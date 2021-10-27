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ويكيليكس

نشأت ويكيليكس كمنصة إنترنت دولية تنشر وثائق سرية من مصادر متعددة أبرزها الاستخبارات. ومن أبرز ما نشرته وثائق مسربة من الخارجية السعودية حول شراء مواقف أشخاص وجهات عربية ودولية عن طريق الشيكات المالية.

تأسست ويكيليكس في عام 2006 من قبل عدد من الصحفيين والناشطين والتقنيين أبرزهم ناشط الانترنت الاسترالي جوليان أسانج. اشتهرت ويكيليكس من خلال تسريبها آلاف الوثائق عن الحرب الأفغانية وحرب العراق ومراسلات الخارجية الأمريكية وغسيل الأموال في الجنات الضريبية. بعد ذلك تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الإدارة الأمريكية التي اتهمتها بتهديد الأمن القومي الأمريكي واتخذت بحقها إجراءات أدت إلى التضييق عليها ماليا. أما رئيس تحريرها جوليان أسانغ فملاحق من قبل القضاء السويدي بتهمة الاعتداد الجنسي.

Supporters hold up banners as they stage a demonstration in support of Julian Assange, outside the High Court in London, Wednesday, Oct. 27, 2021. The U.S. government is scheduled to ask Britain's High Court to overturn a judge's decision that WikiLeaks founder Julian Assange should not be sent to the United States to face espionage charges. A lower court judge refused extradition in January on health grounds, saying Assange was likely to kill himself if held under harsh U.S. prison conditions. (AP Photo/Frank Augstein)

واشنطن تحاول طمأنة محكمة بريطانية لإقناعها بتسليم أسانج 27.10.2021

عارضت الولايات المتحدة أمام المحكمة البريطانية التي تنظر في طلب تسليمها مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج مخاطر إقدامه على الانتحار وسعت إلى طمأنتها حول المعاملة التي سيلقاها في سجونها.
Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

عشية جلسة الاستئناف العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جوليان أسانغ 26.10.2021

قبيل جلسة استئناف حاسمة، العفو الدولية تطالب بإطلاق الصحفي الأسترالي جوليان أسانغ وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، فيما تستعد واشنطن لانتزاع حق تسليم مؤسس موقع ويكيليكس.

FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن أسانج بعد طلب استئناف أمريكي 06.01.2021

بعد طلب استئناف أمريكي ضد حكم بريطاني يقضي بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى واشنطن، رفضت محكمة بريطانية الإفراج بكفالة عن أسانج، مبررة ذلك باحتمال ألا يمثل أسانج أمام المحكمة في حال الإفراج عنه.
People celebrate after a judge ruled that WikiLeaks founder Julian Assange should not be extradited to the United States, outside the Old Bailey, the Central Criminal Court, in London, Britain, January 4, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

إدارة ترامب غاضبة والمكسيك تعرض اللجوء السياسي على أسانج 04.01.2021

بعد رفض القضاء البريطاني تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة، عبرت إدارة الرئيس ترامب عن غضبها وخيبة املها من القرار. وربما الخبر المفرح الآخر لأسانج بعد رفض تسليمه، هو عرض المكسيك اللجوء السياسي عليه.
Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة 04.01.2021

رفض القضاء البريطاني طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة. وهذا القرار لمحكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن قابل للاستئناف.
ARCHIV - 19.05.2017, Großbritannien, London: Julian Assange, Wikileaks-Gründer, grüßt auf dem Balkon der Botschaft von Ecuador. (zu dpa: US-Justiz erlässt neue Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

القضاء البريطاني يبت في تسليم أسانج لواشنطن 04.01.2021

جلسة حاسمة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام القضاء البريطاني، حيث يتعلق الأمر بقرار تسليمه لواشنطن، وهو الأمر الذي تعارضه أيضا منظمات حقوقية وصحفية تعتبر أسانج صحفيا استقصائيا. وبرلين تتابع الأمر بـ"بقلق".
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Julian Assange supporters demonstrate outside of the Westminster Magistrates Court on November 18, 2019 in London, England. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

أسانج "قرصان" بنظر واشنطن و"بطل" في نظر مناصريه 07.09.2020

175 عاما سجنا تتهدد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تنوي محاكمته كقرصان. خبراء قانونيون دوليون يرون "إنها ليست إلا خطوة صغيرة للانتقال من دولة القانون إلى الطغيان".
USAF aircraft of the 4th Fighter Wing (F-16, F-15C and F-15E) fly over Kuwaiti oil fires, set by the retreating Iraqi army during Operation Desert Storm in 1991. The Persian Gulf War (August 2, 1990  February 28, 1991), commonly referred to as simply the Gulf War, was a war waged by a U.N.-authorized coalition force from thirty-four nations led by the United States, against Iraq in response to Iraq's invasion and annexation of the State of Kuwait. This war is commonly known as Operation Desert Storm, the First Gulf War, Gulf War I, or the Iraq War. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

