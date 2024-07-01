ويسلي ران محرر في قسم آسيا بمؤسسة DW ومقره في بون. يكتب بشكل أساسي عن صعود الصين بالإضافة إلى المشهد الاستراتيجي في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يحرر ويسلي أيضًا تحليلات معمقة للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل مستقبل آسيا. وبصفته محررًا مناوبًا في غرفة أخبار DW، يغطي الأخبار العالمية العاجلة على مدار الساعة مع فريق من الصحفيين.

وعندما لا يركز على آسيا، ينصب اهتمامه على الثقافات والتاريخ والسياسة الأوروبية. وباعتباره مواطنًا مهاجرًا من بوسطن، فقد عاش ويسلي في ألمانيا وأوروبا لسنوات عديدة ويعتبر نفسه من أتباع الفكر العابر للأطلسي.