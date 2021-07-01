يعد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أشهر سياسي كافح من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. أثارت وفاته الكثير من الجدل بسبب اتهامات أفادت بأنه لم يمت بالنزيف الدماغي بل عن طريق وضع السم في طعامه.

أسس ياسر عرفات المعروف بأبو عمار حركة التحرير الفلسطيني فتح مع رفاقه أواخر ستينات القرن الماضي. بعد عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شرع عرفات في تسعينات القرن الماضي بإجراء مفاوضات مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق "حل الدولتين" وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بعد معاناة طويلة من المرض توفي عرفات في عام 2004 عن عمر زاد على 75 عاما.