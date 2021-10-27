نشأت ويكيليكس كمنصة إنترنت دولية تنشر وثائق سرية من مصادر متعددة أبرزها الاستخبارات. ومن أبرز ما نشرته وثائق مسربة من الخارجية السعودية حول شراء مواقف أشخاص وجهات عربية ودولية عن طريق الشيكات المالية.

تأسست ويكيليكس في عام 2006 من قبل عدد من الصحفيين والناشطين والتقنيين أبرزهم ناشط الانترنت الاسترالي جوليان أسانج. اشتهرت ويكيليكس من خلال تسريبها آلاف الوثائق عن الحرب الأفغانية وحرب العراق ومراسلات الخارجية الأمريكية وغسيل الأموال في الجنات الضريبية. بعد ذلك تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الإدارة الأمريكية التي اتهمتها بتهديد الأمن القومي الأمريكي واتخذت بحقها إجراءات أدت إلى التضييق عليها ماليا. أما رئيس تحريرها جوليان أسانغ فملاحق من قبل القضاء السويدي بتهمة الاعتداد الجنسي.