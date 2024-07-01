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ويسلي ران

محرر ومراسل يركز في عمله على الجوانب الجيوسياسية وقضايا الدول الآسيوية

ويسلي مفتون بالجغرافيا السياسية والتاريخ، يعمل في قسم آسيا وينتج تحليلات معمقة للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل مستقبل آسيا.

ويسلي ران محرر في قسم آسيا بمؤسسة DW ومقره في بون. يكتب بشكل أساسي عن صعود الصين بالإضافة إلى المشهد الاستراتيجي في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يحرر ويسلي أيضًا تحليلات معمقة للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل مستقبل آسيا. وبصفته محررًا مناوبًا في غرفة أخبار DW، يغطي الأخبار العالمية العاجلة على مدار الساعة مع فريق من الصحفيين.

وعندما لا يركز على آسيا، ينصب اهتمامه على الثقافات والتاريخ والسياسة الأوروبية. وباعتباره مواطنًا مهاجرًا من بوسطن، فقد عاش ويسلي في ألمانيا وأوروبا لسنوات عديدة ويعتبر نفسه من أتباع الفكر العابر للأطلسي.

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موضوعات من ويسلي ران

مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بكين بتاريخ 14 يونيو / حزيران عام 2023

ماذا تريد الصين من وساطتها في المصالحة بين فتح وحماس؟

ماذا تريد الصين من وساطتها في المصالحة بين فتح وحماس؟

تروج الصين لنفسها كصانع سلام في الشرق الأوسط. فبعد وساطتها بين السعودية وإيران، تسعى بكين إلى رأب الصدع بين فتح وحماس.
سياسة٢٣ يوليو ٢٠٢٤
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