 ويستمر الجدل.. وزيرة بريطانية ترفض أحدث خطة ″بريكست″ | أخبار | DW | 09.03.2019

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أخبار

ويستمر الجدل.. وزيرة بريطانية ترفض أحدث خطة "بريكست"

رفضت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أحدث خطة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، معبرة عن اندهاشها من إعادة كبير المفاوضين الأوروبيين طرح الأفكار القديمة الخاصة بتيريزا ماي.

Symbolbild EU-Brexit-Gipfel (picture alliance/dpa)

رفضت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أحدث خطة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلا أنها قالت السبت (التاسع من آذار/ مارس 2019) إن البرلمان سيُمنح المزيد من الفرص للتصويت على الاتفاق إذا قام التكتل بتحسين عرضه "المخيب للآمال" قبل فوات الأوان.

وقالت ليدسوم إنها "اندهشت تماماً" من أن كبير المفاوضين الأوروبيين "يعيد ببساطة طرح الأفكار القديمة الخاصة بـ(رئيسة الوزراء) تيريزا ماي التي تم استبعادها بالفعل". ورفضت الوزيرة مقترحه الجديد بشأن شبكة الأمان الخاصة بالحدود الإيرلندية، واعتبرته "مزحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج. وتابعت: "يبدو أنه (بارنييه) دخل على تويتر ليعرض العودة إلي المفاوضات التي استبعدت منذ عدة أشهر".

ومن المقرر أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق ينظم عملية الخروج. وسيصوت مجلس العموم يوم الثلاثاء المقبل على قبول اتفاق الخروج من عدمه، وذلك للمرة الثانية بعد رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي في كانون الثاني/ يناير. 

خ.س/ي.أ (د ب أ)

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    أهمية موقع لندن ستتلاشى

    قرابة 350 ألف شخص يعملون في المركز المالي لندن. هذه المدينة تعتبر حتى الآن الخيار الأول للبنوك العالمية، التي يمكنها تسويق منتجاتها في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، وهي ملزمة في نفس الوقت لاتباع القوانين المالية السارية في بريطانيا، والتي تعتبر أسهل من القواعد الأوروبية.

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    باريس

    "تعالوا إلى باريس واغتنموا فرصكم هناك!"، هذا الإعلان كان موجودا على الموقع الإلكتروني لصحيفة الفايننشال تايمز. العاصمة الفرنسية لها مكانة مالية مميزة حاليا، كما كان الرئيس أولاند قد أعلن بأن بلاده ستعمل على تذليل العقبات الضريبية الموجودة.

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    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    فرانكفورت تختصر الطريق

    مدينة فرانكفورت الألمانية هي مقر البنك المركزي الأوروبي وتحتضن أهم بورصة في القارة، تتنافس مع مدينة باريس على استضافة هيئة الرقابة المصرفية الموحدة الموجودة حتى الآن في لندن. المطار الدولي الكبير الموجود في المدينة يختصر الطريق ويقرب المسافات. ولكن العديد من المدراء الماليين الدوليين يعتبرون المدينة مملة.

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    ميونيخ وتجربة جديدة

    تسعى مدينة ميونيخ الألمانية أيضا لاحتضان مقر هيئة الرقابة المصرفية الموحدة. وزير مالية ولاية بافاريا ماركوس زودر وجه رسالة لوزير المالية الاتحادي في ألمانيا فولفغانغ شويبله دعاه فيها لأن يضع كل ثقله من أجل نقل مقر الهيئة الأوروبية إلى ميونيخ. وتعتبر هذه المدينة ثاني أكبر مركز مالي ألماني بعد فرانكفورت.

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    لوكسمبورغ: ضرائب منخفضة

    ترى حكومة لوكسمبورغ أن عاصمتها هي الأحق لتصبح مقرا لهيئة الرقابة المصرفية الأوروبية. وتستند في ذلك إلى قرار يعود لعام 1965 ينص على نقل كل الهيئات المالية الأوروبية إلى لوكسمبورغ. وبسبب التخفيضات الضريبية والمعاملات الإدارية الميسرة يغري هذا البلد البنوك والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين كي تنتقل إلى هناك.

  • Amsterdam Stadtansicht

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    أمستردام جذابة للآسيويين

    رئيس مجموعة اليورو، الهولندي ييروين ديسيلبلويم، يطرح عاصمة بلده كخيار يمكن اعتماده بعد لندن. وصرح لقناة "إر تي إل" بأن المؤسسات الآسيوية الموجودة في لندن يمكنها التوجه الآن إلى فرانكفورت أو أمستردام. صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية كتبت بأن العديد من الشركات الآسيوية قررت فعلا الانتقال من لندن إلى أمستردام.

  • Irland Dublin Pub Doyles

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    دبلن وأفضلية اللغة الإنكليزية

    في ايرلندا يتم الحديث باللغة الإنكليزية. وهذه ميزة واحدة من بين عدة مزايا تحظى بها العاصمة الايرلندية دبلن. مثل لوكسمبورغ تتميز دبلن بأنها مركز لرؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية. عدة شركات تكنولوجية عملاقة مثل غوغل وفيسبوك اتخذت من دبلن مقرا لفرعها الأوروبي. وعموما تدفع الشركات التي مقرها في ايرلندا ضرائب بمستوى 12.5 بالمائة.

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    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    فروتسواف: فرصة للابتعاد عن الغلاء

    فقدت لندن الكثير من جاذبيتها، حتى قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقبل سنوات بدأت البنوك بنقل الآلاف من موظفيها إلى مدن أوروبية تتسم بمستويات معيشية أرخص. وفي عام 2007 افتتح بنك كريدي سويس مقرا له في مدينة فروتسواف البولندية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن البنك شطب ألفي وظيفة في لندن. يشغل بنك "يو بي إس" السويسري 1600 شخص في مدينة كراكوف البولندية.

  • Düsseldorf Stadtansicht Rhein Brücke Fernsehturm Sonnenuntergang

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    دوسلدورف

    لا تقتصر المنافسة بين المدن الأوروبية على اجتذاب المؤسسات المالية فقط، وإنما تسعى أيضا لجذب شركات مختلفة. وتعمل دوسلدورف الألمانية من أجل اجتذاب شركة فودافون للاتصالات وربما نقل مقرها الرئيسي من لندن إليها.

  • Hipster

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    برلين

    العاصمة الألمانية تسعى هي الأخرى لتكون مقرا لبنك الاستثمار الأوروبي الداعم للشركات الناشئة في أوروبا. والآن أطلقت وكالة متخصصة في برلين موقعا إلكترونيا هدفه الإجابة على كل أسئلة الشركات البريطانية بهذا الشأن، حسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

    الكاتب: هيلكه فيشر/ف.ي


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