presented with the Congressional Gold Medal during a ceremony at the U.S. Capitol, June 26, 2014 in Washington, DC. The Congressional Gold Medal recognizes those who have performed an achievement that has an impact on American history and culture. (Photo by Mark Wilson/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Wilson

نقل شيمون بيريز إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية 13.09.2016

نقل الرئيس الإسرائيلي السابق وحامل جائزة نوبل للسلام شيمون بيريز إلى المستشفى إثر تعرضه لجلطة دماغية حيث قرر الأطباء تخديره لتسهيل علاجه، حسبما أعلن مكتب بيريز، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن بيريز في حالة حرجة.
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