صحيفة ألمانية: هل أعطت واشنطن "الضوء الأخضر" لصدام لغزو الكويت؟ 02.08.2020

فتحت صحيفة ألمانية ملف الغزو العراقي للكويت مجددا، وذلك قبيل الذكرى السنوية للغزو الذي يصادف اليوم الثاني من أغسطس/ آب. فهل لعبت واشنطن دورا ما في هذا الغزو؟ وما الذي كشفت عنه وثائق ويكيليكس بهذا الخصوص؟
LINK: United States President Donald J. Trump departs the South Lawn following a day of meetings at the White House, in Washington, DC, August 14, 2017. Credit: Martin H. Simon / CNP Foto: Martin H. Simon/Consolidated/dpa | Verwendung weltweit RECHTS: 13.01.2020, Großbritannien, London: Wikileaks-Gründer Julian Assange verlässt das Westminster Magistrates Court in London, wo er zu einer Anhörung zum Auslieferungsgesuch der USA erschien. Wikileaks hatte unter anderem Menschenrechtsverletzungen der US-Armee enthüllt. Die USA werfen Assange vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlichen zu haben. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

هل اقترح ترامب العفو عن أسانج مقابل تبرئة روسيا؟ 20.02.2020

أكد محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل على ما يبدو شخصا لعرض العفو على أسانج مقابل أن يقول إن روسيا لم تتورط في تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الديمقراطية الوطنية.

FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange is seen on the balcony of the Ecuadorian Embassy in London, Britain, May 19, 2017. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

أطباء: حياة مؤسس ويكيليكس في خطر وقد يموت في السجن 25.11.2019

أعرب أكثر من 60 طبيبا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ، مشيرين إلى احتمال وفاته داخل سجنه في بريطانيا، ومستندين في تقييمهم إلى "روايات مروعة لشهود عيان"، وطالبوا بسرعة نقله إلى مستشفى متخصص.
Julian Assange extradition. Supporters of Julian Assange outside Westminster Magistrates' Court in London for the latest extradition case management hearing for the WikiLeaks founder. Picture date: Friday June 14, 2019. Assange is facing extradition to the US, accused of conspiring to break into a classified Pentagon computer. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:43522060 |

القضاء السويدي يسقط تهم الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس 19.11.2019

إنه خبر مفرح بلا شك لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا بعد إخراجه من سفارة الأكوادور. فقد أسقط القضاء السويدي تهمة الاغتصاب عنه وحفظ جميع التحقيقات بهذا الخصوص. لكن ماذا بشأن الطلب الأمريكي؟
WikiLeaks founder Julian Assange arrives at court in London on May 1, 2019 to be sentenced for bail violation. - Assange will be sentenced today for breaching a British court order seven years ago, when he took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لجوليان أسانج 24.05.2019

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن 17 اتهامات جنائية ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج في الحصول على معلومات سرية.
WikiLeaks founder Julian Assange arrives at court in London on May 1, 2019 to be sentenced for bail violation. - Assange will be sentenced today for breaching a British court order seven years ago, when he took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

القضاء السويدي يعيد فتح التحقيق ضد أسانج بتهمة الاغتصاب 13.05.2019

قبل أن تسقط القضية بالتقادم في عام 2020، قرر القضاء السويدي إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. السويد ليست وحدها التي تطالب بأسانج إليها، إذ أن السلطات الأمريكية تلاحقه أيضا.
WikiLeaks founder Julian Assange arrives at court in London on May 1, 2019 to be sentenced for bail violation. - Assange will be sentenced today for breaching a British court order seven years ago, when he took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

السجن سنة بحق جوليان أسانج وموقع ويكيلكس يستنكر 01.05.2019

حكمت محكمة في لندن بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات. وموقع ويكيليكس يعتبره الحكم "انتقاما".

11.04.2019 +++ Julian Assange extradition. Julian Assange arrives at Westminster Magistrates' Court in London, after the WikiLeaks founder was arrested by officers from the Metropolitan Police and taken into custody following the Ecuadorian government's withdrawal of asylum. Picture date: Thursday April 11, 2019. Assange has been living inside the Ecuadorian Embassy for almost seven years since claiming asylum in June 2012. See PA story LEGAL Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:42272583 |

هل تسببت صورة في القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟ 15.04.2019

اتهم رئيس الإكوادور لينين مورينو، جوليان أسانج باستخدام سفارة بلاده في لندن "كمركز للتجسس". قرار تسليم أسانج للسلطات البريطانية جاء بعد نشره صورة لمورينو. فهل تسببت صورة الرئيس في إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟
05.04.2019 *** A van with a billboard in support of WikiLeaks founder Julian Assange is seen outside the Ecuadorian Embassy in London on April 5, 2019, following rumours that Assange was about to be expelled. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

وجهة نظر: اعتقال جوليان أسانج سابقة خطيرة! 12.04.2019

كيفية التعامل مع مؤسس موقع ويكيليكس أخذت تتحول إلى مقياس لمعرفة أهمية حرية الصحافة وحرية الرأي، حتى في أمور الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعتبر ماتياس فون هاين في تعليقه.
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